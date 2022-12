Kdy umělá inteligence plně nahradí člověka? Dle odborníků k tomu může dojít už za 40 let

Ačkoliv v posledních letech došlo v oblasti umělé inteligence (AI) k výraznému posunu vpřed, žádné stroje, které by předčily schopnosti lidí a dokázaly je plně nahradit ve všech možných činnostech, zatím neexistují. Vědci každopádně takovou možnost rozhodně nevylučují, ba naopak – je podle nich jen otázkou času, než se to doopravdy povede.

Výzkumný tým pod vedením Katji Grace proto letos v létě vyzpovídal 352 odborníků na umělou inteligenci, aby se s jejich názorem na budoucnost odvětví seznámil. Experti tak byli například dotázáni na to, v jakém roce bude podle nich 50procentní šance, že se objeví umělá inteligence na lidské úrovni. Ta je definována jako stroj, jenž bez cizího ovládání dokáže splnit úkoly lépe a levněji než právě lidé. Mohla by tedy zvládnout třeba i práci lékaře, ilustrátora, učitele, terapeuta či investora.

V odpovědích odborníků byly samozřejmě velké rozdíly, přesto z nich ale podle webu Singularity Hub vyplynulo mnoho zajímavých dat. Polovina respondentů totiž předpokládá, že umělá inteligence na lidské úrovni může být vyvinuta už během příštích 39 let. Devět z deseti dotazovaných si pak myslí, že k tomu dojde v průběhu následujících sto let a pouze 1,1 procenta odborníků se domnívá, že tato situace nenastane nikdy.

K podobným závěrům došly také předchozí výzkumy, dle těch nejnovějších jsou však předpovědi odborníků ještě více optimističtější. V roce 2019 totiž bylo o padesátiprocentní šanci vzniku dostatečně vyspělé umělé inteligence v příštích sto letech přesvědčeno jen 81 procent expertů, zatímco o rok dříve to byly pouhé tři čtvrtiny. I tato šetření nicméně vykazovala výrazné rozdíly mezi názory jednotlivých respondentů.

Prognostici to vidí podobně

Z výsledků nejnovějšího průzkumu na téma AI je kromě výše uvedeného dále možné odvodit, že většina odborníků očekává v příštích desetiletích její výrazná vylepšení. Určitě naopak neplatí, že by vědci odmítali extrémně výkonnou umělou inteligenci jako pouhou fantazii. Ve všech třech realizovaných průzkumech si více než polovina dotázaných myslí, že existuje padesátiprocentní šance na to, aby se lidstvo takového pokroku dočkalo do 60. let 21. století. To je přitom doba, kterou zažije i většina generace Z.

Podobný názor pak má rovněž skupina online prognostiků sdružujících se na platformě Metaculus. Podle nich existuje padesátiprocentní šance, že „umělá všeobecná inteligence“ bude „vymyšlena, otestována a veřejně oznámena“ do roku 2040. Odhad této skupiny se přitom v poslední době zkrátil zhruba o dekádu, protože k několika působivým průlomům v odvětví došlo rychleji, než mnozí očekávali.

K zásadní transformaci lidstva dojde ještě během našich životů

Ze všech zmíněných studií, kterých se dohromady zúčastnilo 1127 respondentů, je možné vyvodit dva hlavní závěry. Mezi odborníky sice neexistuje žádný konsensus, přesto si ale většina z nich myslí, že transformativní systémy umělé inteligence budou vyvinuty během příštích 50 let. Pokud by k tomu opravdu došlo, mohla by to být zcela zásadní změna pro celou společnost.

V diskuzi o budoucnosti světa zatím toto téma nezískává dostatečnou pozornost, protože je upozaděno debatou o klimatických změnách či ekonomickém uspořádání. Avšak i když o tom tak většina lidí téměř vůbec nepřemýšlí, faktem je, že k jedné z největších transformací v historii lidstva pravděpodobně dojde už během našich životů.