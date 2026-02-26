Jsou ještě diamanty věčné? Trh v poslední době výrazně ovlivňují laboratorní kameny, které tlačí cenu dolů

O diamantech se s oblibou říká, že jsou věčné. Ještě před několika lety byly také symbolem luxusní a trvalé hodnoty, a tudíž i skvělým investičním nástrojem. Jenže za uplynulé čtyři roky se trh zcela změnil a ceny vzácných kamenů klesly přibližně o 40 procent. Podle odborníků za to může hned několik faktorů, přičemž tím hlavním je výrazný rozmach takzvaných laboratorně pěstovaných diamantů (Lab-Grown Diamonds – LGD).
Zpočátku LGD nepředstavovaly pro přírodní diamanty žádnou významnou konkurenci. Jednalo jen o levnější variantu určenou primárně pro lidi, co chtěli pěkný kámen za méně peněz. Jenže laboratorní výroba se postupně zrychlovala, zlevňovala a zkvalitňovala, přičemž ani odborníci už dnes mnohdy nejsou schopni pouhým okem rozeznat, který diamant je umělý a který naopak vznikl přirozenou cestou.
„Výroba syntetických diamantů se stala natolik efektivní a masovou, že ceny klesly za posledních několik let o více než 80 procent. Laboratorní diamanty jsou totiž chemicky a opticky identické s přírodními kameny, což přesvědčilo zejména mladší generaci spotřebitelů, že nemá velký smysl platit několikanásobně více za kámen vytěžený ze země,“ shrnují analytici společnosti XTB.
Diamantový gigant prohlubuje ztrátu
O velkém vlivu LGD na cenu přírodních diamantů je přesvědčen třeba Vladimír Kondratěnko, zakladatel značky Arete Diamond. „Syntetické kameny mají na ceny diamantů skutečně zásadní vliv. I ratingové agentury S&P Global a Moody's v roce 2025 explicitně označily konkurenci syntetických diamantů jako ,strukturální tlak‘, nikoli cyklický. Syntetické diamanty dnes tvořípřibližně 20 procent hodnoty globálního trhu a až polovinu amerického trhu se zásnubními prsteny co do objemu,“ vysvětluje redakci Euro.cz český odborník.
Podle Kondratěnka trh s diamanty aktuálně prochází nejhlubší strukturální krizí za posledních minimálně 15 let. To ostatně potvrzuje i nedávné dění okolo nadnárodní diamantové společnosti DeBeers, která se specializuje na těžbu, obchodování a marketing přírodních diamantů. Podle webu Mining Weekly dosáhla loňská provozní ztráta této firmy 511 milionů dolarů (asi 10,5 miliardy korun), což představuje obrovský nárůst oproti 25milionové (v korunách 605milionové) ztrátě z předloňska.
Mateřská společnost Anglo American kvůli nedávnému dění odepsala hodnotu De Beers o další 2,3 miliardy dolarů (asi 47 miliard korun), v důsledku čehož se celkové odpisy za poslední tři roky vyšplhaly na závratných 6,8 miliardy (téměř 140 miliard korun). Šéf firmy Duncan Wanblad shrnul situaci prostým konstatováním toho, že surových diamantů je na trhu zkrátka přebytek.
Angola rychle navyšuje těžbu
Dalším výrazným faktorem, který ovlivňuje ceny diamantů, je geopolitický boj mezi Botswanou a Angolou o pozici lídra v globální těžbě. „Angola v roce 2024 poprvé za 20 let předstihla Botswanu jako největší africký producent diamantů podle hodnoty. Vytěžila totiž 14 milionů karátů za 1,41 miliardy dolarů, zatímco Botswana vytěžila 18 milionů karátů v hodnotě 1,36 miliardy. Angola chce navíc do roku 2027 svoji těžbu agresivně navyšovat až na 17 milionů karátů, kdežto Botswana naopak produkci snižuje,“ popiduje Kondratěnko.
Obě africké země spolu soupeří i o akvizici podílu ve zmíněné společnosti De Beers, kterou chce Anglo American prodat v rámci své transformace směrem k produkci mědi. Angola podle Kondratěnka usiluje o 20 až 30procentní podíl v této firmě, Botswana chce získat majoritní kontrolu. Právě i budoucí vývoj v De Beers přitom ovlivní to, jak bude trh s přírodními diamanty v nadcházejících letech vypadat.
Dobrá příležitost pro nákup
Vzhledem k výše popsané situaci se nabízí otázka, zda lze diamanty stále považovat za vhodnou investici. V tomto ohledu je nejprve nutné zdůraznit, že syntetické kameny investicí rozhodně nejsou a pravděpodobně ani nikdy nebudou. U přírodních diamantů je už situace složitější. „Historicky ceny broušených přírodních diamantů rostly za posledních 35 let v průměru o tři procenta ročně. Současný cenový propad o přibližně 40 procent od vrcholu v letech 2021–22 ale ukazuje, že ani bezbarvé diamanty už nejsou bezriziková investice,“ uvádí Kondratěnko.
To Martin Sibinský z České diamantové burzy, navzdory nedávnému poklesu hodnoty, obzvláště u menších kamenů, o diamantech jako takových nepochybuje: „U této komodity není pokles ceny nikterak neobvyklý jev a vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou investici, může to být dobrá příležitost pro jejich nákup a následné zhodnocení. Ceny jako takové se navíc nedají definovat jako například u zlata. Při cenotvorbě diamantů je totiž vícero hodnotících kritérií, přičemž u kamenů, které tato kritéria splňují, naopak cena rostla.“
Dle Sibinského navíc existuje poměrně důležitý faktor, díky němuž by měly ceny přírodních diamantů v budoucnu růst. Jde o to, že po celém světě postupně ubývá nalezišť a mnoho významných dolů bylo v posledních letech zavřeno. Tato omezená nabídka přitom logicky znamená větší exkluzivitu diamantů, což vytvoří tlak na růst jejich ceny.
Rozhoduje velikost, kvalita a barva
Jak Sibinský, tak Kondratěnko se shodují v tom, že pokud si lidé skutečně chtějí koupit diamant jako investici, měli by se zaměřit především na jeho kvalitu a výjimečnost, která může být dána třeba barvou. „Z čistě investičního hlediska jsou dnes nejzajímavější přírodní Fancy Pink a Fancy Blue diamanty certifikované významnou organizací GIA. Dle dat společnosti Fancy Color Research Foundation (FCRF) zaznamenaly růžové diamanty od roku 2005 celkové zhodnocení o 390,9 procenta a modré o 241,7 procenta,“ vyzdvihuje zakladatel značky Arete Diamond.
Důležitá je podle Kondratěnka také orientace na kameny s vyšší intenzitou sytosti (Fancy Intense, Fancy Vivid) v čistých barvách bez podtónů. Právě tento segment je odolný vůči konkurenci syntetických kamenů, protože barevné syntetické diamanty nemají srovnatelnou investiční historii ani trh. U barevných i bezbarvých kamenů pak všeobecně platí, že lepší investicí jsou obvykle ty s větší hmotností, tedy od dvou karátů výše. I v tomto případě je ovšem nezbytné, aby byly diamanty dostatečně kvalitní.
„Investoři často neznají veškeré parametry, které by měly kameny splňovat, aby byly dobrou investicí. Často se setkávám třeba s tím, že klienti koupili diamanty s různými nedokonalostmi a vadami. Více se totiž soustředili na jejich velikost místo kvality. Poté jsou takoví lidé překvapeni, když jim vysvětluji, že kámen velikosti jednoho karátu v perfektní kvalitě má daleko větší hodnotu než ten jejich velikosti dvou karátů,“ uzavírá Sibinský z České diamantové burzy.