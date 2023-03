Kdo nezaplatí, tomu odjede vlastní auto. Ford představil nelítostný patent, který tvrdě potrestá všechny dlužníky

Automobilky často mluví o autonomních vozidlech jako o cestě k větší svobodě. Mají totiž umožnit, že ,za volant‘ usedne větší počet lidí a že i stávající řidiči díky nim získají více volného času. Ale přinejmenším jeden automobilový gigant zvažuje alternativní využití, jež se zákazníkům příliš líbit nebude.

Společnost Ford totiž podle serveru Gizmodo podala patent na technologii, která by jí mimo jiné umožnila získat zpět vlastnictví nad jejich vozidly, pokud by řidič zaostával se splátkami. Ve Fordově verzi budoucnosti by se auta neplatičů mohla sama odvézt zpět do obchodního zastoupení, na firemní pozemek, nebo dokonce na vrakoviště.

Americký patentový úřad zveřejnil žádost společnosti koncem února, tedy asi rok a půl poté, co ji Ford poprvé podal. Patent s názvem Systémy a metody pro znovuzískaní vozidla zatím nebyl oficiálně udělen, ale přesto je znepokojivým nahlédnutím do možné budoucnosti, kde soukromé společnosti získají ještě větší vliv nad naším každodenním životem.

V plánu je nepřetržitý a nepříjemný zvuk

Podle záměrů automobilky by pár vynechaných plateb spustilo cyklus mnoha důsledků přímo ve vozidle, které společnost v žádosti o patent nazvala ,vícekroková procedura odebrání majetku‘. Jak konkrétně to bude fungovat?

Nejprve majitel auta dostane oznámení o prodlení zaslané prostřednictvím obrazovky jeho informačního a zábavního systému. Pokud řidič na toto upozornění nereaguje, bude následovat další oznámení. A pokud by ani to nezabralo, Ford přistoupí k mnohem drastičtějším opatřením.

Společnost totiž navrhla různé tresty, které výrazně ovlivní kvalitu jízdy. Vozidlo by tak mohlo třeba deaktivovat vlastní klimatizaci, centrální zamykání, GPS nebo hudební systém. Další krokem je pak „aktivace audiosystému ve vozidle k vydávání nepřetržitého a nepříjemného zvuku pokaždé, když je přítomen jeho majitel“. Poslední krok však už může negativně ovlivnit koncentraci řidičů, což by mohlo vést k potenciálně nebezpečným situacím.

Pokud by ani všechna tato omezení nepřiměla majitele k zaplacení splátky, Ford chce auto v některých situacích úplně zablokovat. To znamená, že by řidič svůj vůz mohl použít pouze v případě akutních zdravotních problémů na dopravu k lékaři či do nemocnice, případně na cestu do práce. To má sloužit k tomu, aby mohl majitel vydělat peníze na splácení. Nezneužívání uvedených výjimek by měl zajistit složitý systém monitorování aktivity uživatelů.

Závěrečným krokem celého procesu by mělo být, že se auto samo vydá na cestu zpět k prodejci, od kterého bylo zakoupeno, nebo do nejbližšího záchytného parkoviště či na vrakoviště. Společnost do patentu zahrnula také pojistky proti obraně majitele, například v podobě uzamčení vozidla v garáži. Pokud by k této situaci došlo, systém automaticky upozorní místní policii.

Zavedení patentu zatím není jisté

Jakkoliv vypadá nejnovější nápad Fordu nevšedně, pravdou je, že takových patentů má americká automobilka vícero. Firma už dříve nastínila třeba návrh autonomního policejního vozu, který využívá umělou inteligenci k efektivnějšímu chytání řidičů porušujících dopravní předpisy. Kromě toho si rovněž nechala patentovat systém předělávající přední sklo na filmové plátno, aby se připravila na vzdálenou budoucnost, kdy lidé nebudou muset sledovat silnici před sebou.

I přes podání patentových žádostí ale není jisté, že automobilka kteroukoliv z těchto technologií nakonec doopravdy zavede. „Předkládání patentů na nové vynálezy je běžná součást našeho podnikání. Nemusí to však znamenat, že se stanou součástí našich produktů,“ řekl mluvčí Fordu Wes Sherwood. Navržený systém navíc ke svému fungování potřebuje mnohem autonomnější vozidla, než jaká jsou v současnosti k dispozici. Jinými slovy, představa, že by nám auto jednoho rána prostě samo od sebe odjelo, se prozatím jeví jako nepravděpodobná.