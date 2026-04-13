Kdokoli teď může mít doma kousek Eiffelovy věže. Část původního schodiště jde do aukce

Eiffelova věž patří k nejznámějším stavbám světa a každý rok přiláká kolem sedmi milionů turistů. Od otevření během Světové výstavy, jež připomínala sto let od Velké francouzské revoluce, ji podle CNN navštívilo už asi 300 milionů lidí. I proto se aukce zdaleka netýká jen sběratelské komunity, ale vzbuzuje zájem také mezi širokou veřejností.
Dražit se bude sekce číslo 1 z původního spirálového schodiště, které kdysi spojovalo druhé a třetí patro věže. Konkrétně jde o konstrukci z oceli a nýtovaného plechu se 14 schody usazenými na křížové základně. Samotný segment měří 2,75 metru na výšku a v průměru má 1,75 metru, takže případný kupec nebude řešit jen cenu, ale i to, kam tak rozměrný kus umístí.
Když cesta na vrchol vedla jen po schodech
Dnes je Eiffelova věž vybavena výtahy, dlouhou dobu nicméně museli návštěvníci nahoru chodit pěšky – konkrétně až do roku 1983, kdy stavba prošla zásadní modernizací. Právě tehdy bylo původní spirálové schodiště rozebráno na jednotlivé části a prodáno.
Zástupci aukční síně tvrdí, že většina z nich dodnes zůstala stejným majitelům a měla tu nejlepší možnou péči. I proto se cena draženého kusu pravděpodobně vyšplhá na 120 až 150 tisíc eur (zhruba tři miliony korun). „Tato část nikdy nebyla umístěna v exteriéru a před prodejem prošla kompletní renovací,“ potvrzuje Sabrina Dolla, zástupkyně ředitele společnosti Artcurial.
U podobných sběratelských předmětů nerozhoduje jen stáří nebo materiál, ale především původ a příběh. A tato část schodiště splňuje vše, protože jde o autentický prvek jedné z nejslavnějších staveb světa, který se pojil s celou první etapou její historie. Ostatně, i sama manažerka v něm vidí mnohem víc než jen dekoraci: „Díky tomuto kousku se můžete vydat na cestu časem i prostorem za strhujícími zážitky. Představte si sami sebe v roce 1889 na tomto schodišti, ve výšce mezi 113 a 276 metry, bez bezpečnostních zábran, ale s panoramatickým výhledem na Paříž.“
To je ostatně také důvod, proč podobné dražby přesahují běžný sběratelský trh. Lidé nekupují jen umělecký artefakt, nýbrž i historickou zkušenost spojenou se symbolem města na Seině.
Z Francie až do Japonska
Po rekonstrukci v roce 1983 bylo prodáno celkem 20 částí původního schodiště, přičemž do veřejných sbírek nebo na místa, kde jsou přístupné širšímu publiku, se dostala pouze malá část z nich. I to podle zástupců Artcurialu zvyšuje atraktivitu každé aukce, při níž se některý segment znovu objeví na trhu.
Přímo v Paříži se části schodiště z Eiffelovy věže nacházejí například v muzeích Musée d’Orsay a Cité des Sciences, další kus je vystaven v Musée de l’Histoire du Fer na východě země. Mimo Francii lze pozůstatky této stavby najít třeba v zahradách nadace Yoishii v japonské prefektuře Yamanashi nebo poblíž Sochy svobody v New Yorku.
Rozebrané schodiště tak dnes tvoří síť rozptýlených fragmentů, jež spojuje stejný původ. Každý z nich představuje malou část slavné stavby, ale zároveň i samostatný sběratelský objekt s vlastní cestou a hodnotou.
Každá část má svého kupce
Artcurial už podobné části Eiffelovy věže v minulosti prodával, a zájem byl obrovský. Nejvyšší cenu zatím přinesla sekce číslo 13, která se v roce 2016 vydražila za 523 800 eur (podle tehdejšího kurzu za více než 14 milionů korun).
Také letošní aukce ukáže, jak silná zůstává poptávka po sběratelských předmětech, jež v sobě nesou kus historie, architektury i prestiže. Základem úspěchu je co nejlepší stav daného kusu, ačkoliv neméně důležitou roli hraje i konkrétní zájemce. „Jeden čínský sběratel chtěl tento artefakt získat za každou cenu, a povedlo se. Vždy je to otázka okolností a příležitostí,“ uzavírá Dolla.