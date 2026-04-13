Kdokoli teď může mít doma kousek Eiffelovy věže. Část původního schodiště jde do aukce

Dana Halušková
Dnes
Autor: Depositphotos

V Pařížské aukční síni Artcurial se bude letos v květnu dražit část původního schodiště Eiffelovy věže. Zájemce o mimořádně neobvyklý sběratelský předmět ale musí počítat s tím, že nepůjde o levnou záležitost ani o drobnost, kterou lze bez rozmyslu postavit do obývacího pokoje. V nabídce se objeví několik metrů vysoký segment točitého schodiště, které bylo součástí pařížské dominanty už při jejím otevření v roce 1889.

Eiffelova věž patří k nejznámějším stavbám světa a každý rok přiláká kolem sedmi milionů turistů. Od otevření během Světové výstavy, jež připomínala sto let od Velké francouzské revoluce, ji podle CNN navštívilo už asi 300 milionů lidí. I proto se aukce zdaleka netýká jen sběratelské komunity, ale vzbuzuje zájem také mezi širokou veřejností.

Dražit se bude sekce číslo 1 z původního spirálového schodiště, které kdysi spojovalo druhé a třetí patro věže. Konkrétně jde o konstrukci z oceli a nýtovaného plechu se 14 schody usazenými na křížové základně. Samotný segment měří 2,75 metru na výšku a v průměru má 1,75 metru, takže případný kupec nebude řešit jen cenu, ale i to, kam tak rozměrný kus umístí.

Když cesta na vrchol vedla jen po schodech

Dnes je Eiffelova věž vybavena výtahy, dlouhou dobu nicméně museli návštěvníci nahoru chodit pěšky – konkrétně až do roku 1983, kdy stavba prošla zásadní modernizací. Právě tehdy bylo původní spirálové schodiště rozebráno na jednotlivé části a prodáno.

Zástupci aukční síně tvrdí, že většina z nich dodnes zůstala stejným majitelům a měla tu nejlepší možnou péči. I proto se cena draženého kusu pravděpodobně vyšplhá na 120 až 150 tisíc eur (zhruba tři miliony korun). „Tato část nikdy nebyla umístěna v exteriéru a před prodejem prošla kompletní renovací,“ potvrzuje Sabrina Dolla, zástupkyně ředitele společnosti Artcurial.

U podobných sběratelských předmětů nerozhoduje jen stáří nebo materiál, ale především původ a příběh. A tato část schodiště splňuje vše, protože jde o autentický prvek jedné z nejslavnějších staveb světa, který se pojil s celou první etapou její historie. Ostatně, i sama manažerka v něm vidí mnohem víc než jen dekoraci: „Díky tomuto kousku se můžete vydat na cestu časem i prostorem za strhujícími zážitky. Představte si sami sebe v roce 1889 na tomto schodišti, ve výšce mezi 113 a 276 metry, bez bezpečnostních zábran, ale s panoramatickým výhledem na Paříž.“

Transformace Paříže rozdělila obyvatele. Odklon od automobilové dopravy vítá většina turistů, ale jen část místních
To je ostatně také důvod, proč podobné dražby přesahují běžný sběratelský trh. Lidé nekupují jen umělecký artefakt, nýbrž i historickou zkušenost spojenou se symbolem města na Seině.

Z Francie až do Japonska

Po rekonstrukci v roce 1983 bylo prodáno celkem 20 částí původního schodiště, přičemž do veřejných sbírek nebo na místa, kde jsou přístupné širšímu publiku, se dostala pouze malá část z nich. I to podle zástupců Artcurialu zvyšuje atraktivitu každé aukce, při níž se některý segment znovu objeví na trhu.

Přímo v Paříži se části schodiště z Eiffelovy věže nacházejí například v muzeích Musée d’Orsay a Cité des Sciences, další kus je vystaven v Musée de l’Histoire du Fer na východě země. Mimo Francii lze pozůstatky této stavby najít třeba v zahradách nadace Yoishii v japonské prefektuře Yamanashi nebo poblíž Sochy svobody v New Yorku.

Věčný odpočinek mezi slavnými. V Pařížské loterii lze vyhrát místo na hřbitově nedaleko Jima Morrisona či Oscara Wilda, účastnit se mohou i Češi
Rozebrané schodiště tak dnes tvoří síť rozptýlených fragmentů, jež spojuje stejný původ. Každý z nich představuje malou část slavné stavby, ale zároveň i samostatný sběratelský objekt s vlastní cestou a hodnotou.

Každá část má svého kupce

Artcurial už podobné části Eiffelovy věže v minulosti prodával, a zájem byl obrovský. Nejvyšší cenu zatím přinesla sekce číslo 13, která se v roce 2016 vydražila za 523 800 eur (podle tehdejšího kurzu za více než 14 milionů korun).

Také letošní aukce ukáže, jak silná zůstává poptávka po sběratelských předmětech, jež v sobě nesou kus historie, architektury i prestiže. Základem úspěchu je co nejlepší stav daného kusu, ačkoliv neméně důležitou roli hraje i konkrétní zájemce. „Jeden čínský sběratel chtěl tento artefakt získat za každou cenu, a povedlo se. Vždy je to otázka okolností a příležitostí,“ uzavírá Dolla.

