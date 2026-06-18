Menu Zavřít

Tři čtvrtiny Čechů by ve firmě zůstaly, i kdyby vyhrály v loterii. Ke změně zaměstnání je čím dál víc lákají lepší podmínky na pracovišti

Byznys
Jan Boháč
Dnes
Nespokojení zaměstnanci
Autor: Shutterstock

Získat loajální zaměstnance je důležité téměř pro každou firmu, ne všem se to ale daří. Nový průzkum od společnosti Up Benefity totiž ukazuje, že pouze necelá pětina Čechů je ve své současné práci natolik spokojená, aby neuvažovala o odchodu ani v případě výrazně lepší nabídky. Věrnost vůči zaměstnavateli přitom dnes nezávisí jen na výši mzdy, ale stále více také na flexibilitě, firemní kultuře či kvalitě pracovního prostředí.

Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Každý odchod zkušeného pracovníka představuje pro firmy obvykle nejen značné náklady na nábor a zaškolení nových kolegů, ale také ztrátu know-how, pokles produktivity a zvýšenou zátěž pro zbývající členy týmu. I proto by se měly snažit, aby jejich spokojenost, respektive loajalitu co nejvíce posílily.

Jak ale ukazují nová data z Barometru zaměstnanců od společnosti Up Benefity, právě loajalita českých pracovníků zůstává nadále poměrně nízká. Pouze 19 procent lidí je totiž ve své současné práci spokojeno natolik, že by je k odchodu na stejnou pozici v jiné firmě nepřesvědčila ani výrazně atraktivnější nabídka. Všichni ostatní by o změně zaměstnavatele uvažovali.

Uvažujete o změně zaměstnání?

Zobraz výsledek

A ač je to možná překvapivé, peníze pro většinu lidí hlavní motivací nejsou. Vyšší mzda by totiž sama o sobě přesvědčila pouze necelou třetinu respondentů. Zhruba 20 až 30 procent zaměstnanců zajímají spíše lepší podmínky na pracovišti a vstřícnější přístup firmy.

„Data z Barometru potvrzují, že loajalitu si nelze koupit pouze vyšší výplatou. Zaměstnanci dnes očekávají větší flexibilitu, podporu zdraví, kvalitní pracovní prostředí a celkově lepší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Právě schopnost nabídnout takové podmínky se stává jedním z hlavních faktorů při získávání i udržování talentů,“ řekl pro Euro.cz Stéphane Nicoletti, generální ředitel Up Benefitů.

Toxický šéf? Odejde téměř polovina lidí

Hned po penězích je druhým nejčastějším důvodem, proč by byli Češi ochotni změnit zaměstnavatele, zmíněná vyšší flexibilita při organizaci a samotném výkonu pracovních povinností. Některá forma práce z domova, čtyřdenní pracovní týden nebo dokonce úplná svoboda v tom, odkud a kdy lidé pracují, by podle průzkumu mohla přimět ke změně asi 28 procent pracovníků.

Řada firem v Česku se dnes bez cizinců neobejde. Jejich počty stále rostou, ale systematický plán začlenění chybí
Přečtěte si také:

Řada firem v Česku se dnes bez cizinců neobejde. Jejich počty stále rostou, ale systematický plán začlenění chybí

Stejně tak je pro ně čím dál zásadnější i nadstandardní péče ze strany zaměstnavatele. K ní může patřit například špičkové pracovní prostředí, atraktivní benefity nebo viditelný zájem o zdraví a celkovou pohodu zaměstnanců. Právě takovéto důvody by ke změně práce motivovaly zhruba čtvrtinu dotázaných.

„V situaci, kdy firmy a organizace často narážejí na nedostatek vhodných kandidátů, začíná být rozhodující právě schopnost udržet si stávající klíčové zaměstnance. Proto pozorujeme rostoucí zájem o služby a nástroje, které pomáhají budovat dlouhodobou loajalitu a posilovat vztah zaměstnanců k firmě,“ doplnil Nicoletti.

Kromě výše zmíněných výhod kladou čeští zaměstnanci velký důraz i na lidskost a dobrou firemní kulturu. Data ukazují, že pětina lidí by kývla na nabídku ve společnosti, kde by se cítila lépe. Pro 43 procent respondentů je pak toxický nadřízený dokonce hlavním důvodem, kvůli kterému by začali sami aktivně rozesílat životopisy a hledat jinou práci.

Téměř polovinu lidí současná práce naplňuje

Součástí průzkumu byl i test loajality za poměrně extrémní situace, kdy by zaměstnanec vyhrál v loterii větší množství peněz. Zhruba 45 procent respondentů by v takovém případě pracovalo stejně jako doposud, protože je jejich současná práce naplňuje a je důležitou součástí jejich života, a další více než čtvrtina by v současné práci zůstala, ale přešla by na menší úvazek, aby měla více svobody a volného času.

Firmy si stěžují na absolventy. Část problémů si ale vytvářejí samy, zdůrazňují náboráři
Přečtěte si také:

Firmy si stěžují na absolventy. Část problémů si ale vytvářejí samy, zdůrazňují náboráři

Skutečnost, že téměř tři čtvrtiny lidí by aspoň nějakým způsobem ve své současné práci pokračovaly, podle odborníků z Up Benefity potvrzuje, že pro většinu lidí má jejich zaměstnání velký význam nejen kvůli zajištění příjmu, ale i kvůli sociálním vazbám a pocitu užitečnosti a smysluplnosti.

Dalších zhruba 10 procent lidí by po výhře velké sumy z práce odešlo, ale nejprve by dokončili aktuálně rozdělaný projekt, aby v něm své kolegy nenechali takříkajíc „ve štychu“. A pouze každý šestnáctý by ze zaměstnání odešel okamžitě.

WT100_26

Zaměstnavatel si musí loajalitu zasloužit

Z výsledků průzkumu se na první pohled může zdát, že jsou Češi méně loajální než v minulosti a nedělalo by jim problém přejít do jiné společnosti. Podle odborníků je to ale trochu složitější. Zaměstnanci jsou věrní i nadále, jen za to na oplátku chtějí, aby se k nim zaměstnavatel choval dobře a byl vstřícný k některým jejich požadavkům a potřebám.

Fajn bonus, který omezí fluktuaci, říkají o ESOPech odborníci. Díky novému zákonu atraktivita zaměstnaneckých akcií vzrůstá
Přečtěte si také:

Fajn bonus, který omezí fluktuaci, říkají o ESOPech odborníci. Díky novému zákonu atraktivita zaměstnaneckých akcií vzrůstá

„Firmy, které to pochopí, získají v následujících letech na trhu práce výraznou konkurenční výhodu. Spokojení zaměstnanci totiž nejsou jen výkonnější a loajálnější, stávají se i nejlepšími ambasadory svého zaměstnavatele. A právě to má v době nedostatku talentů na trhu práce stále větší hodnotu,“ uzavřel Nicoletti.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Měli by zaměstnavatelé povinně uvádět mzdu už v pracovním inzerátu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Retro kvíz: Jugoška, Balt, Bulharsko i „Mácháč“. Vzpomínáte, kam Čechoslováci jezdili za socialismu na dovolenou?
1/13 otázek
Spustit kvíz


Czech Internet Forum: nejvýhodnější vstupné pořídíte jen do konce června!
VÍCE INFO