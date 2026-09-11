Je jí 130 let a Češi ji znají z dětství. Teď chce Melta oslovit mladší zákazníky, investice do jejího návratu vyjde na miliony

Firma, která vznikla fúzí několika podniků včetně Fruty Podivín a Kávovin a jež náleží do holdingu CE Industries podnikatele Jaroslava Strnada, chce nyní právě Meltě věnovat více pozornosti. Značka totiž letos slaví 130 let a při této příležitosti mění vizuální identitu i positioning, přičemž zároveň rozšiřuje nabídku o nové formáty. Vedle tradiční přípravy tak přicházejí na řadu třeba kapsle do kávovarů či cold brew v plechovce.
To vše má na starosti šéf marketingu Kaumy Břetislav Koláček, který Meltu samozřejmě znal už od dětství. „Přiznám se, že jsem jí dlouhé roky nepil a začal jsem opět až zde v Kaumy,“ uvádí pro Euro.cz s tím, že během své předchozí kariéry se podílel mimo jiné na budování značek jako Kofola, Rajec či Savo.
Zanedbané dědictví
Když začal Koláček se značkou pracovat, nejvíce ho překvapilo, v jakém byla stavu: extrémně zanedbaná a fakticky polomrtvá. „Našim prvořadým cílem je nyní její oživení. Práce na tom ale není jiná než u jiných produktů, historie v tom nehraje roli. Význam to má jen v komunikaci, kdy se můžeme opřít o tradici a znalost brandu u části cílové skupiny,“ vysvětluje manažer, podle něhož bylo cílem uchránit to, co je pro Meltu dlouhodobě charakteristické a co si s ní spotřebitelé spojují.
Proto zůstala zachovaná například podobnost loga, které prošlo jen mírnou úpravou. Stejně tak se podařilo udržet ikonickou barevnost a kombinaci modré s červenou. Jiná zásadní omezení si ale nedávali – chtěli značku posunout a dát jí nový, moderní výraz. Celá změna je přitom teprve na začátku.
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Podpora Melty by měla být dlouhodobá, protože po třicetileté marketingové pauze nelze podle Koláčka očekávat, že se během několika měsíců nebo jednoho roku vrátí na úroveň, jíž dosahovala v 80. letech. „To se nestane. Čeká nás dlouhá cesta a bude nás to v následujících letech stát vyšší miliony korun. Momentálně jsme portfolio stabilizovali a o dalším výrazném rozšíření v roce 2027 neuvažujeme,“ podotýká.
Aktuálním cílem je budování distribuce nových formátů a práce v místě prodeje. Výrobky je třeba dostat do regálů, teprve potom přijde na řadu nějaká výraznější podpora. Větší marketingová kampaň je proto plánovaná až na příští rok, přičemž vhodným kandidátem je i televize.
Na heslech o „moderní tradiční značce“ každopádně vedení firmy změnu stavět nechce. Takové spojení považuje Koláček spíše za protimluv. Podle něj může brand nabídnout nové produktové varianty, ale není současně tradiční i moderní.
Oslovení nových spotřebitelů
Nové směřování má okruh spotřebitelů postupně rozšířit, přičemž firma nechce opouštět zákazníky, kteří mají s nápojem spojený vlastní rituál. Dnes jde podle Koláčka o značku takzvaných „křížovkářů” – spotřebiteli jsou většinou starší lidé, ti však změny nevyžadují. Naopak pro oslovení mladších generací bylo třeba udělat již zmíněnou úpravu produktového portfolia a brand jim opět přiblížit.
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Ultimátním cílem mateřské společnosti je dostat Meltu k lidem kolem 45 let a mladším, což obnáší změnu způsobu komunikace i nabídky. „Musíme mluvit jejich jazykem a reflektovat potřeby dané cílové skupiny. Svět se dost změnil a dlouhodobě neměnné portfolio i vizuální tvář Melty už neodpovídaly době ani potřebám většiny lidí. Rozšířením portfolia o nové formáty a redesignem chceme být mladším generacím blíže,“ popisuje Koláček, ačkoliv zároveň dodává, že generace Z zatím primárně v hledáčku není.
Firma ji sice plánuje oslovovat prostřednictvím eventů, nicméně omlazení značky má probíhat postupně a přirozeně. Proto se nyní soustředí na lidi středního věku, aby nešlo o dramatický a nejspíš i nedůvěryhodný „skok z prababičky na vnučku“.
Nová strategie se zároveň opírá o různé způsoby konzumace. Právě formát produktu, tedy již zmíněné kapsle či plechovky, rozhoduje podle Koláčka o tom, pro koho může být produkt zajímavý: „Je málo pravděpodobné, že si babička koupí Meltu v plechovce, stejně tak nelze očekávat, že si aktivní, mladá žena bude vařit Meltu tradičním způsobem. Zjednodušeně řečeno je to formátová pestrost a produktové varianty, které tvoří hranice, ale zároveň mohou sbližovat nové a staré.“
Rozhodnou až prodejní čísla
O tom, zda se proměna podařila, nakonec nerozhodne nový design či zájem médií. Klíčové bude, zda se podaří získat nové mladší zákazníky a promítnout rebranding do prodejů. „O úspěchu vždy rozhodují prodejní čísla,“ zmiňuje Koláček, který se nestará jen o marketing Melty, ale pracuje s portfoliem značek, jež mají každá jiný příběh, cílovou skupinu i pozici na trhu. A co je na tom nejnáročnější?
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„Je to velmi složité, komplikované a zároveň pestré a zajímavé. Jelikož jsme aktivní v několika odlišných segmentech trhu, máme velmi široké produktové portfolio a naše výrobky nabízíme různým cílovým skupinám spotřebitelů v různých distribučních kanálech, nemůžeme přistupovat ke všemu stejně. To, co u něčeho velmi dobře funguje, automaticky nefunguje jinde. Stále tedy hledáme nové cesty a snažíme se poučit z chyb, které jsou bohužel součástí naší práce,“ zdůrazňuje Koláček a na závěr připomíná, že práce se značkou je běh na dlouhou trať, při kterém funguje hlavně konzistence a vytrvalost.