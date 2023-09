Kam se škodlivým uhlíkem? Do oceánu! Americký startup chce odkyselit vodu, aby mohla absorbovat více oxidu uhličitého

Odstraňování uhlíku z naší atmosféry je odvětvím, kterému se věnuje stále větší počet společností z celého světa. Poslední dobou ale vznikají zcela nové technologie, jež mají uhlík odstranit i ze světových oceánů. Ty se totiž kvůli nadměrnému množství oxidu uhličitého neustále oteplují a stávají se kyselejšími.

Se svým řešením, které má mořím pomoci lépe vstřebávat uhlík, nyní přišel i americký startup s názvem Ebb Carbon. „Obnovujeme rovnováhu v oceánu a umožňujeme mu absorbovat oxid uhličitý tím, že ho převedeme do bezpečné a stabilní formy,“ řekl CNBC generální ředitel společnosti Ben Tarbell.

Celý princip přitom funguje poměrně jednoduše. Ebb Carbon vypustí na moře moduly, jimiž následně protéká voda z oceánu. Díky speciální technologii, která využívá elektrochemický proces k odkyselení tekutin, se pak do oceánu vrací kvalitnější voda, jež dokáže mnohem lépe vstřebávat větší množství oxidu uhličitého.





Velké korporace snížení emisí zajímá

Tarbell očekává, že jeho společnost v nadcházejících pěti letech odstraní až milion tun oxidu uhličitého ročně pouze díky posílení přirozených schopností oceánu. „Moduly Ebb Carbon můžou fungovat téměř kdekoli. Až se navíc v příštích letech rozšíříme, naši technologii chceme nainstalovat i do stávajících průmyslových zařízení na pobřeží, která jsou v kontaktu s oceánskou vodou,“ dodal Tarbell.

Právě toto umístění by mohlo výrazně snížit současné provozní náklady. Americká firma zatím prodává svoji službu na odstraňování uhlíku různým společnostem, které hledají způsoby, jimiž můžou kompenzovat vlastní emise. Rostoucí poptávka po ní činí Ebb Carbon atraktivním pro mnoho investorů, jako je třeba Prelude Ventures.

„Trh s odstraňováním uhlíku v současnosti neustále roste. Mnoho velkých korporací je totiž ochotno zaplatit, aby kompenzovaly emise vytvořené v jiných částech svého podnikání. Jedná se tedy o odvětví, které představuje mnohomiliardovou tržní příležitost,“ uvedl Gabriel Kra, výkonný ředitel Prelude Ventures.

Investice za více než půl miliardy

V současnosti stojí odstranění tuny oxidu uhličitého více než sto dolarů (přes 2200 korun). Tarbell ale tvrdí, že až se jeho technologie rozšíří na větší počet míst, měly by uvedené náklady výrazně klesnout: „Musíme propojit naše systémy se stávající infrastrukturou, jako jsou odsolovací zařízení a pobřežní elektrárny. Až se nám to podaří, poskytne to výhody oběma stranám. Oni budou do moře vypouštět kvalitnější vodu a nám se sníží provozní náklady.“

Pokud se skutečně podaří daný plán zrealizovat, mohlo by to představovat důležitý krok na cestě ke snížení globálních emisí. Kromě Prelude Ventures přitom budoucnosti Ebb Carbon věří i investoři z Evok Innovations, Congruent Ventures a Propeller, kteří už do firmy dohromady vložili téměř 28 milionů dolarů (necelých 620 milionů korun).