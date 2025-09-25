Menu Zavřít

Káva za jednu korunu? Český gastronomický startup TasteTown už má čtvrt milionu uživatelů a expanduje do Polska

Byznys
Jan Boháč
Dnes
Zakladatelé aplikace TasteTown
Autor: TasteTown
  • Aplikace TasteTown, která za měsíční předplatné nabízí stovky slev v restauracích a kavárnách, oslavila první rok svého fungování
  • Startup už spolupracuje s více než tisícovkou podniků v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě, přičemž jeho služby využilo přes čtvrt milionu uživatelů
  • Firma nyní oznámila expanzi do polské Varšavy, a v příštím roce chce vstoupit i do všech zbývajících českých krajských měst

Jak objevit nové gastropodniky, a zároveň při jejich návštěvě výrazně ušetřit? S originálním řešením spojujícím oba zmíněné body přišel zhruba před rokem český startup TasteTown. Ten představil svou aplikaci, která uživatelům za měsíční předplatné 149 korun odemyká stovky výhodných nabídek neboli dealů především v restauracích a kavárnách.

„Restauracím nabízíme něco, co často nemají – marketing a s ním přístup k novým hostům. Uživatelé zase dostávají motivaci objevovat nové podniky a ochutnávat více, než by si běžně dopřáli. Je to férový model, který funguje pro obě strany,“ uvedla Luise Krist, spoluzakladatelka TasteTown.

Aplikace TasteTown

Rozhraní aplikace TasteTown 

Autor: TasteTown

Po úspěchu v nejdříve spuštěné Praze firma expandovala také do Brna, Ostravy a Bratislavy, přičemž v současnosti už její služby využívá zhruba 250 tisíc lidí. Ti si mohou vybrat z více než tisícovky podniků, mezi nimiž nechybí kavárenské řetězce, vinárny, ale i lokální bistra. V nich lze využít třeba akce 1+1 zdarma, slevy ve výši 30 až 50 procent, nebo dokonce nabídku nápoje za pouhou jednu korunu.

Outstream Placeholder

„Od začátku jsme chtěli přivést lidi zpátky do restaurací a kaváren, ale způsobem, který bude dávat smysl jak hostům, tak podnikům. Za rok fungování jsme přitom dokázali, že náš model funguje v Česku i na Slovensku,“ řekl Jakub Vyskočil, další ze zakladatelů platformy TasteTown.

Polský trh nabízí velkou příležitost

Rychlý růst firmy potvrzuje rovněž skutečnost, že její příjmy z předplatného vyjádřené takzvaným opakovaným obratem (ARR) se v každém kvartále zdvojnásobily, přičemž aktuálně dosahují více než deseti milionů korun. I proto se nyní TasteTown rozhodl k další expanzi, která tentokrát zamíří do polské metropole Varšavy.

„V Polsku vidíme obrovskou příležitost. Jde o trh s více než 35 miliony obyvatel a živou gastro scénou. Naším cílem je zopakovat úspěch, kterého jsme dosáhli v Česku, a stát se synonymem pro objevování podniků i v této zemi,“ vysvětlil Filip Hanzel, poslední spoluzakladatel TasteTown.

Desítky různých služeb na jednom místě. Zájem o superaplikace roste, vyvíjí je i česká skupina Etnetera Group
Přečtěte si také:

Desítky různých služeb na jednom místě. Zájem o superaplikace roste, vyvíjí je i česká skupina Etnetera Group

Se současnou expanzí firmě pomohla nedávno získaná investice ve výši deseti milionů korun od platformy Jinej fond Jiřího Hlavenky a Jana Slámy. Startup už ale aktuálně připravuje i další kolo fundraisingu, které má podpořit jeho plánovaný růst v příštích měsících.

Nejpopulárnější je asijská kuchyně

Za úspěchem TasteTownu stojí podle jeho zakladatelů také široká škála atraktivních nabídek různých kategorií. Nejaktivnější uživatel ostatně za 12 měsíců provozu aplikace využil celkem 218 dealů, což dělá průměrně čtyři nabídky každý týden.

WT100_25

„Nejpopulárnější kategorií je jednoznačně Asie, v poslední době ale vidíme velký nárůst také v kategorii snídaní a brunchů, a to hlavně o víkendech. Co se týče konkrétních řetězců, velmi oblíbený je třeba deal na slevu 50 procent na všechny nápoje ve Starbucks. S nimi máme uzavřenou i exkluzivní kampaň, kdy je na 40 vybraných pobočkách k dispozici Frappuccino bez kávy s kokosovým mlékem, s bílou čokoládou, vanilkou a malinovou pěnou za pouhou jednu korunu,“ shrnul Hanzel.

Léky mohou zabíjet víc než dopravní nehody. Česká appka Molecula chce chaos v pilulkách zkrotit, ohlídá i nežádoucí interakce
Přečtěte si také:

Léky mohou zabíjet víc než dopravní nehody. Česká appka Molecula chce chaos v pilulkách zkrotit, ohlídá i nežádoucí interakce

Jak už bylo řečeno, TasteTown chce i nadále pokračovat ve svém rychlém růstu, přičemž do konce příštího roku mají být jeho nabídky dostupné ve všech českých krajských městech. „Výhledově pak určitě chceme expandovat také do dalších zemí, ale podrobnosti si zatím necháme pro sebe,“ uzavřel Hanzel.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Czech Internet Forum: využijte zvýhodněnou cenu vstupného do 30. září
PROGRAM