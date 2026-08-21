Katastrofa u jezera Nyos: Mlžný opar smrti si před 40 lety vyžádal 1 746 životů

Vše začalo kolem půl deváté večer. Hladina se najednou zvedla a z jezera vyšlehl vodní gejzír, jenž podle pozdějších odhadů sahal skoro do stometrové výšky. Přes břeh se přehnala obrovská vlna, polámala stromy, zlikvidovala krajinu a odnesla všechno, co jí přišlo do cesty. To nejhorší ale mělo teprve přijít.
Další předzvěstí smrtelné události byla extrémní změna barvy vody, která přešla z tyrkysově modré v krvavě rudou, jak se z hlubin dostala nahoru spousta železa. Posledním znakem, že se schyluje k něčemu neobvyklému, byla bělavá mlha pomalu stoupající nad hladinu.
A ačkoliv to celé zní tak trochu jako námět z nějakého béčkového hororu a všichni očití svědci museli mít pocit, že zrovna sledují něco nadpřirozeného, ve skutečnosti právě začala jedna z nejneobvyklejších přírodních katastrof, jaké byly kdy popsány.
Smrtící jev jménem limnická erupce
Nyos leží v kráteru dávno vyhaslé sopky, přičemž vzhledem k jeho nadměrné hloubce se jeho voda skoro nepromíchává. U jezer tohoto typu může ve spodních vrstvách docházet k hromadění oxidu uhličitého, který sem prosakuje z magmatu a který tlak vody drží rozpuštěný. V důsledku toho nemůže plyn unikat výš a přirozeně se dostávat do atmosféry.
Je to podobné jako s lahví perlivé vody: dokud je zavřená, nic se neděje, ale jakmile s ní zatřesete nebo ji otevřete, plyn se vyvalí ven. Nahromadění obrovského množství plynu způsobuje, že je jezero velice nestabilní. Aby došlo k limnické erupci, stačí menší sesuv půdy, otřes či jiný vnější vliv.
Oxid uhličitý je navíc přirozeně těžší než vzduch a nemá žádné zabarvení ani zápach. To znamená, že nestoupal nahoru, ale držel se u země, načež se rozlil do údolí a přilehlých vesnic, kde lidé spali, aniž by cokoli slyšeli nebo cítili. Pro takový nízko se plazící plyn se vžilo svahilské slovo mazuku. Zabíjel do vzdálenosti zhruba 25 kilometrů od jezera.
Přežila jen hrstka lidí
Vše se událo neobyčejně rychle, takže obyvatelé nedalekých vesnic se de facto nezmohli vůbec na nic. Samotné smrti ale předcházelo obrovské utrpení, kdy se lidé probrali ze spánku, točila se jim hlava, zvraceli, dusili se a krváceli z tělních otvorů. Zároveň byli nuceni bezmocně sledovat, jak kolem nich umírají jejich blízcí a sousedé, kterým již nebylo pomoci. O život přišlo prakticky vše živé, od ptáků a hmyzu po tisíce kusů dobytka.
Celkem si katastrofa vyžádala 1 746 obětí, přičemž zdravotní následky dopadly na tisíce dalších lidí. Přeživších bylo málo – jednalo se většinou o ty, kdo žili ve vyvýšených oblastech, kam oxid uhličitý už nedosáhl. V nejbližší vesnici u břehu zůstali naživu jenom čtyři její obyvatelé.
Další tragédii má zabránit vodní pumpa
S určitým časovým odstupem odborníci zjistili, že v důsledku samotné katastrofy nebezpečí nezmizelo. Plyn se do jezera nadále doplňoval, takže bylo jen otázkou času, než se ho ve vodě nahromadí tolik, že bude hrozit další neštěstí. Řešení vymyslel tým francouzských výzkumníků a inženýrů, a je vlastně docela prosté. Do jezera spustili svislou trubku, jež sahala skoro až ke dnu, a pomocí čerpadla z ní nahoru začali tahat vodu. Jak voda stoupá, uvolňují se z ní bublinky plynu, které ji samy ženou vzhůru, takže po prvním nastartování už čerpadlo není potřeba.
První pumpa začala fungovat v lednu 2001 a vytryskl z ní proud vysoký zhruba 50 metrů. O deset let později přibyly dvě další, aby řízené odplyňování vodní plochy urychlily. Navíc bylo potřeba zpevnit sesypanou přírodní hráz na odtoku, protože hrozilo, že se protrhne a do údolí se vyvalí desítky milionů kubíků vody. Systém běží dodnes, přičemž díky jeho zavedení se dostala ven zhruba třetinu plynu, takže k žádném dalšímu odplynění celého jezera, tak jako v roce 1986, by již dojít nemělo.
Monoun a Kivu jsou další riziková jezera
Nutno podotknout, že Nyos nebyl zdaleka prvním případem limnické erupce, která brala životy. Již o dva roky dříve se totéž stalo u dalšího kamerunského jezera – Monoun. Protože je ale tato vodní plocha menší, nedosáhl únik plynu takové intenzity. Na druhou stranu, i tak během incidentu přišlo o život celkem 37 lidí.
Odborníci se shodují, že obrovský problém by nastal ve chvíli, kdy by k podobné limnické erupci došlo u jezera Kivu, které leží na hranici Rwandy a Demokratické republiky Kongo. To se svou rozlohou 2 400 kilometrů čtverečních patří k největším v Africe, přičemž jeho břehy a okolí obývají skoro dva miliony lidí. Odhady uvádějí, že pokud by k uvolnění plynu došlo právě ty, mohlo by zemřít i několik set tisíc z nich.
Kivu je navíc nabité nejen oxidem uhličitým, ale i metanem, tedy hořlavým plynem, což ho dělá ještě nebezpečnějším. Aby úřady riziko snížily, čerpají tu dnes metan z hloubky a následně z něj vyrábějí elektřinu. Lidský důvtip tedy z potenciální hrozby učinil užitečný zdroj energie – ačkoliv se sluší zdůraznit, že hrozba jako taková úplně zažehnaná není.
Zdroje: britannica.com, history.com, nationalgeographic.com, nature.com, sciencedirect.com