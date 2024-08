Kauza Brašnářství Tlustý aneb Jak jedním příspěvkem poškodit dobré jméno firmy a zavařit skutečně poctivým podnikatelům

V příspěvku, který Petrův zveřejnil na Facebooku, zákazníky vybídl, aby si, ti, co mohou, u nich koupili „něco pěkného“, a to „dnes, ne zítra“, a tím tak pomohli hrozící insolvenci této pražské značky s jedenáctiletou historií odvrátit. A protože se mezi českými spotřebiteli vždy najde spousta dobrých duší, kterým není osud takovýchto tradičních firem lhostejný – žárným příkladem budiž story s moravskou sklárnou Květná 1794 –, stalo se něco, co možná málokdo tušil, ale v co Petrův snad i doufal: e-shop Brašnářství Tlustý byl rázem objednávkami zahlcen tak moc, že v jednu chvíli dokonce spadl.

To je zkrátka úžasné, pomyslel by si jeden. Leč bohužel, jak vyšlo záhy najevo, ono to ve skutečnosti nebylo tak, jak se zprvu zdálo. Jen několik málo hodin od zveřejnění onoho srdceryvného příspěvku začala firma obracet. Situace najednou až tak děsivá není, podnik jen potřeboval více objednávek.

„…nikdo nekrachuje. Však jen potřebujeme práci. Jinak ten krach přijde. Kdo podniká, tak to dobře ví, jak málo někdy schází…,“ stálo v odpovědi firmy pod jedním z příspěvků zveřejněných na facebookovém profilu pražského brašnářství.

I tato reakce vyvolala pochopitelně řadu emocí. Negativních emocí. Emocí od naštvaných zákazníků, kteří žili v domnění, že zakoupením ne zrovna levného koženého výrobku pomáhají zachraňovat poctivé české řemeslo. Emocí od zákazníků, kteří jsou naštváni zcela oprávněně, neboť zcela zjevně podlehli nekalé obchodní praktice.





„Jestliže byly výroky ohledně krachu společnosti nepravdivé či zavádějící, tedy motivované spíše snahou povzbudit zákazníky k novým objednávkám, společnost se mohla dopustit nekalé obchodní praktiky. Takové jednání by bylo možné podřadit dokonce pod nejzávažnější formu nekalých obchodních praktik, a to agresivní obchodní praktiku,“ potvrdila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Ta dodala, že „zákon o ochraně spotřebitele výslovně uvádí, že obchodní praktiky jsou považovány za agresivní, pokud prodávající prohlašuje, že pokud si spotřebitel výrobek nebo službu nekoupí, ohrozí tím jeho podnikání, pracovní místo nebo existenci.

Ztráta neznamená insolvenci

Jak informoval náš sesterský server Podnikatel.cz, z účetních výkazů, jež firma v polovině července zveřejnila v obchodním rejstříku a které se vztahují ke dni 31. 12. 2023, skutečně vyplývá, že Brašnářství Tlustý bylo tou dobou ztrátové. U kolonky výsledek hospodaření za běžné účetní období svítila suma –58 tisíc korun, ačkoliv ještě o rok dříve byla firma ve více než půlmilionovém zisku. Nic takového nicméně insolvenci ještě rozhodně znamenat nemusí.

„Promítl jsem do toho obavy, které každého podnikatele v podobné situaci straší, že když je slabé období, tak je k tomu, aby se firma ocitla v existenčních problémech, velmi blízko. Možná jsem použil expresivní slova,“ sdělil Petrův Novinkám.

Odborníci nenechávají na firmě nit suchou

Mezi odborníky na marketing a PR panuje shoda, že taktika, kterou brašnářství zvolilo, byla nešťastná a ve výsledku může firmě jen a jen uškodit. „Nechat se zlákat krátkodobým výkonem marketingu může být pro obchodníky poměrně jednoduché, získají objednávky a marketing zafunguje. Brand se ale buduje dlouhodobě a takový krok může porušit důvěru zákazníků v danou značku. Data sice ukazují, že nejhorší pro značku je, když o ní člověk neví nebo je k ní lhostejný, ale špatná reklama je prostě špatná reklama. Vlnu nevole sice může značka někdy využít a dokonce otočit ve svůj prospěch, brašnářství to nejspíš ale nestihne. Tohle nevypadá jako kampaň, ale spíše spontánní akce, kterou někdo nepromyslel. Osobně to je pro mne za hranou,“ prozradil webu Euro.cz Tomáš Paták, Creative & Brand Director ve společnosti Hustá.

Podobného názoru je i Roman Teuschel z agentury eVisions. „Základem marketingu a PR je nelhat. Nikdy. Pokud by jejich kauza náhodou nebyla plánovaná marketingová kampaň, jenom zmatená komunikace, zásadně to podkopalo důvěryhodnost a vnímání značky, stejně tak pravděpodobně naštvalo velkou část dlouholetých i čerstvých zákazníků,” řekl Teuschel naší redakci.

Také podle majitele agentury PR Mollo Tomáše Hejdy si Brašnářství Tlustý zadělalo na ohromný reputační problém, jehož náprava může být dost dobře nemožná. „Šance řešit celou situaci byla v prvotním momentu, kdy vyšlo najevo, že se nejedná o reálný krach a insolvence v řádech dnů nehrozí. To ale majitel promeškal a naopak ke svému možnému krachu firma pouze přispěla a tímto jej může urychlit,“ nechal se slyšet.

Na odstoupení od smlouvy mají lidé 90 dnů

Pakliže lidé, kteří si v dobré víře u Brašnářství Tlustý v posledních dnech po zveřejnění majitelovy výzvy nějaké zboží zakoupili – avšak jen proto, aby tím pomohli odvrátit onu avizovanou insolvenci –, chtějí své peníze nazpět, mají na to plné právo, upozorňuje Hekšová.

„Spotřebitelé, kteří zakoupili výrobek v domnění, že pomohou společnosti od hrozícího krachu, ačkoliv by jinak k nákupu zboží v danou chvíli nepřistoupili, mohou odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů od uzavření smlouvy a požadovat vrácení zaplacené kupní ceny, popřípadě požadovat slevu úměrnou závažnosti nekalé obchodní praktiky,“ zdůraznila ředitelka dTestu. „Právo na zjednání nápravy spotřebitelům vzniká v důsledku spáchání nekalé obchodní praktiky, proto je lhůta 90denní, nikoliv 14denní, jak ji spotřebitelé znají například při vracení zboží zakoupeného na internetu,“ podotkla dále.

Když to jeden zkazí všem

Co je na celé kauze kolem Brašnářství Tlustý nejsmutnější? Pochopitelně skutečnost, že svým nemístným příspěvkem majitel Petrův nepřitížil jen sobě, svým kolegům a celé firmě, jež odteď opravdu může mít o zakázky nouzi a navíc bude s největší pravděpodobností muset řadu včera a předevčírem realizovaných příjmů vyplatit nazpět. Ale že tím také zavařil všem těm opravdu poctivým českým podnikatelům a podnikům, které se mohou v budoucnu do podobných, a možná ještě horších problémů rovněž dostat a v jejichž případě už zákazníci tolik solidární být nemusí. A to ze zcela objektivních důvodů.

Ne nadarmo se říká, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. A co na tom, že tentokrát může být o poznání čistější než posledně. Spálit se jednou stačí, pomyslí si nejspíš řada těch, kteří pražskému brašnářství v uplynulých dnech pomohli. S čímž nezbývá než souhlasit.

Na druhou stranu platí, respektive je potřeba věřit tomu, že v naší zemí žije i spousta opravdu poctivých podnikatelů, kteří když se uchýlí k podobným emocím, myslí to vážně. Zmíněná sklárna budiž toho důkazem. A tento text budiž tomu připomínkou.