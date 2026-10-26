Kam vyrazit v roce 2027? National Geographic vybral nejlepší destinace světa

Známý magazín se ve svých doporučeních nezaměřuje na tradiční cestovatelské cíle, nýbrž na destinace, jež zatím zůstávají stranou širšího zájmu. Pozornost věnuje například peruánské pevnosti Kuélap, hudební tradici německého Lipska nebo méně navštěvovaným oblastem Japonska.
Podle CNN některé z těchto lokací procházejí výraznou proměnou, zatímco jiné jsou díky lepší dostupnosti oblíbenější než dříve. Šéfredaktor National Geographic Nathan Lump pak vyzdvihuje zejména autentické zážitky a příležitost poznat lokální historii a kulturu. Kterých deset míst z aktuálního seznamu si tedy nenechat ujít?
1. Baltimore, Maryland, USA
Americký Baltimore bývá spojován především s přístavem, důležitou součástí jeho historie je ale také železnice. Právě zde vznikla v roce 1827 první komerční železniční společnost v USA.
Dvousté výročí této události připomene rozsáhlá modernizace Národního muzea železniční historie a inovací, která vyšla na 38 milionů dolarů (necelých 823 milionů korun). A začátkem roku 2027 se zde otevře nová expozice zaměřená mimo jiné na budoucnost železniční dopravy. Současně Baltimore láká také svými historickými čtvrtěmi a polohou u zálivu Chesapeake.
2. Pacific Coast Highway, Kalifornie, USA
Jedna z nejznámějších amerických silnic vede podél kalifornského pobřeží a nabízí výhledy na Tichý oceán, skalnaté útesy i malebná městečka. Po téměř tříleté uzavírce způsobené sesuvy půdy se v lednu 2026 znovu otevřel i její důležitý úsek u Big Sur. Cestovatelé tak mohou absolvovat slavnou trasu bez dlouhé objížďky.
Za zastávku stojí například Monterey, známé historickou nábřežní čtvrtí Cannery Row a vyhlášeným akváriem. Šéfredaktor National Geographic Lump nicméně doporučuje i menší města s bohatou uměleckou tradicí, například Mendocino nebo Laguna Beach.
3. Portoriko
Karibský ostrov Portoriko přitahuje pozornost jak krásnými plážemi, tak svébytnou kulturou. Ta kombinuje africké, španělské a původní indiánské vlivy, které se promítají do místní hudby i gastronomie. Mezinárodní zájem o ostrov pak letos posílilo vystoupení zpěváka Bad Bunnyho během finále amerického Super Bowlu.
A kdo chce poznat Portoriko i mimo turistická letoviska, může se vydat po trase věnované původním obyvatelům Taíno. Ta návštěvníky zavede k historickým sídlům nebo posvátným jeskyním a skalním rytinám.
4. Grenada
Karibská Grenada si vysloužila přezdívku Ostrov koření. A to hlavně díky pěstování muškátového oříšku, hřebíčku a dalších aromatických plodin. V roce 2027 bude mít navíc speciální důvod k oslavám. Místní srpnový karneval Spicemas, proslulý barevnými průvody a pouličním veselím, totiž oslaví 150. výročí.
Kromě kulturních zážitků navíc ostrov zaujme i pestrou tropickou přírodu. Návštěvníci si mohou dopřát například koupel ve vulkanickém bahně u River Sallee nebo jógu v blízkosti vodopádů Royal Mount Carmel.
5. Santander, Španělsko
Přístavní Santander na severním pobřeží Španělska se postupně proměňuje ve významné kulturní centrum. V září 2026 zde otevřelo muzeum Faro Santander se sbírkami zahrnujícími díla Tiziana, Velázqueze či Goyi. A v příštím roce má následovat nová pobočka madridského Museo Reina Sofía a modernizované archeologické muzeum za 56 milionů dolarů, tedy za více než 1,2 miliardy korun.
Město ale neoslovuje jen milovníky umění. Díky širokým písečným plážím, například El Sardinero, a vyhlášené gastronomii představuje příjemnou alternativu k rušnějším španělským letoviskům.
6. Kuélap, Peru
Zatímco Machu Picchu zná téměř každý, pevnost Kuélap na severu Peru zůstává turisty neobjevená. Monumentální stavbu v horských mlžných lesích vybudovala kolem roku 500 našeho letopočtu civilizace Chachapoyů, známých jako bojovníci z oblak. V roce 2027 se zde pak otevře nová turistická stezka vedoucí k dosud nepřístupné části archeologického naleziště Malcapampa, díky čemuž budou moci návštěvníci sledovat archeology přímo při práci. V okolních horách se zároveň nacházejí pozoruhodné antropomorfní sarkofágy s mumiemi, umístěné vysoko na skalních stěnách.
7. Luxor, Egypt
Egyptský Luxor nabídne 2. srpna 2027 mimořádnou podívanou. Právě zde bude možné pozorovat nezvykle dlouhé úplné zatmění Slunce, které potrvá přes šest minut. Město na březích Nilu je samo o sobě jedním z nejvýznamnějších archeologických center světa. Návštěvníci mohou prozkoumat chrámové komplexy v Karnaku nebo nedaleké Údolí králů. Dalšími lákadly mají být zrekonstruovaný historický hotel Winter Palace a nový luxusní noční vlak Guardian of the Nile, který propojí Káhiru s Asuánem přes Luxor.
8. Lipsko, Německo
K německému Lipsku neodmyslitelně patří hudba. Působili zde například Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy nebo Richard Wagner. A příští rok si město připomene hned několik významných výročí. V květnu se uskuteční Beethovenův festival u příležitosti 200 let od skladatelova úmrtí, zatímco červnový Bachfest zase oslaví 300 let od vzniku Matoušových pašijí. Kromě toho se rozšíří také místní hudební stezka, která návštěvníky provádí po místech se zmiňovanými skladateli spojených.
9. Trojměstí, Polsko
V Polsku, na pobřeží Baltského moře, se rozkládá stále populárnější Trojměstí, které tvoří Gdaňsk, Sopoty a Gdyně. Každé z těchto měst má přitom úplně jinou atmosféru. Zatímco Gdaňsk oslní svým historickým centrem a bohatou námořní minulostí, Sopoty jsou známé jako přímořské letovisko s písečnými plážemi. Gdyně pro změnu vyniká modernistickou architekturou, jejíž význam v červenci 2026 ocenilo UNESCO zápisem městského centra na seznam světového dědictví. Celá oblast si navíc získává své fanoušky i díky gastronomii, jež modernizuje tradiční kašubské recepty a pracuje výhradně s lokálními surovinami.
10. Niigata, Japonsko
Japonská prefektura Niigata leží na západním pobřeží ostrova Honšú a jako taková proslula zejména vydatnými sněhovými srážkami, lyžařskými středisky a výrobou saké. V roce 2027 však zaujme i milovníky umění. Od 17. července do 7. listopadu se zde uskuteční další ročník rozsáhlého festivalu Echigo-Tsumari Art Triennale, který promění opuštěné budovy i celé vesnice v netradiční výstavní prostory. Návštěvníci tak mohou spojit poznávání méně turistického Japonska s kreativním tvorbou a gastronomií.