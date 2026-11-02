Jeden chce přísnější měnovou politiku, druhý kontinuitu. Evropskou centrální banku čeká zásadní volba

Lagardeová stála v čele Evropské centrální banky (ECB) od listopadu 2019 a instituci provedla několika mimořádně náročnými obdobími. Musela reagovat na pandemii covidu-19, ruskou invazi na Ukrajinu i sérii energetických šoků, které v roce 2022 vyhnaly inflaci v Evropské unii nad 11 procent. Minulý týden nicméně prezidentka oznámila, že ve funkci skončí už 7. února 2027, tedy téměř devět měsíců před původním termínem vypršení mandátu.
Za předčasným odchodem Lagardeové stojí podle CNBC především její touha svobodněji se vyjadřovat k politickým a společenským tématům, aniž by ji omezovala povinnost neutrality spojená s vedením nezávislé centrální banky. „Chci mít svobodu slova, svobodu projevu a možnost angažovat se v otázkách, které se netýkají měnové politiky,“ vysvětlila současná šéfka ECB.
Výběr nového prezidenta Evropské centrální banky každopádně začne už nyní, přičemž o jeho jmenování rozhodne Evropská rada po konzultacích s Evropským parlamentem a členskými státy eurozóny. Předčasný odchod Lagardeové zároveň znamená, že do výběru jejího nástupce nebude moci zasáhnout nový francouzský prezident (či prezidentka), což je podle analytiků důležité i kvůli současnému stavu francouzských veřejných financí.
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Situaci v Evropské centrální bance navíc ovlivní ještě souběžná obměna jejích dalších významných představitelů. V příštím roce mají skončit i hlavní ekonom Philip Lane a členka Výkonné rady Isabel Schnabelová, která má na starosti tržní operace. To může mít dle odborníků na fungování instituce podobný vliv jako samotná výměna prezidenta, protože o měnové politice rozhoduje celá Rada guvernérů. Ta se skládá ze šesti členů Výkonné rady a guvernérů 21 národních centrálních bank zemí eurozóny.
Dva možní náhradníci, dva různé přístupy
Za hlavní kandidáty na nahrazení Lagardeové jsou aktuálně považování Španěl Pablo Hernández de Cos a Nizozemec Klaas Knot, přičemž oba dva v minulosti vedli centrální banky ve „svých“ zemích. De Cos by podle analytiků pravděpodobně pokračoval v dosavadním směřování ECB s důrazem na finanční stabilitu. V době, kdy se Francie potýká s tlakem na své veřejné finance a inflace v eurozóně zůstává nad cílovou hodnotou, by tedy jeho případné jmenování mohly finanční trhy přijmout s větším klidem než v případě Knota.
Nizozemský bankéř je naopak považován za většího zastánce přísnější měnové politiky. Třeba v době prudkého růstu inflace v roce 2022 varoval, že pro ECB představuje velké riziko příliš mírná reakce na danou situaci, a připouštěl tehdy možnost výrazného zvýšení úrokových sazeb. Jeho jmenování by proto trhy vnímaly jako jestřábí signál, jenž by mohl podpořit euro. Zároveň by ale přísnější přístup mohl zvýšit tlak na výnosy francouzských státních dluhopisů i dluhopisů dalších zadluženějších zemí eurozóny.
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Kromě samotné odbornosti bude při jmenování nového šéfa ECB hrát roli také národnost kandidátů a politická podpora jednotlivých vlád. Knot by mohl získat větší podporu mezi severoevropskými státy, zatímco u de Cose bude důležité, zda se za něj postaví současná španělská vláda. Podle analytiků je ale zásadní, že oba kandidáti mají rozsáhlé zkušenosti s měnovou politikou, což je rozdíl oproti Lagardeové, která před nástupem do funkce centrální banku nikdy nevedla.
Hlavní úkol? Udržení cenové stability
Ať už se novým prezidentem ECB stane kdokoli, podle ekonomky Jany Steckerové z Komerční banky bude přebírat instituci ve složitém ekonomickém prostředí. „Jeho hlavním úkolem bude udržet cenovou stabilitu, aniž by měnová politika vedla k výraznějšímu oslabení hospodářského růstu evropské ekonomiky. Zároveň se bude muset vypořádat s tím, že jednotlivé země eurozóny vstupují do tohoto období s velmi rozdílnou kondicí veřejných financí,“ uvedla pro Euro.cz.
Druhým velkým tématem pro nového prezidenta pak bude riziko fragmentace finančních trhů. ECB musí podle Steckerové zajistit, aby se měnová politika promítala do ekonomik všech členských zemí, ale současně nesmí svou politikou nahrazovat odpovědnost vlád za udržitelnost veřejných financí.
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Tento problém se týká například zmíněné Francie, kde rostoucí zadlužení a politická nejistota zvyšují náklady na financování státního dluhu. Odborníci proto diskutují o tom, zda ECB nebude muset využít některý ze svých intervenčních nástrojů. „ECB přitom nemůže prostřednictvím měnové politiky dlouhodobě kompenzovat fiskální problémy jednotlivých vlád. Pokud by to dělala, riskovala by nejen svoji kredibilitu, ale i oslabení motivace států konsolidovat veřejné finance,“ uzavřela Steckerová.