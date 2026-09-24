Jmění nejbohatší ženy světa dosahuje téměř tří bilionů korun. Žebříčku vévodí dědička Walmartu

Na dvacet nejbohatších žen světa připadalo podle letošního žebříčku celkem 886 miliard dolarů, tedy přibližně 18,8 bilionu korun. Ženy přitom tvořily 14 procent všech miliardářů zařazených do výročního přehledu. Při odhadu jmění se zohledňují například podíly ve veřejných i soukromých společnostech, nemovitosti a další aktiva, ale také dluhy či charitativní dary.
Přehled dvaceti nejbohatších žen sestavilBusiness Insider na základě zmíněného výročního žebříčkuForbesu. Uvedené částky odpovídají stavu k 1. březnu 2026, takže je zřejmé, že se od té doby mohly částečně změnit – zejména tam, kde je jmění navázáno na akcie veřejně obchodovaných společností. V některých případech navíc zahrnuje i majetek nejbližší rodiny.
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V první dvacítce výrazně převažují Američanky. Zastoupení mají ale také Francie, Německo, Austrálie, Indie, Čína, Chile, Švýcarsko a Řecko. Výrazně se liší i samotné zdroje majetku. Zatímco některé ženy převzaly podíly v podnicích vybudovaných předchozími generacemi, jiné rodinné firmy následně samy vedly či rozšiřovaly.
20. Diane Hendricks
Majetek: 22,3 miliardy dolarů, zhruba 474 miliard korun
Zdroj: stavební materiály
Země: USA
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 113.
Diane Hendricks založila v roce 1982 společně se svým manželem Kenem Hendricksem firmu ABC Supply, která se zaměřuje na distribuci stavebních materiálů. Po jeho smrti před 19 lety převzala funkci předsedkyně a stála mimo jiné u dvou největších akvizic v historii společnosti.
19. Christy Walton
Majetek: 24,3 miliardy dolarů, zhruba 516 miliard korun
Zdroj: Walmart
Země: USA
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 106.
Christy Walton získala podíl ve Walmartu po smrti svého manžela Johna Waltona v roce 2005. Syn zakladatele maloobchodního řetězce Sama Waltona jí zanechal také část svého dalšího majetku.
18. Gina Rinehart
Majetek: 25,5 miliardy dolarů, zhruba 542 miliard korun
Zdroj: těžba
Země: Austrálie
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 101.
Nejbohatší Australanka převzala po smrti svého otce společnost Hancock Prospecting, která se tehdy potýkala s finančními problémy. Od roku 1992 působí jako její výkonná předsedkyně. Podnik se zaměřuje především na těžbu železné rudy.
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17. Vicky Safra s rodinou
Majetek: 27,1 miliardy dolarů, zhruba 576 miliard korun
Zdroj: bankovnictví
Země: Řecko
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 94.
Vicky Safra zdědila majetek spolu se svými dětmi po manželovi Josephu Safrovi. Rodinné finanční impérium zahrnuje mimo jiné švýcarskou banku J. Safra Sarasin, Safra National Bank of New York či brazilskou Banco Safra.
16. MacKenzie Scott
Majetek: 28,6 miliardy dolarů, zhruba 607 miliard korun
Zdroj: Amazon
Země: USA
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 84.
MacKenzie Scott získala po rozvodu se zakladatelem Amazonu Jeffem Bezosem čtyřprocentní podíl v této společnosti. Spisovatelka a filantropka se v posledních letech soustředí především na rozsáhlé charitativní dary, které zveřejňuje prostřednictvím projektu Yield Giving.
15. Susanne Klatten
Majetek: 29,7 miliardy dolarů, zhruba 631 miliard korun
Zdroj: automobily, chemický průmysl
Země: Německo
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 79.
Německá dědička vlastní přibližně 19 procent automobilky BMW, přičemž podíl získala po svých rodičích. Současně je jedinou majitelkou a místopředsedkyní společnosti Altana zaměřené na speciální chemické produkty.
14. Lyndal Stephens Greth s rodinou
Majetek: 30 miliard dolarů, zhruba 637 miliard korun
Zdroj: ropa a zemní plyn
Země: USA
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 77.
Lyndal Stephens Greth převzala po smrti svého otce vedení americké firmy Endeavor Energy Resources zaměřené na těžbu ropy a zemního plynu. Podnik, který její otec založil, koupila v roce 2024 společnost Diamondback Energy.
13. Melinda French Gates
Majetek: 30,3 miliardy dolarů, zhruba 644 miliard korun
Zdroj: Microsoft
Země: USA
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 74.
Melinda French Gates strávila první desetiletí své kariéry v Microsoftu. Později se věnovala především filantropii, působila jako spolupředsedkyně Gates Foundation a založila organizaci Pivotal zaměřenou na podporu žen a rodin.
12. Elaine Marshall s rodinou
Majetek: 30,9 miliardy dolarů, zhruba 656 miliard korun
Zdroj: Koch Inc.
Země: USA
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 71.
Elaine Marshall a její dva synové zdědili po jejím zesnulém manželovi odhadem šestnáctiprocentní podíl ve společnosti Koch Inc. Rodinné vazby na podnik sahají ještě o generaci dál, protože otec jejího manžela J. Howard Marshall II patřil mezi první obchodní partnery Freda Kocha.
11. Marilyn Simons s rodinou
Majetek: 32,5 miliardy dolarů, zhruba 690 miliard korun
Zdroj: hedgeové fondy
Země: USA
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 66.
Majetek Marilyn Simons souvisí především s firmou Renaissance Technologies, kterou založil její zesnulý manžel Jim Simons a jež se zařadila mezi nejúspěšnější firmy zaměřené na hedgeové fondy. Simons je také spoluzakladatelkou a předsedkyní nadace podporující matematiku a základní vědecký výzkum.
10. Čeng Šu-liang s rodinou
Majetek: 33,2 miliardy dolarů, zhruba 705 miliard korun
Zdroj: hliník
Země: Čína
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 63.
Čeng Šu-liang byla až do letošního května místopředsedkyní China Hongqiao Group, jednoho z největších čínských producentů hliníku. Společnost založil její zesnulý manžel Čang Š'-pching.
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9. Abigail Johnson
Majetek: 33,2 miliardy dolarů, zhruba 705 miliard korun
Zdroj: Fidelity Investments
Země: USA
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 63.
Abigail Johnson stojí v čele investiční společnosti Fidelity Investments, kterou v roce 1946 založil její dědeček. Funkci generální ředitelky převzala před 12 lety po svém otci a dnes působí také jako předsedkyně.
8. Miriam Adelson s rodinou
Majetek: 37,5 miliardy dolarů, zhruba 797 miliard korun
Zdroj: kasina
Země: USA
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 56.
Miriam Adelson a její rodina vlastní více než polovinu společnosti Las Vegas Sands, kterou založil její zesnulý manžel Sheldon Adelson. V roce 2023 navíc získala většinový podíl v basketbalovém klubu Dallas Mavericks.
7. Savitri Jindal s rodinou
Majetek: 39,1 miliardy dolarů, zhruba 830 miliard korun
Zdroj: ocelářství
Země: Indie
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 51.
Savitri Jindal je předsedkyní konglomerátu O.P. Jindal Group, jenž působí v ocelářství i energetice. Po smrti jejího manžela v roce 2005 převzali jednotlivé části skupiny jejich čtyři synové.
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6. Rafaela Aponte-Diamant
Majetek: 44,5 miliardy dolarů, zhruba 945 miliard korun
Zdroj: lodní doprava
Země: Švýcarsko
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 44.
Rafaela Aponte-Diamant vlastní polovinu společnosti MSC, jednoho z největších světových podniků v oblasti lodní dopravy a logistiky. Do odvětví vstoupila spolu se svým manželem Gianluigim Apontem už v roce 1970.
5. Jacqueline Mars
Majetek: 49,1 miliardy dolarů, zhruba 1,04 bilionu korun
Zdroj: cukrovinky a krmiva pro zvířata
Země: USA
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 38.
Jacqueline Mars je vnučkou Franklina Clarence Marse, zakladatele společnosti Mars, známé nejen výrobou cukrovinek, ale také rozsáhlým byznysem v oblasti krmiv a péče o domácí zvířata. Podle Forbesu vlastní přibližně třetinu rodinného podniku.
4. Iris Fontbona s rodinou
Majetek: 52,6 miliardy dolarů, zhruba 1,12 bilionu korun
Zdroj: těžba
Země: Chile
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 35.
Iris Fontbona a její děti vlastní podíl ve společnosti Antofagasta, která patří k významným světovým producentům mědi a obchoduje se na londýnské burze. Rodina ho zdědila po jejím manželovi Andrónicu Luksicovi, jenž zemřel v roce 2005.
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3. Julia Koch s rodinou
Majetek: 81,2 miliardy dolarů, zhruba 1,72 bilionu korun
Zdroj: Koch Inc.
Země: USA
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 24.
Julia Koch se mezi trojici nejbohatších žen světa zařadila díky podílu v jednom z největších soukromých podniků ve Spojených státech. Společně se svými dětmi zdědila po smrti manžela Davida Kocha v roce 2019 celkem 42 procent společnosti Koch Inc.
Její aktivity dnes zdaleka nezahrnují pouze energetiku, se kterou bývá rodina Kochových tradičně spojována. Konglomerát působí také ve výrobě, chemickém průmyslu, elektronice, softwaru či zdravotnických technologiích.
2. Françoise Bettencourt Meyers s rodinou
Majetek: 100 miliard dolarů, zhruba 2,12 bilionu korun
Zdroj: L’Oréal
Země: Francie
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 20.
Françoise Bettencourt Meyers je vnučkou Eugèna Schuellera, který před více než sto lety založil kosmetickou společnost L’Oréal. Majetek její nejbližší rodiny je s francouzským koncernem stále úzce spojený, ve firmě dohromady drží více než třetinový podíl.
Bettencourt Meyers se kromě rodinného byznysu věnuje také filantropii. Spolu s rodiči založila Fondation Bettencourt Schueller podporující vědu, umění a sociální projekty.
1. Alice Walton
Majetek: 134 miliard dolarů, zhruba 2,85 bilionu korun
Zdroj: Walmart
Země: USA
Celkové pořadí mezi světovými miliardáři: 14.
Nejbohatší ženou světa je Alice Walton, jediná dcera zakladatele Walmartu Sama Waltona. Její majetek Forbes na jaře vyčíslil na 134 miliard dolarů (zhruba 2,85 bilionu korun). Za jediný rok se zvýšil o 12 miliard (tedy asi 255 miliard korun), k čemuž přispěl růst akcií největšího maloobchodního řetězce světa.
Na rozdíl od některých dalších členů rodiny se Alice Walton dlouhodobě výrazněji nepodílela na každodenním řízení Walmartu. Profesně se zaměřila především na umění a filantropii. Stála například za vznikem muzea Crystal Bridges Museum of American Art v Arkansasu a prostřednictvím svých nadací financuje více kulturních a zdravotnických projektů.