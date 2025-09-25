Káva za jednu korunu? Český gastronomický startup TasteTown už má čtvrt milionu uživatelů a expanduje do Polska

Jak objevit nové gastropodniky, a zároveň při jejich návštěvě výrazně ušetřit? S originálním řešením spojujícím oba zmíněné body přišel zhruba před rokem český startup TasteTown. Ten představil svou aplikaci, která uživatelům za měsíční předplatné 149 korun odemyká stovky výhodných nabídek neboli dealů především v restauracích a kavárnách.
„Restauracím nabízíme něco, co často nemají – marketing a s ním přístup k novým hostům. Uživatelé zase dostávají motivaci objevovat nové podniky a ochutnávat více, než by si běžně dopřáli. Je to férový model, který funguje pro obě strany,“ uvedla Luise Krist, spoluzakladatelka TasteTown.
Po úspěchu v nejdříve spuštěné Praze firma expandovala také do Brna, Ostravy a Bratislavy, přičemž v současnosti už její služby využívá zhruba 250 tisíc lidí. Ti si mohou vybrat z více než tisícovky podniků, mezi nimiž nechybí kavárenské řetězce, vinárny, ale i lokální bistra. V nich lze využít třeba akce 1+1 zdarma, slevy ve výši 30 až 50 procent, nebo dokonce nabídku nápoje za pouhou jednu korunu.
„Od začátku jsme chtěli přivést lidi zpátky do restaurací a kaváren, ale způsobem, který bude dávat smysl jak hostům, tak podnikům. Za rok fungování jsme přitom dokázali, že náš model funguje v Česku i na Slovensku,“ řekl Jakub Vyskočil, další ze zakladatelů platformy TasteTown.
Polský trh nabízí velkou příležitost
Rychlý růst firmy potvrzuje rovněž skutečnost, že její příjmy z předplatného vyjádřené takzvaným opakovaným obratem (ARR) se v každém kvartále zdvojnásobily, přičemž aktuálně dosahují více než deseti milionů korun. I proto se nyní TasteTown rozhodl k další expanzi, která tentokrát zamíří do polské metropole Varšavy.
„V Polsku vidíme obrovskou příležitost. Jde o trh s více než 35 miliony obyvatel a živou gastro scénou. Naším cílem je zopakovat úspěch, kterého jsme dosáhli v Česku, a stát se synonymem pro objevování podniků i v této zemi,“ vysvětlil Filip Hanzel, poslední spoluzakladatel TasteTown.
Se současnou expanzí firmě pomohla nedávno získaná investice ve výši deseti milionů korun od platformy Jinej fond Jiřího Hlavenky a Jana Slámy. Startup už ale aktuálně připravuje i další kolo fundraisingu, které má podpořit jeho plánovaný růst v příštích měsících.
Nejpopulárnější je asijská kuchyně
Za úspěchem TasteTownu stojí podle jeho zakladatelů také široká škála atraktivních nabídek různých kategorií. Nejaktivnější uživatel ostatně za 12 měsíců provozu aplikace využil celkem 218 dealů, což dělá průměrně čtyři nabídky každý týden.
„Nejpopulárnější kategorií je jednoznačně Asie, v poslední době ale vidíme velký nárůst také v kategorii snídaní a brunchů, a to hlavně o víkendech. Co se týče konkrétních řetězců, velmi oblíbený je třeba deal na slevu 50 procent na všechny nápoje ve Starbucks. S nimi máme uzavřenou i exkluzivní kampaň, kdy je na 40 vybraných pobočkách k dispozici Frappuccino bez kávy s kokosovým mlékem, s bílou čokoládou, vanilkou a malinovou pěnou za pouhou jednu korunu,“ shrnul Hanzel.
Jak už bylo řečeno, TasteTown chce i nadále pokračovat ve svém rychlém růstu, přičemž do konce příštího roku mají být jeho nabídky dostupné ve všech českých krajských městech. „Výhledově pak určitě chceme expandovat také do dalších zemí, ale podrobnosti si zatím necháme pro sebe,“ uzavřel Hanzel.