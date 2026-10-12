Socialistický dovolenkový ráj jménem Balaton dnes láká luxusní developery i investory. Některé projekty ale stojí

Okolí největšího sladkovodního jezera ve střední Evropě se dokonce začalo přezdívat „maďarské Hamptons“ – podle luxusní přímořské rekreační oblasti na východním konci Long Islandu ve státě New York, která je známá drahými domy a vilami, bohatými obyvateli, celebritami, plážemi a letní společenskou scénou. Především Balatonfüred a další obce dnes lákají zájemce o druhý domov, protože luxusní hotely, restaurace, cyklostezky, ale i golfová hřiště či jachtařské kluby zde rostou jak pověstné houby po dešti. Rezorty navíc fungují po celý rok, a simulují tak atmosféru „letoviska u moře“.
Nutno ovšem podotknout, že vývoj posledních let má pochopitelně i své stinné stránky. S rostoucími cenami se totiž bydlení pro část místních obyvatel stává nedosažitelné. Balaton se podle Anikó Woodsové, jež provozuje web How To Hungary, dostal do hledáčku developerů a realitních agentů, kteří označují luxusní vily v okolí jezera za „mimořádnou investiční příležitost“. Ostatně, platí totiž, že ačkoliv šla hodnota zdejších honosných nemovitostí nahoru, stále je lze pořídit „často za zlomek ceny srovnatelných rezidencí na zavedených, byť méně unikátních evropských trzích“.
Ceny dlouhodobě rostou, v posledních měsících ale začíná trh brzdit
Růst cen je jasně patrný i ze statistik. Například podle realitní společnosti Otthon Centrum dosáhla v roce 2025 průměrná cena za metr čtvereční rekreační nemovitosti u Balatonu 744 tisíc forintů (téměř 50 tisíc korun). Před sedmi lety přitom byla pod hranicí 200 tisíc forintů (asi 13,3 tisíce Kč). Tedy řečeno jinak, od roku 2018 se ceny vyšplhaly takřka na čtyřnásobek, všímá si CNBC.
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Mezi vůbec nejdražší lokality patří Tihany, poloostrov na severním břehu jezera. Podle webu Sotheby’s tam cena apartmánu se třemi ložnicemi s vlastními koupelnami činí 2,45 milionu eur, v přepočtu zhruba 60 milionů korun. Podle analytiků je tak Tihany pro nákup nemovitosti jedním z nejdražších míst v Maďarsku, jelikož místní cenovky dokonce překonávají i ty budapešťské.
Mezi kupujícími je přitom mnoho cizinců, včetně Čechů a Slováků, kteří začali Balaton v posledních letech znovu objevovat. „Kvůli vysokým cenám na domácích trzích hledají u maďarského jezera dostupnější rekreační objekty, přičemž u novostaveb oceňují moderní standardy, nízkou energetickou náročnost a výbornou dojezdovou vzdálenost. Tradičními kupci zůstávají i Němci, Rakušané a Nizozemci, kteří hledají prémiové nebo klidnější lokality,“ uvádí pro Euro.cz Peter Forgács z realitní kanceláře Rellox.
Právě snadná dostupnost autem je podle něj jedním klíčovým argumentem pro koupi. Z Bratislavy jsou to sem zhruba dvě hodiny, z Brna necelé tři a z Prahy přibližně pět hodin. „To dělá z Balatonu destinaci, kam můžete vyrazit prakticky kdykoliv jen na víkend, aniž byste trávili celý den na cestě jako do Chorvatska. Oproti Španělsku zase odpadá nutnost vázat se na letové řády, pronajímat si na místě auto a řešit transfery z letiště,“ vysvětluje Forgács.
Některé projekty čekají
Co se nejnovějšího vývoje týče, v posledních měsících se trh stabilizuje, ba dokonce začíná zpomalovat. Za metr čtvereční se aktuálně platí okolo 712 tisíc forintů, tedy 47,4 tisíce korun, což je meziročně o 4,3 procenta méně. I nadále však ceny žene vzhůru nedostatek pozemků s výhledem na jezero či rostoucí počet luxusních projektů v Balatonfüredu a okolí. Na druhou stranu je brzdí vyšší náklady na financování a rostoucí nabídka nových bytů.
Například výstavba luxusního rezidenčního areálu Grand Balaton v Balatonakarattyi na východním konci jezera, asi hodinu jízdy z centra Budapešti, zatím nezačala, přestože má stavební povolení. Projekt slibuje 100 apartmánů, jejichž ceny se mají pohybovat od 135 do 419 milionů forintů, tedy zhruba od devíti do osmadvaceti milionů korun. Jeho součástí budou i zahrady, bazén, wellness a fitness centrum, coworkingový prostor či podzemní parkování.
Některé apartmány už sice byly rezervovány, kdy se skutečně začne stavět, ale zatím jasné není. Podle šéfa projektu Gabora Kadase je místní realitní trh stejně jako ty ostatní v Evropě cyklický a nyní se nachází v té méně příznivé fázi. Do rozvoje balatonského pobřeží navíc stále častěji vstupuje politika. Maďarská vláda v srpnu zasáhla proti dvěma soukromým projektům v okolí jezera a oznámila, že jim odebere status národního ekonomického významu. Ten developerům umožňuje obejít některá místní regulační pravidla. Změna má naopak dát větší slovo místním obyvatelům.
Dva rozdílné světy
Proměna regionu je nejvíce patrná v okolí Balatonfüredu. Majitelka realitní kanceláře BalatonHomes Gabriella Weiszová přirovnává tuto část k „malému Monaku“, protože v okolí přibývají čtyř- a pětihvězdičkové hotely, golfové kluby i nabídka aktivit od jízdy na koni až po vodní sporty. Zároveň ale podle ní místní lidé stále hůře dosahují na vlastní nemovitost.
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Kromě toho se mění i složení obyvatel, kteří tu žijí. „Stěhují se sem spíš rodiny s dětmi z Budapešti – manžel bývá třeba právník a za prací pak dojíždí zpět do hlavního města,“ popisuje Weiszová s tím, že i tak Balaton není jen luxusní destinací pro bohaté návštěvníky. „Někteří místní stále žijí tradičním způsobem, pěstují hrozny a starají se o své pozemky,“ uzavírá.