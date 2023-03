Jay-Z jako rebel devadesátých let. V hudbě se navzdory předsudkům snažil hledat byznys, potenciál v umělci viděl i Warren Buffett

Bez aktuálního turné či nového alba, ale přesto v balíku. Bohatství amerického rappera Shawna Cartera známého pod pseudonymem Jay-Z neustále roste. Podle nejnovějších odhadů časopisu Forbes činí jeho aktuální jmění 2,5 miliardy dolarů (zhruba 54,6 miliardy korun), což je o 1,1 miliardy (asi 24 miliard korun) více než vloni. Umělcův majetek tak aktuálně stačí na to, aby se stal 1210. nejbohatším člověkem na světě.

Bohatství Carterovi narostlo hlavně v posledních letech, a to převážně díky jeho zábavní společnosti Roc Nation, které se náramně dařilo. Významný vliv měl také prodej streamovací služby Tidal nebo četné investice do společnosti Uber. V roce 2019 se Jay-Z stal prvním rapovým miliardářem. Jeho podíl v šampaňském Armand de Brignac a koňaku D'Usse byly tehdy oceněny na více než 400 milionů dolarů (asi 9,2 miliardy korun). K pomyslnému titulu pak přispěly také různé investiční nemovitosti v New Yorku a Los Angeles.

Známým se zpěvák stal již v roce 1996, když vydal své debutové album s názvem Reasonable Doubt. Tři roky na to založil oděvní značku Rocawear, kterou už o pouhých osm let později prodal za údajných 204 milionů dolarů (tehdy asi 4,1 miliardy korun) oděvní společnosti Iconix.

Následovalo založení firmy Roc Nation, ovšem ani to umělcovi nestačilo. V roce 2015 proto Jay-Z předložil nabídku na koupi mateřské společnosti zmíněné skandinávské streamovací služby Tidal za necelých 60 milionů dolarů (v té době asi 1,5 miliardy korun), jejíž hodnota se během následujících čtyř let téměř zdvojnásobila. Některé ze svých investic Carter podrobně popsal ve svém 13. studiovém albu 4:44. V něm kormě výše popsaného zmínil třeba i vlastní sbírku uměleckých děl.

S hudbou je to jako s akciemi

Tendenci zbohatnout nepopíral Jay-Z už v roce 2010 během posezení s legendárním investorem Warrenem Buffettem. A právě Věstec z Omahy, který investuje pouze do podniků, jimž rozumí, nikoliv do těch, jež jsou zrovna nejpopulárnější, mu posloužil coby cenný zdroj inspirace. „S hudbou je to jako s akciemi, jde o to, co je zrovna in,“ řekl tehdy Jay-Z časopisu Forbes. „Lidé mají tendenci se na základě toho emocionálně rozhodovat. Nedrží se toho, co znají,“ dodal.

Přistupovat ke své kariéře jako k byznysu začal dnes už třiapadesátiletý umělec během devadesátek, kdy se vzepřel rozšířenému názoru, že hudebníci by neměli usilovat o to, aby byli bohatí. „Že nemůžete být umělcem a zároveň vydělávat peníze? To byl největší trik v hudebním průmyslu. Hip-hop byl od začátku aspirační. Vždycky rozbíjel tu představu, že umělec nemůže myslet i na příjem,“ uvádí televize CNBC s odkazem na interpreta.

Jeho potenciál před třinácti lety odhadl i sám Buffett, který konstatoval, že jestli budou někde mladí lidé hledat rady, jak vydělávat peníze, bude to určitě právě u Cartera. „Jay učí v mnohem větší třídě, než v jaké budu kdy učit já,“ řekl známý miliardář. „Pro mladého člověka, který vyrůstá, je to někdo, od koho se může inspirovat,“ doplnil.