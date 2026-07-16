Každý rok si myslím, že to bude lepší, říká šéf Košíku Utěšil. I přes ztrátu chce do pěti let dosáhnout na miliardu eur

Košík se chce stát e-shopem s nejdostupnějším dodáním v regionech i pro menší rychlé objednávky. Ještě před dvěma lety ho lidé využívali hlavně pro plánované velké nákupy, nyní ale mohou mít zákazníci doma nákup od jedné koruny už za 60 až 90 minut nebo plánovat příjezd kurýra s přesností na půl hodiny podle dané lokality.
E-shop k tomu využívá svých 13 regionálních center ve velkoprodejnách Makro. Ta se nacházejí ve všech krajích kromě Vysočiny, kterou obsluhuje částečně z Brna a zčásti z Českých Budějovic. Košík tak dokáže pokrýt zhruba 85 procent českých domácností. Tím ale nabídka ani plány nekončí. Postupně se budou modernizovat všechny sklady na takzvaná „supercentra“, přičemž v plánu jsou pekárny, lokální zboží i částečná automatizace.
Nakupujete na Košíku?
Vše výše uvedené by mělo vylepšit nabídku čerstvých potravin v regionech včetně vzdálenějších či rekreačních oblastí, jako jsou Krkonoše nebo okolí Lipna. Už nyní je k dispozici například čerstvé maso, čerstvé ryby nebo zelenina a ovoce z nabídky zmíněného Makra, postupně ale přibude ještě více produktů – mnoho lidí je totiž zvyklých nakupovat třeba v Praze, takže logicky chtějí stejné služby využívat i během dovolené.
Zboží zároveň poputuje k zákazníkům rychleji, čemuž má napomoci i sesterská společnost DoDo, která má na starosti takzvanou logistiku poslední míle „Je to výsledek našeho manažerského rozhodnutí, kdy musíme neustále balancovat růst s profitabilitou. I proto je naše strategie trochu agresivnější,“ uvádí pro Euro.cz Utěšil.
K získávání nových zákazníků přispívá i obvyklý marketingový mix brandové a online komunikace. „Trochu unikátní je naše lokální zaměření, takže občas dojde i na docela obyčejnou letákovou kampaň. Například okolo Lipna objížděli naši kurýři místní hotely a apartmány, protože právě v této oblasti je možnost místního nákupu velmi omezená. Přitom se tam zejména na léto přesouvá hodně lidí z Prahy,“ podotýká Utěšil, podle něhož i díky tomu přibývají každoročně noví nakupující zhruba 25– až 30procentním tempem. Aktuálně Košík obslouží za rok necelý půl milion domácností.
První nákup jako největší bariéra
Současnému růstu napomáhá mimo jiné změna nákupních zvyklostí, kdy lidé už nejezdí na nákupy do velkých obchodních center tak často jako dříve. Častá je rovněž podpora lokálních samospráv, které zvlášť doručení zdarma vnímají vlastně jako veřejnou službu. Online supermarket ji nabízí například seniorům v rámci klubu Plná péče nebo rodinám s dětmi prostřednictvím programu Benjamínek, což oceňují zejména ženy na mateřské či rodičovské dovolené.
„Paradoxní je, že největší bariéru představuje vždycky první nákup. Poté se ale 30 až 40 procent zákazníků vrací opakovaně a nakonec si život bez naší služby nedokážou představit. Zvlášť při velkých a těžkých nákupech. Anebo kvůli šíři výběru, který je s kamennými obchody neporovnatelný, jelikož u nás najdete průměrně 15 tisíc položek. A pokud objednáváte v Praze a okolí, nabídneme jich ještě více,“ říká Utěšil.
„Kromě toho má mnoho lidí různá dietní omezení, takže je to pro ně vlastně jediná možnost. Takové produkty ani v běžném supermarketu s dvěma tisíci položkami k sehnání nejsou,“ vysvětluje a pro zajímavost dodává, že průměrný nákup se pohybuje mezi 1 600 a 1 800 korunami a váží okolo 25 kilogramů.
Největší zákaznickou skupinou jsou rodiny takzvaných Husákových dětí a mladé rodiny, tedy lidé kolem 30 let. Menší část představují domácnosti, z nichž dospělé děti již odešly, a tak musí měnit své nákupní zvyklosti. Pak rovněž senioři, ti samozřejmě velmi oceňují dovoz až ke dveřím. A i když by se zdálo, že dalšími potenciálními nakupujícími bude generace Z, podle Utěšila tomu tak zatím není – i z důvodu toho, že se tito lidé často stravují mimo domov.
Rozšiřování sortimentu
V současné době chystá Košík rozšiřování sortimentu též o nepotravinářské zboží, u něhož stačí dovoz až během dalšího dne. Již zhruba za měsíc proto spustí novou službu, kterou Utěšil pracovně nazývá Market. Ve spolupráci se známými obchodníky nabídne například produkty pro domácí mazlíčky nebo fitness sortiment. Cílem je umožnit komplexní nákup podobně jako při návštěvě obchodního centra. Pilotním regionem pak bude Ústí nad Labem.
Do této kategorie spadá i spolupráce s lékárnami Dr. Max, kde lze objednat léky bez předpisu. Protože však jde o regulovaný segment, budou zásilky zapečetěné a v každém skladu musí být samostatná lékárna: „Musím říct, že to oceňují zvlášť rodiny kvůli dětem, které náhle onemocní. Kromě toho si pak často nakoupí na celý týden, protože vědí, že dítě bude nemocné delší dobu.“
Zvýšit by se měla nejen flexibilita, k čemuž má přispět především služba Expresso, tedy doručení v co nejkratším čase, ale také sortiment. Postupně do něj přibydou například takzvané ready to cook balíčky – populární je nyní třeba maso nebo ryby na grilování, případně „healthy snacks“, tedy krájené čerstvé ovoce a zelenina. Nově e-shop nabídne hotová jídla s důrazem na kvalitní složení a rozumnou cenu, která by se měla pohybovat průměrně okolo 150 korun.
Chytrý asistent
Firma také „šlape“ do AI, přičemž právě tuto změnu inicioval sám Utěšil, jenž klade důraz na efektivitu prostřednictvím personální restrukturalizace a nově sestavených týmů, kdy je část práce už delegovaná na umělou inteligenci. Jedním ze zajímavých počinů z poslední doby byla například přímá integrace Košíku do Chat GPT, kterou představil jako první supermarket ve střední Evropě, a spuštění serveru pro AI agenty. Firma zároveň hodlá do testování nových funkcí zapojit veřejnou komunitu a odměňovat ji kredity, aby se obě strany vzájemně mohly učit, co AI vlastně dokáže.
Ještě v průběhu léta pak Košík spustí svého shopping asistenta, který bude umět poradit s nákupem například ve chvíli, kdy se člověk rozhodne, že si uvaří třeba svíčkovou. „V této oblasti už spolupracujeme také s třetími stranami, například s firmou Guláš. Zákazník si u nich na webu vybere recept, a suroviny se podle počtu porcí přímo vloží k nám do košíku. Teď to dokáže přímo náš asistent,“ připomíná Utěšil s tím, že do budoucna budeme podle jeho názoru nakupovat už jen prostřednictvím hlasu, nikoliv ťukáním do klávesnice.
„Představuji si to třeba tak, že při cestě tramvají řekne zákazník AI asistentovi, podle jakého receptu má připravit nákup. Ten podle toho vybere potřebné suroviny a my je doručíme ve zvolený čas. Do budoucna si dovedu představit i spolupráci s chytrou domácností, kdy se agent podívá, co chybí v lednici, a podle toho připraví objednávku,“ představuje své další vize manažer.
Bulharská lekce a další expanze
V současné době působí Košík nejen v Česku, nýbrž i na Slovensku. Za sebou má ovšem také neúspěch na bulharském trhu, který nakonec opustil. „O expanzi do Bulharska se rozhodlo ještě před mým příchodem, protože tam bylo Makro ochotné spolupracovat. Zároveň tedy probíhal pilot jak v Česku, tak na tamním trhu. I to byl důvod našeho nezdaru. Je to malá země, kulturně i vzdáleností velmi daleko od nás,“ přiznává Utěšil a doplňuje, že i tak se firma na Balkáně naučila celou řadu věcí.
Právě tyto zkušenosti přitom zúročila při vstupu na trh našich nejbližších sousedů, kde nyní zažívá boom. Po 18 měsících se stala na Slovensku jedničkou a ročně u ní nakoupí téměř 100 tisíc domácností, přičemž využívá stejné synergie jako doma. Postupně se jí navíc daří snižovat ztrátu i na českém trhu.
Za uplynulý fiskální rok, který skončil letos v březnu, se obrat Košíku dostal na 4,3 miliardy korun a samotná ztráta poklesla o 200 až 250 milionů korun. „Letos je naší ambicí dosáhnout 5,5 miliardy a opět snížit ztrátu o dalších 100 až 150 milionů. To znamená, že v dalším fiskálním roce bychom se už mohli přiblížit k vyrovnanému rozpočtu,“ bilancuje Utěšil s tím, že důvodem je i velmi konkurenční prostředí, které v segmentu retailu panuje. A obzvláště v Česku, kde je v porovnání s Evropou mimořádně vyspělý e-commerce trh právě v oblasti potravin.
I proto chce Košík využít své know-how a ještě do konce roku expandovat na další evropský trh – jméno dané země ale Utěšil zatím prozradit nechce. A ani tím ambice online supermarketu nekončí. Za dalších zhruba pět let hodlá vedení dosáhnout na obrat ve výši jedné miliardy eur, tedy více než 24 miliard korun. „Budeme také působit na několika evropských trzích, kde budeme většinou jednička, a budeme nabízet službu, která lidem zjednoduší život a dělá jim radost,“ věří Utěšil a uzavírá: „Hnacím motorem je přitom pro nás obliba našich zákazníků.“