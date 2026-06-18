Tři čtvrtiny Čechů by ve firmě zůstaly, i kdyby vyhrály v loterii. Ke změně zaměstnání je čím dál víc lákají lepší podmínky na pracovišti

Každý odchod zkušeného pracovníka představuje pro firmy obvykle nejen značné náklady na nábor a zaškolení nových kolegů, ale také ztrátu know-how, pokles produktivity a zvýšenou zátěž pro zbývající členy týmu. I proto by se měly snažit, aby jejich spokojenost, respektive loajalitu co nejvíce posílily.
Jak ale ukazují nová data z Barometru zaměstnanců od společnosti Up Benefity, právě loajalita českých pracovníků zůstává nadále poměrně nízká. Pouze 19 procent lidí je totiž ve své současné práci spokojeno natolik, že by je k odchodu na stejnou pozici v jiné firmě nepřesvědčila ani výrazně atraktivnější nabídka. Všichni ostatní by o změně zaměstnavatele uvažovali.
Uvažujete o změně zaměstnání?
A ač je to možná překvapivé, peníze pro většinu lidí hlavní motivací nejsou. Vyšší mzda by totiž sama o sobě přesvědčila pouze necelou třetinu respondentů. Zhruba 20 až 30 procent zaměstnanců zajímají spíše lepší podmínky na pracovišti a vstřícnější přístup firmy.
„Data z Barometru potvrzují, že loajalitu si nelze koupit pouze vyšší výplatou. Zaměstnanci dnes očekávají větší flexibilitu, podporu zdraví, kvalitní pracovní prostředí a celkově lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Právě schopnost nabídnout takové podmínky se stává jedním z hlavních faktorů při získávání i udržování talentů,“ řekl pro Euro.cz Stéphane Nicoletti, generální ředitel Up Benefitů.
Toxický šéf? Odejde téměř polovina lidí
Hned po penězích je druhým nejčastějším důvodem, proč by byli Češi ochotni změnit zaměstnavatele, zmíněná vyšší flexibilita při organizaci a samotném výkonu pracovních povinností. Některá forma práce z domova, čtyřdenní pracovní týden nebo dokonce úplná svoboda v tom, odkud a kdy lidé pracují, by podle průzkumu mohla přimět ke změně asi 28 procent pracovníků.
Stejně tak je pro ně čím dál zásadnější i nadstandardní péče ze strany zaměstnavatele. K ní může patřit například špičkové pracovní prostředí, atraktivní benefity nebo viditelný zájem o zdraví a celkovou pohodu zaměstnanců. Právě takovéto důvody by ke změně práce motivovaly zhruba čtvrtinu dotázaných.
„V situaci, kdy firmy a organizace často narážejí na nedostatek vhodných kandidátů, začíná být rozhodující právě schopnost udržet si stávající klíčové zaměstnance. Proto pozorujeme rostoucí zájem o služby a nástroje, které pomáhají budovat dlouhodobou loajalitu a posilovat vztah zaměstnanců k firmě,“ doplnil Nicoletti.
Kromě výše zmíněných výhod kladou čeští zaměstnanci velký důraz i na lidskost a dobrou firemní kulturu. Data ukazují, že pětina lidí by kývla na nabídku ve společnosti, kde by se cítila lépe. Pro 43 procent respondentů je pak toxický nadřízený dokonce hlavním důvodem, kvůli kterému by začali sami aktivně rozesílat životopisy a hledat jinou práci.
Téměř polovinu lidí současná práce naplňuje
Součástí průzkumu byl i test loajality za poměrně extrémní situace, kdy by zaměstnanec vyhrál v loterii větší množství peněz. Zhruba 45 procent respondentů by v takovém případě pracovalo stejně jako doposud, protože je jejich současná práce naplňuje a je důležitou součástí jejich života, a další více než čtvrtina by v současné práci zůstala, ale přešla by na menší úvazek, aby měla více svobody a volného času.
Skutečnost, že téměř tři čtvrtiny lidí by aspoň nějakým způsobem ve své současné práci pokračovaly, podle odborníků z Up Benefity potvrzuje, že pro většinu lidí má jejich zaměstnání velký význam nejen kvůli zajištění příjmu, ale i kvůli sociálním vazbám a pocitu užitečnosti a smysluplnosti.
Dalších zhruba 10 procent lidí by po výhře velké sumy z práce odešlo, ale nejprve by dokončili aktuálně rozdělaný projekt, aby v něm své kolegy nenechali takříkajíc „ve štychu“. A pouze každý šestnáctý by ze zaměstnání odešel okamžitě.
Zaměstnavatel si musí loajalitu zasloužit
Z výsledků průzkumu se na první pohled může zdát, že jsou Češi méně loajální než v minulosti a nedělalo by jim problém přejít do jiné společnosti. Podle odborníků je to ale trochu složitější. Zaměstnanci jsou věrní i nadále, jen za to na oplátku chtějí, aby se k nim zaměstnavatel choval dobře a byl vstřícný k některým jejich požadavkům a potřebám.
„Firmy, které to pochopí, získají v následujících letech na trhu práce výraznou konkurenční výhodu. Spokojení zaměstnanci totiž nejsou jen výkonnější a loajálnější, stávají se i nejlepšími ambasadory svého zaměstnavatele. A právě to má v době nedostatku talentů na trhu práce stále větší hodnotu,“ uzavřel Nicoletti.