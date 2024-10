Každý byznys nemusí být miliardový. SME jsou pro ekonomiku zásadní, finanční instituce je ale přehlížejí, lamentuje Jalloul z Flowpay

Tradiční banky se mnohdy vyhýbají poskytování úvěrů malým a středním firmám z důvodu nedostatečného porozumění jejich byznysu a potřebám – nejen proto, že nedokážou správně interpretovat finanční data, ale také kvůli vnímání vyššího rizika. V důsledku toho SME zápasí s překážkami, jako jsou vysoké požadavky na zajištění, složité a dlouhé schvalovací procesy, omezený přístup ke zdrojům financování a přísná finanční kritéria, která musí k dosažení provozního financování splnit. Například bankovní instituce hodnotí žádosti především na základě účetních závěrek, které jsou z většiny optimalizované a neukazují aktuální kondici podniků.

Mnoho SME nezapadá do pomyslné škatulky, kterou si bankovní instituce představují, a nesplňují proto kritéria, například z důvodu nestabilní cash flow či nedostatečné historie na trhu. A to navzdory faktu, že se jedná o majoritní část trhu – podle Annual Report on European SMEs dokonce tvoří 99,8 procenta všech podniků v Evropě. Naštěstí pro ně však existují alternativní finanční služby, jako jsou fintech společnosti, které nabízejí flexibilnější a snadnější přístup k provoznímu financování. Avšak ne všechny malé a střední podniky jsou si těchto možností vědomy, potažmo k nim nemají přístup.

Příliš hrubé síto při posuzování úvěrů

Tradiční bankovní instituce často nejsou schopny splnit specifické potřeby malých a středních podniků z důvodu jejich striktních a standardizovaných postupů hodnocení rizik. Tyto postupy mohou být nevhodné pro různorodé a často specifické obchodní modely v rámci tohoto sektoru. Metody jejich hodnocení jsou primárně designovány pro velké korporace.





Problém spočívá v tom, že ačkoli se jedná o klasické byznysy, bankovní společnosti provozu konkrétního podniku často nerozumějí. Analýzu provádějí ručně a na základě nerelevantních a často nedostatečných informací. Jejím výstupem je buď „ano“, nebo „ne“. Právě proto se bankám více vyplatí řešit velké úvěry než ty malé, protože vyžadují podobné množství času ke zhodnocení, a jsou tím pádem z většiny upřednostňovány.

Takovýto nedostatek personalizovaného přístupu a porozumění může vést k nesprávnému hodnocení skutečného rizika a potenciálu podniků, což často vede k odmítnutí úvěrových žádostí. Proto je namístě využít moderních technologií v čele s umělou inteligencí a hlavně umět pracovat s více relevantními daty, jako jsou transakce v reálném čase – obraty z dat pokladních systémů, e-commerce platforem nebo open bankingu.

SME coby největší generátor pracovních míst

Malé a střední podniky jsou považovány za páteř ekonomiky, což platí i pro Českou republiku. Jejich význam se odráží v několika klíčových aspektech, které mají zásadní vliv na celkové hospodářské zdraví a růst země. Mimo jiné jsou největším generátorem nových pracovních míst. Jejich schopnost rychle reagovat na tržní příležitosti a adaptovat se na změny umožňuje nejen rozvoj, ale také dynamickou obnovu pracovního trhu. Kvůli tomu výrazně přispívají ke snižování míry nezaměstnanosti a zvyšování pracovních příležitostí v různých regionech. Navíc SME často přinášejí na trh nové produkty a služby, jež mohou efektivněji reflektovat aktuální potřeby spotřebitelů a reagovat rychleji než jejich velcí konkurenti. Jejich aktivity mají také významný dopad na hrubý domácí produkt země a zvyšují konkurenceschopnost ekonomiky tím, že podporují zdravou tržní konkurenci a inovace.

Tato dynamika vede k lepším produktům a službám, ale také poskytuje větší sociální stabilitu, protože umožňuje lidem zakládat a rozvíjet vlastní podnikání. Z těchto důvodů je podpora a rozvoj SME sektoru klíčovým prvkem naší ekonomiky. Investice do tohoto sektoru a jeho podpora zvyšuje ekonomický růst, ale také vytváří odolnější ekonomiku schopnou čelit globálním výzvám a pomáhá do jisté míry zmírnit nerovnost v byznysu.