Katastrofa trajektu Doña Paz: O život tehdy přišlo přes čtyři tisíce lidí, vina byla svalena na majitele tankeru, s nímž se loď srazila

Filipíny patří k přímořským zemím a zahrnují na sedm tisíc ostrovů. Lidé jsou tu na přepravování se trajekty zvyklí, a to navzdory faktu, že se zde lodní doprava potýká s nepředvídatelnými mořskými a povětrnostními podmínkami, v jejichž důsledku poměrně často dochází k nehodám. Katastrofa trajektu Doña Paz ovšem z hlediska svého rozsahu neměla v rámci civilních námořních neštěstí obdoby.
Trajekt několikanásobně překročil svoji kapacitu
Osudnou neděli 20. prosince 1987 měl devadesátimetrový trajekt Doña Paz namířeno z přístavu Tacloban do hlavního města Filipín, tedy Manily. Na jeho palubě se nacházelo přes čtyři tisíce pasažérů a členů posádky, ačkoli maximální kapacita povolovala pouze lehce přes 1 500 osob. Jen v Taclobanu se nalodilo 675 pasažérů, dalších zhruba 900 cestujících přistoupilo během zastávky v Catbaloganu – už v tu dobu se na plavidle nacházelo více lidí, než mělo.
Neštěstí se událo přibližně v půl jedenácté večer během proplouvání úžinou Tablas, což je asi 170 kilometrů od Manily. Že se k nim blíží tanker Vector přepravující tisíce barelů benzinu, petroleje a ropy, neměl nikdo na palubě Doña Paz ani potuchy. Kapitán trajektu se v osudný okamžik podle dobového vydání časopisu Time údajně díval na televizi a někteří členové posádky popíjeli v baru pivo, řízení tak měl na starosti jen nezkušený nováček.
Po nárazu zachvátil trajekt i tanker požár
Tanker do trajektu narazil z levoboku, čímž vyřadil z provozu motor. Po nárazu došlo k explozi, v důsledku níž se po palubách obou lodí začal takřka okamžitě šířit oheň, následně zavládl chaos. Lidé se nemohli dostat k záchranným vestám, jelikož ty byly uzamčené, a evakuaci nikdo neorganizoval. Jediná úniková cesta vedla do moře, kde se ovšem plameny rozmohly také.
Pobřežní hlídka se o celé situaci dozvěděla až o osm hodin později, přičemž samotné záchranné práce započaly kvůli nedostatku informací až dlouho poté. Jedinou nadějí na záchranu tedy zůstávaly lodě plující kolem – jednou takovou bylo nákladní plavidlo MV Don Claudio, jehož posádka ale vyprostila pouze 26 osob. Čtyřiadvacet z nich se plavilo na Doña Paz, zbylí dva přeživší byli z tankeru.
Obě plavidla klesla ke dnu během pár hodin
Po dvou hodinách od střetu se trajekt Doña Paz potopil do hloubky 500 metrů, po dalších dvou jej pak následoval i samotný tanker. Když na místo dorazila pobřežní stráž spolu s vrtulníky, obě plavidla už byla na dně moře.
Loď Don Claudio, která zachránila několik pasažérů, následně dopravila přeživší až do přístavu v Manile, a to ještě předtím, než započaly pátrací a záchranné akce. V přístavu si raněné převzaly sanitky a převezly je do nemocnic k ošetření. Někteří z přeživších utrpěli popáleniny třetího stupně. Ostatní, kteří zůstali na palubě nebo ve vodě, zemřeli buď na udušení, uhoření, nebo utopení.
V následujících dnech se začala na přilehlých ostrovech objevovat vyplavená těla. Zároveň probíhaly vyprošťovací akce pokoušející se nalézt zbývající mrtvé. Celkově se podařilo vypátrat kolem 500 těl, řadu z nich však nebylo možné identifikovat.
Ze srážky byla nakonec obviněna posádka tankeru
Společnost Sulpicio Lines provozující Doña Paz nikdy nepřipustila, že by se na lodi plavilo více pasažérů, než byla její maximální kapacita. Kvůli tomu není počet obětí znám zcela přesně. Odškodnění pak přepravce proplatil pouze pozůstalým od obětí uvedených na seznamu pasažérů. Ostatní museli přítomnost zesnulého na lodi složitě dokazovat, v důsledku čehož se řada z nich žádných peněz nakonec nedočkala.
Jakmile se o této tragické události dozvěděla veřejnost, snesla se na Sulpicio Lines vlna kritiky. Její vedení zase pro změnu vinilo společnost Caltex Philippines pronajímající si tanker, že k přepravě vysoce nebezpečného nákladu využila nezpůsobilé plavidlo. Vyšetřovací komise následně zjistila problémy na obou lodích a zároveň upozorňovala na nedostatečný státní dohled nad zdejší námořní dopravou.
Vina byla nakonec svalena na vlastníka tankeru, který nevlastnil licenci k provozu, a tedy neměl oprávnění s plavidlem vůbec vyplout na moře. Licence mu měla vypršet 18 měsíců před osudným neštěstím. Při poslední inspekci plavidla byla navíc nalezena porucha řízení a několik dalších nedostatků.
Zdroje: plavidla.cz, ct24.ceskatelevize.cz, zoom.iprima.cz, researchgate.net