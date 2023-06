Jídlo z kuchařské show teď může ochutnat každý. Netflix v Los Angeles otevírá svoji vlastní pop-up restauraci

Streamovací společnost Netflix se pouští do pro ni zcela neprobádaných vod. Nedaleko centra Los Angeles, konkrétně v části Západního Hollywoodu, otevře novou pop-up restauraci. Ta ponese název Netflix Bites a bude součástí tamního hotelu Short Stories.

A pokud jde o její nabídku, v té se objeví právě speciality z nejznámějších ,netflixovských‘ show, jako jsou Chef’s Table, Iron Chef, Is It Cake? nebo Drink Masters. Návštěvníci si je budou moci vychutnat denně mezi 17. a 22. hodinou nebo v rámci víkendových brunchů, a to přímo od takových kuchařských hvězd, jako jsou Dominique Crenn nebo Curtis Stone.

Oba se pyšní už několika michelinskými hvězdami a sami vlastní vyhlášené restaurace. Dále nebudou chybět ani mistr fusion kuchyně Ming Tsai či známá pekařka Nadiya Hussain, která se postará o luxusní dezerty. „Předávat svoji lásku k jídlu lidem po celém světě, to mě v životě baví a naplňuje. Tento zážitek, kdy dávám fanouškům na stůl jídlo přímo z obrazovky, ale jen tak něco nepřekoná,“ řekl Stone pro CNN.

Rezervace přes Resy.com už jsou otevřené a v prvních týdnech se očekává nápor. Jen lidé, kteří chtějí vidět své kulinářské vzory v akci, si možná návštěvu ještě rozmyslí. Na webu Netflix Bites se jasně píše, že restaurace nabízí jedinečnou možnost ochutnat jídla známá z vybraných pořadů. Setkat se s kuchaři na místě ale možné nebude.

Růst streamovacího giganta zpomaluje

Netflix patří spolu s Disney+, HBO Max nebo Amazon Prime Video k lídrům trhu streamovací zábavy. Udržet si tuto pozici je ale pro něj stále těžší a těžší. Po slabším loňském roce mu každopádně uživatelů opět přibývá – podle obchodních výsledků se jejich počet za první čtvrtletí roku 2023 zvýšil o 1,75 milionu.

Čistý zisk platformy činil ve sledovaném období 1,31 miliardy dolarů (tedy přibližně 28,5 miliardy korun), zatímco o 12 měsíců dříve to bylo 1,6 miliardy dolarů (asi 35 miliard korun). Hodnota akcií společnosti zůstává nižší než loni v zimě, ve srovnání s obdobím přesně před jedním rokem je ale naopak zhruba jednou taková – a to navzdory opatření proti sdílení hesel mezi domácnostmi, které Netflix právě zavádí.

V meziročním srovnání vzrostly i celkové tržby společnosti, a sice o 3,7 procenta na 8,16 miliardy dolarů (více než 174 miliard korun). Stále však podle serveru CNBC zůstaly lehce za očekáváním analytiků.