Menu Zavřít

Jízda na harleyi už nemusí být jen pro bohaté. Nový šéf značky mění strategii a míří k dostupnějším modelům

Byznys
Jana Chuchvalcová
Dnes
Harley-Davidson
Autor: Marcelo.mg.photos / Shutterstock.com

Symbol svobody, rebelství a životního stylu, jenž si zakládá na silném designu, charakteristickém zvuku motoru a pocitu otevřených dálek. To je značka Harley-Davidson, kterou její fanoušci vnímají jako něco mnohem víc než jen výrobce motocyklů. Ruku v ruce s tímto obrazem je dlouhodobě spojená i vyšší cenová hladina, díky níž se firma se zaměřovala spíše na baby boomery, kteří si drahé cruisery a cestovní motocykly mohou dovolit. To se teď ovšem mění. Cílem nového šéfa Artie Starrse už není jen prémiová pozice značky, ale především vyšší prodeje a větší cenová dostupnost.

Nový kurz má začít návratem oblíbeného modelu Sportster, jehož výroba byla ukončena v roce 2022 kvůli evropským emisním normám. Tento problém se podle Starrse podařilo vyřešit, přičemž cena současné verze se bude pohybovat okolo 10 tisíc dolarů (zhruba 208 500 korun), tedy na úrovni nejlevnějších modelů ikonické americké značky. Motocykl bude dostupný celosvětově a na trh se dostane v příštím roce.

Harley-Davidson

 Harley-Davidson

Autor: Dmytro Vietrov / Shutterstock.com

Společnost zároveň uvedla, že se podařilo vyřešit i další významný problém Sportsteru – ztrátu dvou tisíc dolarů (45 tisíc korun) na každém prodaném kusu. Přispěly k tomu mimo jiné úpravy obchodních pravidel, jež osvobodily některé dovážené díly motocyklů od cel, napsal deník The Wall Street Journal.

Další dostupné modely

Další plánovanou novinkou je Sprint s polovičním objemem motoru, který má stát přibližně šest tisíc dolarů (125 tisíc korun). Ten do prodeje přijde ještě letos. „Je to motorka, která svou velikostí, ovladatelností, výbavou a vlastnostmi lépe odpovídá tomu, co někteří mladší jezdci hledají,“ řekl Starrs agentuře Reuters.

Retro kvíz: Vzpomenete si na oblíbené československé motorky z období socialismu?
Přečtěte si také:

Retro kvíz: Vzpomenete si na oblíbené československé motorky z období socialismu?

Firma zároveň pokračuje v nabídce ostatních základních modelů. K nim patří například Nightster s kapalinou chlazeným motorem, jenž měl původně problém oslovit tradiční zákazníky. Nicméně poté, co jeho cena klesla na 10 tisíc dolarů, prodeje vyskočily. Všechny nové stroje mají za cíl učinit legendární, ale dlouhodobě slábnoucí značku znovu relevantní i pro zákazníky, kteří si nemohou dovolit motocykly s cenami srovnatelnými s automobily.

Lepší spolupráce s dealery

Výše uvedený posun představuje zásadní obrat oproti strategii bývalého šéfa Jochena Zeitze. Ten byl znám upřednostňováním velkých a drahých touringových motocyklů a cruiserů, často s cenou přes 50 tisíc dolarů (více než jeden milion korun). Jeho strategie sice zlepšila ziskovost, ale nepodpořila růst prodeje, který dlouhodobě klesá již od roku 2006, stejně jako cena akcií. 

Harley-Davidson

Harley-Davidson

Autor: adina munteanu / Shutterstock.com

Kromě toho měl Zeitz, jenž ve funkci skončil loni v říjnu, napjaté vztahy s dealery, kteří tvrdili, že firma zvyšovala své marže na jejich úkor. Nový CEO se proto snaží spolupráci zlepšit. Jeho plán počítá s tím, že zisk dealerů se letos zdvojnásobí a do roku 2029 poskočí dokonce až na čtyřnásobek. Klíčovou roli v tom má hrát již zmíněný Sportster, který Harley označuje jako „ultimátní prázdné plátno pro sebevyjádření“, tedy motocykl určený k úpravám a personalizaci pomocí dílů a příslušenství, což je zároveň významný zdroj zisku pro dealery.

Nové plány se týkají i online prodeje značkových produktů. Zákazníci, kteří si objednají trička, bundy a další oblečení přes internet, si je musí nově vyzvednout přímo u dealerů. Tento krok má pomoci zvýšit návštěvnost showroomů.

Nová filozofie i výhled

Liší se i přístup bývalého a současného šéfa k filozofii značky Harley-Davidson. Zatímco Zeitz sázel na slogan „svoboda a dobrodružství“, jenž měl vystihovat tradiční obraz motorkářské kultury spojené s nezávislostí a cestováním bez omezení, Starrs láká spíše na osobnější prožitek z jízdy, který popisuje jako „radost a styl“. „Jízda na motorce je prostě extrémně zábavná,“ nechal se slyšet, ačkoliv vzápětí zdůraznil, že sám na ní začal jezdit teprve nedávno.

CF26

Kvíz, který odborníci sfouknou levou zadní. Ptáme se, co to je prase, Číňan, mandelinka nebo ovce
Přečtěte si také:

Kvíz, který odborníci sfouknou levou zadní. Ptáme se, co to je prase, Číňan, mandelinka nebo ovce

Zda změna strategie pozitivně ovlivní i výsledky firmy, uvidíme v následujících měsících. Faktem každopádně je, že mírné oživení naznačují už čísla za první kvartál. 

Pro letošek společnost nadále počítá s cílem prodat až 135 tisíc motocyklů, což by znamenalo první nárůst za posledních pět let. Podle nového střednědobého plánu „Back to the Bricks“ by měl provozní zisk do roku 2027 přesáhnout 350 milionů dolarů (7,3 miliardy korun) a úspory v nákladech 150 milionů (přes tři miliardy korun).

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Kterou sociální síť máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kvíz: Rozumíte řeči peněz? Co znamená, když se řekne pětka, kilo, babka nebo měďák?
1/15 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

Jak ušetřit až čtvrtinu nákladů a zvýšit tržby restaurace? Kostelný z Piana popisuje problémy současné české gastronomie

Dnes

Rýsuje se nová lodní trasa přes Atlantik. Arktický přístav Churchill se chce stát kanadskou bránou do Evropy

Včera

Od chvíle, kdy lidstvo poprvé dobylo vesmír, letos uplynulo 65 let. Jurije Gagarina do kosmu dopravila loď Vostok 1

Včera

Bez legendy, ale s jistotou. Na první valné hromadě Berkshire Hathaway bez Buffetta Greg Abel obstál, vsadil na čísla místo historek

Včera

Řemeslo, které nikdy nebylo příliš vidět. Truhlář z Vysočiny vrací dřevěným kostrám veteránů podobu, jakou jim kdysi vtiskli jejich tvůrci

Včera

Kvíz: Rozumíte řeči peněz? Co znamená, když se řekne pětka, kilo, babka nebo měďák?

Včera

Rekordní dědická daň. Rodina vlastnící Samsung musela do státní kasy Jižní Koreje poslat takřka 170 miliard korun

4. 5. 2026

Ideální sparingpartner? Humanoidní robot Ace se přiučil ping-pongu a ukazuje, jak rychle se fyzická AI mění z experimentu v realitu

4. 5. 2026

Firmy si mohou po delší době opět vybírat. Na pracovní nabídky se hlásí o 60 procent lidí více než loni, uvádí průzkum StartupJobs