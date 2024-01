Kdy Tesla začne vyrábět robota Optima? Elon Musk je optimistický a vyhlíží rok 2025, možná ho ale předběhne silná konkurence

Šéf Tesly Elon Musk se na setkání s investory minulý týden nechal slyšet, že existuje „dobrá šance“, že společnost začne dodávat svého humanoidního robota Optimus už během příštího roku. Nejbohatší muž světa tak znovu potvrdil svá vysoká očekávání ohledně vlastní automobilky, kterou označil za jednoho z lídrů robotického průmyslu.

Mnozí odborníci ovšem podle Business Insideru zpochybňují, zda je takový optimismus za současné situace namístě. V této souvislosti upozorňují zejména na skutečnost, že Muskovy dřívější předpovědi ohledně data spuštění nových produktů se většinou ukázaly jako až příliš ambiciózní.

Stejný názor má také spisovatel Walter Isaacson, který o americkém miliardáři loni napsal životopis. Podle něj se šéf Tesly ohledně předpovědí budoucnosti „vždy mýlil, a to o dvou- až trojnásobek odhadovaného času“. Isaacson svůj názor doložil třeba tím, že Musk očekával, že společnost SpaceX by mohla zahájit pilotovanou misi na Mars do roku 2022.





Zásadní je bezpečnost

Informace o brzkém zahájení dodávek nejnovějšího počinu jeho automobilky nebyla zdaleka jediným odvážným Muskovým tvrzením, které na setkání s investory upoutalo pozornost. Známý byznysmen totiž během něj pronesl, že „Tesla je pravděpodobně největším výrobcem robotů na světě a Optimus je nejsofistikovanějším humanoidním robotem, jaký byl kdy a kým vyvinut“.

Po pozdějších doplňujících dotazech však nakonec sám připustil, že je ve svých prognózách často až příliš optimistický. „Když panuje velká nejistota a pohybujete se na neprobádaném území, je zkrátka nemožné udělat přesnou předpověď. Budeme ale veřejnost o vývoji robota informovat každých několik měsíců,“ slíbil podnikatel.

Robot má stát skoro půl milionu

Jeden z hlavních důvodů, kvůli němuž by mohlo dojít k pozdějším dodávkám Optima, je podle šéfa Tesly bezpečnost. Muskovi záleží především na tom, aby nebylo možné do robotů nahrát škodlivý malware přes systém centrálního řízení.

I kdyby se ale podařilo zahájit výrobu tohoto humanoida už v příštím roce, na trhu existuje také silná konkurence, která Teslu v rychlosti dodávek pravděpodobně předstihne. Třeba výrobce Figure AI nedávno podepsal dohodu s německou automobilkou BMW, podle níž by jeho první roboti měli být odesláni ještě letos.

Dalšími významnými hráči jsou také společnosti Apptronik a Agility Robotics, jejichž roboti aktuálně absolvují testování v několika skladech internetového giganta Amazonu. I tyto firmy chtějí sériovou výrobu zahájit o něco dříve, než k tomu má dojít v případě Optima.

Pokud by se všem uvedeným společnostem opravdu podařilo současné plány Tesly předstihnout, je dost možné, že jim to na novém trhu přinese podstatnou konkurenční výhodu. Otázkou ale zůstává, kolik peněz budou jednotliví roboti stát. Jediný odhad ceny zatím zveřejnil právě Musk, který loni řekl, že Optimus pravděpodobně vyjde na méně než 20 tisíc dolarů (asi 457 tisíc korun).