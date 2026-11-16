Kdysi slavný zaoceánský parník opět láme rekordy. Stal se největším umělým útesem na světě

Od chvíle, kdy zmíněný parník naposledy přepravil cestující přes Atlantik, uplynulo už více než půl století. Mezitím vystřídal několik majitelů a dlouhá léta chátral ve filadelfském přístavu. Snahy o jeho záchranu sice opakovaně ztroskotaly, nakonec se ale pro legendární plavidlo přeci jen nové využití našlo.
Poslední cesta tohoto parníku skončila 11. listopadu v Mexickém zálivu, přibližně 40 kilometrů od floridského pobřeží. Více než 300 metrů dlouhý kolos se během několikahodinové řízené operace postupně ponořil do zhruba 55metrové hloubky. Projekt za 13,5 milionu dolarů (asi 280 milionů korun) má přitom mnohem ambicióznější cíl než jen zbavit přístav vysloužilého parníku. Jeho prostřednictvím chtějí místní úřady podpořit podmořský život a také přilákat do oblasti další turisty.
Rychlejší než konkurence a delší než Titanic
SS United States vyplul na svoji první plavbu v roce 1952 a prakticky okamžitě se zapsal do historie. Atlantik tehdy překonal za necelé tři dny a jedenáct hodin průměrnou rychlostí kolem 66 kilometrů za hodinu, čímž pokořil dosavadní rekord britského parníku Queen Mary. Jak uvádí CNN, tento počin nebyl v kategorii zaoceánských parníků dodnes překonán.
Loď navržená americkým konstruktérem Williamem Francisem Gibbsem měřila zhruba 302 metrů, tedy o 33 metrů více než slavný Titanic. Její interiéry nabízely luxusní zázemí a na palubě se vystřídala řada významných osobností. Cestovali s ní například Marilyn Monroe, Marlon Brando či Sean Connery. Naneštěstí, zlatá éra těchto plavidel netrvala příliš dlouho.
„O jeho osudu bylo rozhodnuto už v roce 1958 s nástupem komerčních proudových letadel, která nahradila zaoceánské parníky jako hlavní prostředek pro překonání Atlantiku,“ vysvětlil CNN námořní historik Sal Mercogliano, profesor Campbellovy univerzity v Severní Karolíně. SS United States byl nakonec v roce 1969 vyřazen z provozu, přičemž za 17 let služby absolvoval více než 800 transatlantických plaveb.
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Následující desetiletí strávil střídáním majitelů a neúspěšnými pokusy o obnovu. Od roku 1996 kotvil ve Filadelfii, kde postupně chátral. A přestože se objevovaly plány na jeho přeměnu v hotel či jiné komerční zařízení, žádný z nich se uskutečnit nepodařilo.
Druhý život na mořském dně
Zásadní obrat přišel v roce 2024, kdy plavidlo za zhruba milion dolarů odkoupil floridský okres Okaloosa. Jeho zástupci se rozhodli legendární parník proměnit v umělý útes, který poskytne útočiště mořským organismům a současně rozšíří nabídku potápěčské turistiky.
Než však mohl SS United States zamířit na dno, musel projít rozsáhlými úpravami. V přístavu Mobile v Alabamě z něj pracovníci odstranili palivo a další potenciálně nebezpečné materiály a vybavení. Následně do konstrukce vytvořili otvory, jež umožnily kontrolované zaplavení a usazení plavidla na mořském dně.
Nový útes by měl postupně poskytnout útočiště nejrůznějším druhům ryb, mořských ježků či korálů. Vědci očekávají, že první živočichové se kolem vraku začnou shromažďovat již během několika hodin nebo dnů. Postupně by tak měl vzniknout nový podmořský ekosystém.
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Ekologický přínos ale není jediným cílem. Floridské pobřeží již nabízí stovky umělých útesů a místní úřady doufají, že SS United States posílí jeho postavení mezi vyhledávanými potápěčskými destinacemi. Dosavadní prvenství v této kategorii držela bývalá americká letadlová loď USS Oriskany, potopená v roce 2006 nedaleko Pensacoly.
Vzpomínky na slavnou minulost zůstanou
Ačkoli samotný parník nyní odpočívá pod hladinou, jeho příběh bude pokračovat také na souši. Ještě před potopením z něj byly zachráněny charakteristické komíny, radarový stožár a další části vybavení. Ty se mají stát součástí připravovaného muzea věnovaného historii plavidla.
Pro organizaci SS United States Conservancy, která dlouhá léta usilovala o záchranu lodi, představuje její potopení konec jedné éry. Současně však umožnilo uchovat alespoň část jejího odkazu a zajistit jí nové využití. „Jsem moc ráda, že se nám podařilo zachránit alespoň některé její části,“ uzavřela pro agenturu AP Susan Gibbsová, vnučka konstruktéra legendárního parníku.