Karibský ráj Larryho Page ve stínu soudních sporů. Kauza ostrovů za 23 milionů dolarů pokračuje i po letech

Larry Page se do dějin byznysu zapsal hlavně jako jeden ze zakladatelů Googlu. V posledních letech se o něm ale častěji mluví spíš v souvislosti s majetkem, soukromím a investicemi, které se odehrávají mimo zraky veřejnosti. Jednou z nich je i zmiňovaná koupě ostrovů Hans Lollik a Little Hans Lollik v Karibiku.
Na první pohled jde o typické miliardářské sídlo. Podle Business Insideru je Page koupil společně s manželkou Lucindou Southworthovou v roce 2014 za 23 milionů dolarů (dle tehdejšího kurzu za přibližně 520 milionů korun). Jenže transakce, která měla zůstat spíše soukromou záležitostí, se proměnila v letitý spor s developerem Eckelem, jenž tvrdí, že na dané ostrovy získal kupní smlouvu ještě před nimi.
Soukromý ráj bez velkých plánů?
Sporné území se nachází poblíž Svatého Tomáše na Amerických Panenských ostrovech. Jeho hodnota nicméně nespočívá jen v atraktivní poloze. Pro Page, který si dlouhodobě chrání soukromí, představují především útočiště, kde má větší klid než kdekoli jinde.
Jak konkrétně chce s ostrovy naložit, sám miliardář nikdy neprozradil. Jeho právníci ale už v roce 2018 uvedli, že je hodlá zachovat v „původním stavu“. A podobně vypovídal také Wayne Osborne, šéf Pageovy rodinné kanceláře Koop, podle něhož nikdy nemělo být cílem ostrovy zbavit zeleně či zastavět.
Druhou klíčovou postavou příběhu je právě Eckel, který měl mít kupní smlouvu na ostrovy jako první. Jejich vzájemný spor se postupně dostal před soudy v Texasu i na Amerických Panenských ostrovech. První z nich v roce 2019 rozhodl, že Eckel může žádat finanční náhradu, nikoli samotné ostrovy. Tím ale případ neskončil. Na Amerických Panenských ostrovech Pageova firma USVI Properties usiluje o to, aby soud potvrdil její vlastnictví bez dalších nároků ze strany společnosti Great Hans, spojované s Eckelem.
Ze zákulisí transakce
Jak napsal Business Insider, dohodě jednotlivých stran zatím nic nenasvědčuje. Poslední pokus o mimosoudní řešení skončil bez výsledku. Spor tedy zůstává v rukou justice, přičemž ani Page ani Eckel, respektive jejich právní zástupci, situaci komentovat nechtějí.
Celá kauza je ovšem zajímavá minimálně ještě z jednoho pohledu, a sice právě kvůli roli Pageovy rodinné kanceláře spravující majetek nejbohatších lidí světa. Podobné společnosti si zakládají na maximální diskrétnosti, jenže v tomto případě soudní dokumenty část její práce odkryly – vše navzdory skutečnosti, že se lidé z Pageova okolí snažili to, kdo za koupí ostrovů doopravdy stojí, během vyjednávání skrýt.
Konzultant Gil Simon, který se na transakci podílel, vypověděl, že prodávajícím jméno kupujícího neprozradil. A Pageovi právníci později bránili jeho výslechu s tím, že k celé záležitosti neměl žádné důležité informace.
Miliardářův ostrovní svět sahá ještě dál
Nutno doplnit, že Hans Lollik a Little Hans Lollik nejsou jediné ostrovy, které Larry Page vlastní. V roce 2018 například za 32 milionů dolarů (přibližně 720 milionů korun) koupil Cayo Norte východně od Portorika. A o dva roky později pak získal většinový podíl na ostrově Tavarua na Fidži, známým hlavně mezi surfaři.
Během soudních sporů kolem Hans Lollik potvrdil Osborne také dlouholeté spekulace, že Pagovi patří též ostrov Eustatia na Britských Panenských ostrovech. Ten měl podle dostupných informací využívat i k testování létajících aut.