Jízda na harleyi už nemusí být jen pro bohaté. Nový šéf značky mění strategii a míří k dostupnějším modelům

Nový kurz má začít návratem oblíbeného modelu Sportster, jehož výroba byla ukončena v roce 2022 kvůli evropským emisním normám. Tento problém se podle Starrse podařilo vyřešit, přičemž cena současné verze se bude pohybovat okolo 10 tisíc dolarů (zhruba 208 500 korun), tedy na úrovni nejlevnějších modelů ikonické americké značky. Motocykl bude dostupný celosvětově a na trh se dostane v příštím roce.
Společnost zároveň uvedla, že se podařilo vyřešit i další významný problém Sportsteru – ztrátu dvou tisíc dolarů (45 tisíc korun) na každém prodaném kusu. Přispěly k tomu mimo jiné úpravy obchodních pravidel, jež osvobodily některé dovážené díly motocyklů od cel, napsal deník The Wall Street Journal.
Další dostupné modely
Další plánovanou novinkou je Sprint s polovičním objemem motoru, který má stát přibližně šest tisíc dolarů (125 tisíc korun). Ten do prodeje přijde ještě letos. „Je to motorka, která svou velikostí, ovladatelností, výbavou a vlastnostmi lépe odpovídá tomu, co někteří mladší jezdci hledají,“ řekl Starrs agentuře Reuters.
Firma zároveň pokračuje v nabídce ostatních základních modelů. K nim patří například Nightster s kapalinou chlazeným motorem, jenž měl původně problém oslovit tradiční zákazníky. Nicméně poté, co jeho cena klesla na 10 tisíc dolarů, prodeje vyskočily. Všechny nové stroje mají za cíl učinit legendární, ale dlouhodobě slábnoucí značku znovu relevantní i pro zákazníky, kteří si nemohou dovolit motocykly s cenami srovnatelnými s automobily.
Lepší spolupráce s dealery
Výše uvedený posun představuje zásadní obrat oproti strategii bývalého šéfa Jochena Zeitze. Ten byl znám upřednostňováním velkých a drahých touringových motocyklů a cruiserů, často s cenou přes 50 tisíc dolarů (více než jeden milion korun). Jeho strategie sice zlepšila ziskovost, ale nepodpořila růst prodeje, který dlouhodobě klesá již od roku 2006, stejně jako cena akcií.
Kromě toho měl Zeitz, jenž ve funkci skončil loni v říjnu, napjaté vztahy s dealery, kteří tvrdili, že firma zvyšovala své marže na jejich úkor. Nový CEO se proto snaží spolupráci zlepšit. Jeho plán počítá s tím, že zisk dealerů se letos zdvojnásobí a do roku 2029 poskočí dokonce až na čtyřnásobek. Klíčovou roli v tom má hrát již zmíněný Sportster, který Harley označuje jako „ultimátní prázdné plátno pro sebevyjádření“, tedy motocykl určený k úpravám a personalizaci pomocí dílů a příslušenství, což je zároveň významný zdroj zisku pro dealery.
Nové plány se týkají i online prodeje značkových produktů. Zákazníci, kteří si objednají trička, bundy a další oblečení přes internet, si je musí nově vyzvednout přímo u dealerů. Tento krok má pomoci zvýšit návštěvnost showroomů.
Nová filozofie i výhled
Liší se i přístup bývalého a současného šéfa k filozofii značky Harley-Davidson. Zatímco Zeitz sázel na slogan „svoboda a dobrodružství“, jenž měl vystihovat tradiční obraz motorkářské kultury spojené s nezávislostí a cestováním bez omezení, Starrs láká spíše na osobnější prožitek z jízdy, který popisuje jako „radost a styl“. „Jízda na motorce je prostě extrémně zábavná,“ nechal se slyšet, ačkoliv vzápětí zdůraznil, že sám na ní začal jezdit teprve nedávno.
Zda změna strategie pozitivně ovlivní i výsledky firmy, uvidíme v následujících měsících. Faktem každopádně je, že mírné oživení naznačují už čísla za první kvartál.
Pro letošek společnost nadále počítá s cílem prodat až 135 tisíc motocyklů, což by znamenalo první nárůst za posledních pět let. Podle nového střednědobého plánu „Back to the Bricks“ by měl provozní zisk do roku 2027 přesáhnout 350 milionů dolarů (7,3 miliardy korun) a úspory v nákladech 150 milionů (přes tři miliardy korun).