Japonsko zahájí pilotní program na vydávání digitálního jenu. Virtuální měna centrálních bank ale láká i jiné země

Japonsko zahájí v dubnu pilotní program na testování digitálního jenu. Země se tím připojí k rostoucímu počtu států, které se snaží dohnat Čínu při zavádění virtuální měny zavedené centrální bankou (CBDC). Všeobecně očekávaný krok následuje po dvou letech experimentů, během nichž se Bank of Japan (BOJ) snažila dospět k závěru, zda je CBDC vhodnou cestou.

Rozhodnutí Japonsko zároveň po­souvá blíže k ostrému spuštění digitálního jenu, které je plánované v příštích letech. „Doufáme, že pilotní program povede k lepšímu návrhu plánované virtuální měny, a to hlavně díky diskusi se soukromými podniky,“ řekl podle agentury Reuters výkonný ředitel japonské centrální banky Šiniči Učida ve svém projevu na setkání instituce s představiteli soukromého sektoru.

Nově oznámený krok značí také pomalu přicházející změny ve vedení banky. Jejímu nynějšímu řediteli Haruhiku Kurodovi totiž v letošním dubnu končí druhé pětileté funkční období. Očekává se, že na jeho pozici ho nahradí akademik Kazuo Ueda, který pravděpodobně pozmění současnou měnovou politiku země.

Zatím jen simulované platby

V rámci pilotního programu bude Bank of Japan provádět simulované transakce se soukromými subjekty ve speciálním testovacím prostředí. „Získané zkušenosti by nám měly pomoci k tomu, abychom byli připraveni na situaci, kdy se vláda rozhodne digitální jen vydat,“ uvedla v prohlášení banka.

Podle vedoucího oddělení dohlížejícího na vývoj CBDC Kazušige Kamidžamy má pilotní program trvat několik let a bude zahrnovat diskuse nejen s komerčními bankami, ale i s nebankovními firmami: „Ačkoli to zatím není v plánu, BOJ by mohla v budoucnu provádět také experimenty zahrnující skutečné transakce mezi maloobchodníky a spotřebiteli.“

Současný krok přichází ve chvíli, kdy centrální banky po celém světě zesílily úsilí o vývoj vlastních digitálních měn, aby modernizovaly finanční systémy a urychlily domácí a mezinárodní platby. „Při rozhodování o časovém rámci pro vydání CBDC musíme do určité míry postupovat v souladu s ostatními vyspělými ekonomikami,“ doplnil Kamidžama.

Chystá se i digitální euro

Japonsko a další vyspělé ekonomiky se svými kroky snaží dohnat zmíněnou Čínu, která stojí v čele globálního závodu ve vývoji CBDC a v poslední době zintenzivnila pilotní schémata pro maloobchodní platby. Možnost zavedení plně digitálního dolaru nyní zkoumá také americká centrální banka (Fed). Její vedoucí představitelé ale uvedli, že jakékoli spuštění podobného aktiva by vyžadovalo podporu zvolených politiků.

V zemích eurozóny se pak stále častěji diskutuje o zavedení digitálního eura. „Chceme tím reagovat na rostoucí poptávku po bezpečných a důvěryhodných elektronických platbách. Digitální peníze vydané centrální bankou by zaručily stabilitu platebních systémů a zároveň posílily měnovou suverenitu eurozóny. V současnosti se zabýváme způsobem, jímž by mohlo být digitální euro navrženo a distribuováno, jakož i jeho potenciálním dopadem na trh. Poté se teprve rozhodneme, zda začít samotnou fázi jeho vývoje,“ uvedla k tématu Evropská centrální banka (ECB).

Vyspělé ekonomiky skupiny G7 se zatím snaží svůj postup ohledně vydávání CBDC vzájemně sladit. V roce 2021 se tyto země dohodly, že digitální měny vydané jakoukoliv centrální bankou musí „podporovat a nepoškozovat“ schopnost banky plnit svůj mandát v oblasti měnové a finanční stability. I vzhledem k předchozímu prohlášení ECB si tedy na zavedení evropské digitální měny pravděpodobně ještě počkáme.