V Česku desetina, v zahraničí klidně i 30 procent. Marže ticketingových platforem rostou a menší pořadatelé začínají mít problémy

Vyrazit na koncert, festival či divadelní představení se dnes může prodražit. Pořadatelé kulturních akcí se totiž, stejně jako všichni ostatní v posledních letech, potýkají s rostoucími náklady. Nepříjemný vývoj odstartovala pandemie. Následně jej umocnila válka na Ukrajině, v důsledku níž se Evropa ocitla v energetické krizi a inflace vyletěla strmě vzhůru.
„Ekonomika středně velkých kulturních akcí je aktuálně velmi křehká. Většina ceny vstupenky pokrývá náklady, které pořadatel nemůže zásadně ovlivnit – umělecké honoráře, techniku, produkční tým, pronájmy, bezpečnost, licence a administrativu. Zisk se tedy často pohybuje na hraně,“ uvádí pro Euro.cz spoluzakladatel firmy smsticket Oldřich Brzobohatý.
S jeho názorem souhlasí i pořadatel Vojtěch Sedlák ze společnosti Mindicted: „Chování návštěvníků našich akcí se v důsledku covidu a následných lockdownů poměrně výrazně změnilo – za kulturou vyráží méně často, vybírají si větší akce, a tradiční klubová scéna tak zažívá poměrně výrazný ústup na úkor velkých halových eventů. To mimo jiné negativně přispívá ke křehkosti rozpočtů takových akcí a staví pořadatele do nepříjemné pozice.“
Poplatky v Česku vzrostly
Kromě růstu fixních nákladů musí pořadatelé v poslední době řešit i další nepříjemnost: růst poplatků u některých ticketingových společností. Ta je důsledkem konsolidace českého trhu, k němuž došlo poté, co estonská skupina PLG postupně koupila firmy GoOut, Ticketportal a Ticketstream, jež podle odhadů kontrolují asi 70 až 80 procent prodejů vstupenek.
Právě dominantní postavení těchto společností vede podle Brzobohatého k růstu servisních poplatků spojených s prodejem lístků. Marže ticketingových platforem jsou v současnosti vyšší než třeba před pěti lety, protože se kombinuje provize od pořadatele se servisním poplatkem vybraným přímo od návštěvníka. Problémem je navíc i nedostatečná transparentnost, jelikož zákazníci dnes mnohdy neví, kolik platí za samotný lístek a kolik za službu.
„V praxi dnes vidíme model, kdy si platforma účtuje kolem sedmi až osmi procent od pořadatele a současně přidává přibližně tři a půl procenta k ceně vstupenky směrem k návštěvníkovi. U vstupenky třeba za osm set korun to znamená, že ticketingová platforma může inkasovat přes osmdesát korun. A to bez toho, aby nesla podnikatelské riziko samotné akce,“ vysvětluje Karel Sasín, druhý ze spoluzakladatelů smsticketu. V jeho případě činí provize, která je účtována pořadatelům do pěti procent, zatímco návštěvníci hradí servisní poplatek v jednotné výši deset korun za celý nákup.
V zahraničí se připlácí až 30 procent
Zvýšení ceny vstupenek o pár desítek korun možná nezní nijak závratně, pro pořadatele to ale může představovat onu pověstnou poslední kapku, která rozhodne, zda se event po ekonomické stránce vyplatí, či nikoliv. Týká se to přitom hlavně akcí na maloměstě, kde mnohdy záleží na každém prodaném lístku.
„V regionech, kde je kupní síla nižší než ve velkých městech, je cenová citlivost publika výrazně vyšší. Každé navýšení ceny vstupenky tedy může rozhodnout o tom, jestli lidé přijdou, nebo ne. Zisk navíc někdy závisí na tom, zda se podaří vyprodat poslední část kapacity,“ podotýká Brzobohatý.
Jak přitom ukazuje situace ze zahraničí, současná výše poplatků zdaleka nemusí být konečná. V USA nebo Velké Británii dnes u žádaných koncertů a sportovních utkání není výjimkou, že se k základní ceně vstupenky připočte dalších dvacet až třicet procent. To proto, že dochází ke kombinaci servisních a manipulačních poplatků s dalšími přirážkami, v důsledku čehož je výsledná částka výrazně vyšší než původně komunikovaná cena.
Situace už dokonce došla tak daleko, že upoutala pozornost státních úřadů. Třeba ve Spojených státech čelila nedávno společnost Live Nation, která vlastní platformu Ticketmaster, rozsáhlému antimonopolnímu řízení, v rámci něhož musela vyvracet obvinění ministerstva spravedlnosti, že díky propojení produkce, prodeje vstupenek i správy jednotlivých míst, kde se kulturní akce konají, dochází k omezování konkurence a navyšování cen pro fanoušky. Ve snaze vyhnout se dalším problémům proto vedení Live Nation podle BBC nakonec souhlasilo s otevřením části systému konkurenci a s omezením uzavírání exkluzivních smluv s pořadateli.
Hrozí omezení kultury v menších městech?
Český trh je zatím v mnohem lepším stavu než ten americký, i zde se už ale prosazuje trend kombinovaných procentních příplatků, což podle Sasína z smsticketu není dobré znamení: „Pokud by u nás došlo ke scénáři, který vidíme v zahraničí, znamenalo by to systematické zdražení vstupenek. Vyšší poplatky by nejvíce zasáhly malé a střední pořadatele, kteří nemají silné sponzory ani velké marketingové rozpočty. Některé akce by se přestaly vyplácet a nabídka kultury mimo velká centra by se zúžila.“
Redakce Euro.cz kontaktovala i české ticketingové platformy GoOut, Ticketportal a Ticketstream, ani jedna z nich ovšem na zaslané dotazy neodpověděla. V současnosti tedy nelze říct, zda se pořadatelé a návštěvníci českých kulturních akcí mají obávat dalšího růstu poplatků, a tím i cen vstupenek.
„Provoz ticketingové platformy samozřejmě něco stojí. Existují náklady na IT infrastrukturu, platební brány i zákaznickou podporu. V poslední době ale vidíme, že dochází ke kombinaci procentní provize od pořadatele s procentní přirážkou od návštěvníka. Je přitom namístě se ptát, zda jde o nákladovou nutnost, nebo jen o obchodní rozhodnutí,“ uzavírá řečnicky Brzobohatý.