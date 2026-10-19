Jejich dorty prodávají Starbucks i české supermarkety. Sweet Delight míří na obrat přes čtvrt miliardy a chystá další expanzi

Jednou z nejzajímavějších věcí na celém příběhu je, že firma začínala v roce 2010 s pouhými šesti zaměstnanci. Dnes se však mezi její odběratele řadí taková jména, jako jsou Starbucks, Costa Coffee, McCafé či KFC. Dorty se značkou Dortie’s prodávají Lidl, Tesco, Billa a Makro, k dostání jsou nicméně i v online supermarketu Rohlik.cz nebo ve vlastním e-shopu shop.dorties.cz.
Také z ekonomického hlediska se Sweet Delight daří. Zatímco před sedmi lety činil obrat cukrářské společnosti zhruba 100 milionů korun, letos by chtěla překonat čtvrt miliardy. Za růstem stojí mimo jiné unikátní technologie šokového mrazení, která umožňuje zmrazit čerstvě upečené dorty na minus 40 stupňů Celsia, díky čemuž si zachovají chuť i strukturu bez přidávání konzervantů a následně mohou putovat k zákazníkům na tisíce kilometrů vzdálené trhy.
Čtyřicetimilionová investice zvýší kapacitu balení
Přibývající počet zákazníků je pochopitelně vítanou skutečností, na druhou stranu si ale rostoucí odbyt čas od času žádá také navýšení produkční kapacity a celkovou modernizaci výroby. Což stojí peníze. „V těchto týdnech přebíráme závěrečný segment nové balicí linky, který je finálním dílkem naší rozsáhlé investice do automatizace a robotizace. Celkový účet dosáhl přibližně 40 milionů korun rozložených do několika etap,“ uvádí pro Euro.cz zakladatel a šéf Sweet Delight Michal Freiberger s tím, že po dokončení se zhruba trojnásobně zvedne výkon krájení.
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K tomu nová linka využívá sofistikované ultrazvukové nože. Následně výrobky zabalí do prodejních a transportních obalů a připraví je na palety. Stejně tak je ale součástí systému i inteligentní kontrola hmotnosti a detekce cizích těles.
Právě balení představovalo dlouhou dobu pomyslné úzké hrdlo, kvůli němuž nestíhali v Nupakách vyrábět tolik dortů a zákusků, kolik by chtěli. Nová technologie znamená, že jsou nyní obě firemní linky plně vytíženy. Zároveň takto vedení řeší i nedostatek lidí na trhu práce – poté, co se zaměstnancům v balírně uvolnily díky automatizaci ruce, přesunula je společnost na jiné pozice. Namísto těžké rutinní práce se nyní mohou věnovat například samotnému plnění a zdobení dortů.
Jakmile bude celý proces automatizace balení dokončen, zvýší se kapacita podniku na zhruba pět set až tisíc dortů za hodinu s ohledem na typ produktu (složité prořezávané a vrstvené dorty totiž vyžadují nesrovnatelně více času než například zmíněné muffiny). „V průměru naši výrobu měsíčně opustí okolo 150 tisíc produktů napříč celým portfoliem. Při plném vytížení strojů a navýšení směn bychom však v případě potřeby zvládli až trojnásobek. Dlouhodobě přitom rosteme zhruba desetiprocentním tempem,“ popisuje Freiberger a dodává, že právě stabilní růst pomáhá v konečném důsledku udržet vysokou kvalitu produkce.
Nenápadný hráč s globálním zásahem
Co se zmíněné kvality týče, nejnáročnější jsou v tomto ohledu asijské trhy v čele s Japonskem. Podle Freibergera tomu tak je kvůli rozdílným certifikacím, lokálním preferencím chutí a dlouhému schvalovacím procesu. Zdejší úřady a podniky zároveň vyžadují i maximální preciznost a trpělivost.
Úspěšnému vstupu do země vycházejícího slunce pomohla mimo jiné prezentace na potravinářském veletrhu Foodex v Tokiu. První kroky tam pak vedly přes dva distributory. „Jedním z nich je středně velká společnost s orientací na retail, kde jsme uspěli s našimi maloobchodními verzemi cheesecaků, tím druhým firma většího charakteru působící na celém území Japonska. Tu zaujal náš Profiteroles dort, který pravděpodobně najde své místo v nabídce japonského konceptu cash and carry,“ přibližuje pro naši redakci Freiberger.
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Další země by pak na mapě exportních destinací mohly přibýt v příštím roce. Firma nyní jedná o vstupu do Spojených států a Kanady, přičemž dlouhodobým cílem je také expanze do Jižní Ameriky či Austrálie. Ještě předtím však chce navázat nové obchodní kontakty na veletrhu SIAL v Paříži, což je jedno z nejvýznamnějších světových setkání potravinářského průmyslu, které právě probíhá: „Věřím, že tam navážeme nová partnerství, ale realisticky nepočítáme s tím, že by ke vstupu na nové trhy došlo ještě letos. Příprava, vyjednávání a případné recepturní úpravy produktů zaberou měsíce.“
Sladkosti pro retail i cestující
Vedle exportu a investic do výroby chce Sweet Delight posílit také prodej v maloobchodě. Po spolupráci se společností Savencia, s níž uvedl na trh Lučina cheesecaky ve čtyřech příchutích, připravuje další cobrandingový produkt. Tentokrát jde o dort ve spojení s jinou legendární českou značkou zaměřenou především na děti. Jméno partnera zatím firma odhalit nemůže, protože nový výrobek stále testuje. V regálech supermarketů by se ale měl objevit během několika měsíců.
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„Mám z toho obrovskou radost, protože jde o ikonický a poctivý produkt, na kterém vyrostly generace. Z obchodního pohledu je to pro nás klíčový krok do retailu. Spojení se silnými a důvěryhodnými značkami nám pomůže výrazně posílit naši pozici na pultech obchodů,“ vysvětluje Freiberger. Podle něj to pomáhá firmě rozšiřovat nabídku kromě dosavadního hlavního byznysu v segmentu HoReCa (hotely, restaurace, kavárny).
Další novou příležitost pak představuje i dopravní catering. Sweet Delight jedná o dodávkách pro vybrané dopravce, ani v tomto případě ale zatím nemůže zveřejnit konkrétní partnery. „Pokud každopádně vše dopadne podle plánu, cestující si budou moci naše muffiny a mini dezerty brzy vychutnat na palubách vybraných vlakových i autobusových linek,“ uzavírá Freiberger, jenž se netají ambicí dostat firmu mezi největší globální hráče.