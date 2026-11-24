Zatímco Jobs se do Applu vrátil po více než deseti letech a Dorsey do vedení Twitteru (dnešního X) po zhruba sedmi, Altmanovi stačilo necelých čtrnáct dnů, tedy podobně jako samotnému Huangovi, jak uvádí Business Insider. Šéf druhé nejhodnotnější firmy světa odstoupil z funkce generálního ředitele 12. listopadu, a to po aféře týkající se jeho mimomanželských vztahů a hlavně podezření, že jedna z žen, s nimiž měl mít poměr, byla podle amerických úřadů podezřelá ze špionáže pro Čínu.
Nvidia původně jeho návrat odmítala, ale v pondělí 23. listopadu, tedy jedenáct dnů po jeho odchodu, oznámila, že se Huang na pozici prezidenta, generálního ředitele a člena představenstva vrací. Za jeho comeback se přitom přimluvil i americký prezident Donald Trump.
Zvrat, který otřásl OpenAI
O třiašedesátiletém Huangovi v následujících dnech a týdnech v souvislosti s jeho návratem do čela Nvidie dozajista ještě uslyšíme, nyní se ale pojďme podívat i na ostatní výše zmíněné a více či méně překvapivé comebacky. A začneme jedním relativně nedávným.
Když správní rada OpenAI 17. listopadu 2023 oznámila, že Sam Altman končí ve funkci generálního ředitele, asi jen málokdo čekal, že by se mohl vrátit tak rychle, tedy doslova během několika uplynuvších dní. Jako důvod odvolání tehdy dotčený orgán uvedl, že Altman nebyl při komunikaci s jeho členy dostatečně otevřený a konzistentní, což radě komplikovalo dohled nad jeho působením.
Rozhodnutí každopádně vyvolalo ve společnosti obrovskou krizi. Spoluzakladatel Greg Brockman, kterého členové rady současně zbavili funkce předsedy představenstva, na protest rovněž odešel a Microsoft, největší investor a obchodní partner OpenAI, následně Altmanovi nabídl místo v čele nového týmu zaměřeného na výzkum umělé inteligence. Jen o tři dny později se ale situace začala obracet.
Hlavní vědecký pracovník OpenAI Ilya Sutskever, jenž původně hlasoval pro Altmanovo odvolání, veřejně nad svým rozhodnutím vyjádřil lítost. V tentýž den podepsalo více než 700 zaměstnanců otevřený dopis požadující odstoupení správní rady a návrat šéfa, přičemž i oni hrozili odchodem, a to právě do mateřského Microsoftu.
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Správní rada nakonec ustoupila a už 21. listopadu oznámila předběžnou dohodu o Altmanově návratu. Ten se funkce oficiálně ujal o dalších osm dní později, tedy celkem dvanáct dní po svém odvolání. Spolu s ním se vrátil i Brockman.
Jobsova cesta zpět přes vlastní nový podnik
Ještě slavnější návrat má za sebou spoluzakladatel Applu Steve Jobs. O jeho odchod se v roce 1985 postaral tehdejší generální ředitel John Sculley, kterého Jobs sám do firmy přivedl. Vzájemný spor o další směřování společnosti vyvrcholil v době, kdy zpomaloval prodej počítačů Macintosh. Jobs přišel o provozní pravomoci a brzy z Applu odešel úplně, načež založil vlastní počítačovou společnost NeXT.
Jeho návrat zpět se začal rýsovat až v prosinci 1996, kdy firma oznámila koupi NeXTu za zhruba 400 milionů dolarů. Jobs nejprve nastoupil jako poradce, po odchodu tehdejšího šéfa Gila Amelia v červenci 1997 se ale stal faktickým vůdcem společnosti a následně i dočasným generálním ředitelem, čímž odstartoval zásadní obrat v hospodaření.
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K ziskovosti Applu pomohl barevný iMac, uvedený na trh v roce 1998. Následně Jobs rozšířil firemní záběr i mimo svět počítačů a postupně představil iPod, obchod iTunes Music Store, iPhone i iPad. Když pak v roce 2011 kvůli zdravotním problémům včetně rakoviny slinivky nadobro odstoupil, dosahovala tržní kapitalizace společnosti zhruba 350 miliard dolarů, tedy přibližně 175krát tolik, než když se do firmy vracel.
Návrat po sedmi letech
Také spoluzakladatel Twitteru Jack Dorsey přišel o místo generálního ředitele, a to necelé dva roky po založení společnosti. Firma se rychle rozvíjela a členové správní rady začali pochybovat o jeho způsobu řízení, takže ho v říjnu 2008 vystřídal další ze spoluzakladatelů Evan Williams. Sám Dorsey nicméně zůstal předsedou představenstva a zároveň spoluzaložil platební společnost Square, dnes známou jako Block.
Do čela sociální sítě se pak vrátil zhruba sedm let po svém odchodu, když v červenci 2015 nastoupil nejprve jako dočasný šéf, aby byl na podzim téhož roku do funkce potvrzen natrvalo. Následující roky vedl Twitter i Square současně.
Z Twitteru definitivně odešel v roce 2021, kdy jeho místo převzal tehdejší technický ředitel Parag Agrawal. O necelý rok později dokončil Elon Musk převzetí firmy za 44 miliard dolarů, Agrawala propustil a oblíbenou sociální síť přejmenoval na X.
Odvolání, které vydrželo jen 33 hodin
Nejkratší epizodu nuceného odchodu má za sebou Matt Mullenweg. Zakladatel společnosti Automattic, která stojí mimo jiné za platformou WordPress, přišel o funkci letos v září. Správní rada ho tehdy poslala na placené volno a dočasným vedením pověřila finančního ředitele Marka Daviese.
Mullenweg se však nehodlal vzdát bez boje. Proti rozhodnutí se ohradil a připomněl, že drží 84 procent hlasovacích práv ve společnosti. S takovou převahou mohl rozhodnutí rady snadno zvrátit a dosadit se zpět do jejího čela. Automattic jeho návrat potvrdila 12. září, tedy pouhých 33 hodin a 20 minut po odvolání.
Nutno nicméně podotknout, že jakkoliv krátká tato epizoda byla, stopy, které ve firmě zanechala, byly obrovské. Správní rada se obměnila a ze společnosti odešli jak dočasný šéf Davies, tak její právní ředitel.