Mezi Čechy mířícími na zimní dovolenou stále vévodí tuzemské hory, za dva měsíce už na nich utratili přes půl miliardy korun

Zhruba 500 spuštěných lanovek a vleků, přes 400 kilometrů otevřených sjezdovek a s výjimkou posledních dní i relativně dobré počasí, díky němuž je na horách dostatek sněhu. Přesně tak zatím vypadá letošní zimní sezóna v českých skiareálech, kde má důvody ke spokojenosti kromě návštěvníků hor i většina provozovatelů lyžařských vleků a ubytovacích či restauračních zařízení.
„Lyžařské podmínky jsou letos ve střediscích v Česku velmi dobré, lepší než v minulých letech. Mrazivé počasí umožnilo naplno využít moderní zasněžovací systémy a díky dalším investicím do akumulačních nádrží na vodu či techniky na úpravu sjezdovek jsou skiareály schopny zajistit a udržet kvalitní lyžařské podmínky. Na horách navíc leží i přírodní sníh, takže lze říct, že podmínky pro návštěvu českých hor jsou výborné,“ uvádí Libor Knot z Asociace horských středisek České republiky (AHS).
Chystáte se během letošní zimy vyrazit na české hory?
Aktivní lyžaři či snowboardisté tvoří podle průzkumu AHS zhruba třicet procent zdejší populace ve věku 15 až 70 let. Nejvíce pak zimní sporty lákají mladé lidi mezi 18 až 29 lety, v této věkové kategorii má o ně zájem zhruba dvě třetiny Čechů.
České hory lákají svou blízkostí
Velkou atraktivitu českých hor potvrzuje celá řada údajů. Podle dat společnosti Global Payments lidé během prosince a letošního ledna v tuzemských skiareálech bezhotovostně utratili více než 570 milionů korun. Za poslední tři roky přitom došlo k nárůstu objemu transakcí o pětinu, přičemž jejich celkový počet stoupl dokonce o 38 procent.
Z průzkumu společnosti Visa pak vyplývá, že většina Čechů (zhruba 73 procent) chce skutečně strávit svoji zimní dovolenou na zdejších horských svazích. Dalších 27 procent lidí pak za zimními sporty zamíří do zahraničí – asi desetina se vydá do Rakouska, sedm procent do Itálie.
„Lidé většinou cestují do zahraničí kvůli kvalitě středisek. Zatímco ti, kteří si zvolili zimní dovolenou v Česku, zůstávají pro pohodlí, blízkost a snadnou dostupnost,“ vysvětluje country manager Visy pro Českou republiku Petr Polák.
S jeho názorem víceméně souhlasí ředitel české centrály cestovního ruchu CzechTourism František Reismüller: „Velkou výhodou českých skiareálů je blízkost, snadná dostupnost a také to, že nabízejí přívětivé prostředí pro rodiny s dětmi i méně zkušené lyžaře. Tuzemská střediska ale dnes už zdaleka nejsou jen o sjezdovkách. Stále víc rozvíjejí nabídku dalších aktivit. Díky tomu si mohou dovolenou na horách užít opravdu všichni, ať už míří za sportem, odpočinkem nebo kombinací obojího.“
Skipas v Alpách i za dva tisíce
Další důležitou výhodou tuzemských skiareálů je navzdory zdražení mnoha služeb v uplynulých letech fakt, že dovolená v nich je stále levnější než v zahraničí. Podle dat AHS zaplatí lyžaři v Česku za celodenní skipas přibližně 750 až 1 000 korun, v průměrném alpském středisku je přitom vyjde asi na šedesát eur (zhruba 1 450 korun), v prémiovém středisku pak dokonce na osmdesát (přibližně 1 930 korun). Asociace navíc upozorňuje, že zatímco v Alpách skipasy meziročně podražily zhruba o čtyři procenta, v Česku to bylo méně, přičemž asi třetina tuzemských středisek dokonce nechala ceny beze změny.
Skutečnost, že zahraniční hory jsou oproti těm zdejším dražší, potvrzují i údaje Global Payments. Podle nich činí průměrná hodnota jedné transakce na českých svazích zhruba 953 korun. Oproti tomu na Slovensku a v Rakousku je to už 1 014, respektive 1 193 korun.
„Z našich dat dlouhodobě vidíme, že v zimních měsících klienti utrácejí v zahraničí výrazně více než během léta, a to zejména v alpských destinacích, jako je Rakousko nebo Itálie,“ shrnuje Roman Přeučil, expert Raiffeisenbank na platební chování klientů.
Nejde jen o lyžování
Kromě cen skipasů a kvality sjezdovek o místu trávení zimní dovolené rozhoduje také celá řada dalších faktorů. Podle dat Visy mají Češi stále větší zájem o horská střediska, která nabízejí wellness a spa včetně masáží, kvalitní místní gastronomii a další doplňkové aktivity přímo na svahu i mimo něj.
To samé ostatně vyplývá rovněž z údajů AHS, podle nichž v některých střediscích až polovina návštěvníků sjezdové tratě vůbec nevyužívá. Obzvláště rodiny s menšími dětmi lákají zejména zábavní dětské parky, často i s animačním programem. Stejně tak ale dokáží návštěvníky přitáhnout bobové a sáňkařské dráhy, vyhlídkové atrakce, kulturní akce, závody pro veřejnost nebo zábavné soutěže pro děti.