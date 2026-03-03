K jednorožci mají zase o krok blíž. Český fintech Flowpay kupuje německý Tapline a posiluje svoji přítomnost v zahraničí

V zákulisí se o tom šušká již relativně dlouho a ani sami zakladatelé se touto ambicí nikdy příliš netajili. Finančně technologická společnost Flowpay, která vznikla v roce 2021 na popud podnikatelů Williama Jalloula a Daniela Hastíka, učinila další důležitý krok na cestě stát se příštím českým jednorožcem, a to zásluhou akvizice německé společnosti Tapline.
Přesnou hodnotu transakce ani jedna ze stran neprozradila, sám Jalloul si od ní nicméně slibuje posílení pozice Flowpay nejen u našich západních sousedů, ale i ve Velké Británii, kde německý startup rovněž působí. „Akvizice Tapline je pro nás dalším krokem v rozšiřování nabídky moderního financování pro firmy napříč Evropou. Tapline vyvinul řešení pro společnosti působící v oblasti AI a SaaS, které přirozeně doplňuje naše stávající produkty pro tradiční malé a střední podniky (MSE). Tato akvizice nám umožňuje lépe reagovat na specifické potřeby dynamicky rostoucích firem, využít silné technologické řešení a spolupracovat se silným týmem,“ říká Jalloul.
Malé a střední firmy jako páteř ekonomiky
Jak již bylo nastíněno, až doposud se Flowpay soustředilo právě na financování malých a středních podniků, které nejen u nás v Česku tvoří páteř ekonomiky. Jalloulův startup, jehož řešení v loňském roce ocenila například i poradenská společnost Deloitte, využil existující tržní niky a přišel s platformou, která za pomoci umělé inteligence přináší inovativní způsob vyhodnocování rizik daných firem a jejich potenciálu, a tím jim tak usnadňuje cestu k získání externího financování pro další růst.
Systém Flowpay dokáže zautomatizovat celý proces od žádosti přes takzvaný risk scoring až po samotné vyhodnocení. Na rozdíl od bank si v tomto ohledu vystačí bez zbytečného papírovaní, neboť se opírá o data získaná skrze běžné pokladní systémy či různé e-commerce platformy.
Příprava na další investiční kolo
Jalloulův tým přebírá německý fintech v plném rozsahu, tedy včetně jeho technologie, know-how i lidí. „V první fázi bude Tapline fungovat jako samostatný produkt, postupně jej však začleníme do produktového portfolia Flowpay,“ přibližuje český podnikatel s tím, že budování silné evropské fintechové platformy je svým způsobem přípravou na další investiční kolo (Series A).
Podobně jako jeho vlastní startup, i Tapline, založený pány Deanem Hastiem, Peterem Grouevem a Dmitrijem Millerem, působí na trhu od roku 2021. Za tu dobu se z domácího trhu stihla společnost vedle již zmíněné Velké Británie rozšířit i do Česka, Polska a Estonska. Jako důkaz, že svým řešením uhodila pověstný hřebíček na hlavičku, nicméně poslouží rovněž financování ve výši 50 milionů eur, které se platformě od svého vzniku podařilo získat. Mezi její investory se v průběhu let zařadily Black Pearl VC, Antler Ventures a V-Sharp.
Objem financování malých a středních podniků v Německu přesahuje rok co rok částku 100 miliard eur (více než 2,4 bilionu korun). Co se Velké Británie týče, v jejím případě se nejčastěji hovoří o sumě mezi 65 až 90 miliardami liber (1,8 až 2,5 bilionu korun). Co však mají obě země s Českem podobné, je fakt, že i tamní bankovní domy se k financování těchto firem staví poněkud konzervativně. Což na druhou stranu umožňuje rychlý rozvoj alternativních platforem, jako je právě Tapline a další. Jejich podíl na financování SME se v současnosti pohybuje již mezi 20 až 30 procenty.
„Firmy stále častěji kombinují venture kapitál s alternativními formami financování, aby mohly růst bez dalšího ředění podílů. Partnerství s Flowpay nám umožňuje tento model financování navázaný na výkon firmy škálovat napříč Evropou,“ dodává z pozice CEO Tapline Hastie.