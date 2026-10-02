Jamie Dimon má plán na oživení Západu. Navrhuje rozsáhlou obchodní dohodu USA s Evropou

Starý kontinent podle Dimona, jednoho z nejvlivnějších bankéřů současnosti, v posledních letech ztrácí konkurenceschopnost vůči Spojeným státům a Asii. Tento vývoj nicméně nevnímá ryze jako evropský problém. Slabší Evropa může být rizikem také pro USA, protože hospodářská síla obou regionů i jejich bezpečnost jsou vzájemně propojené.
Dimon proto navrhuje dohodu, která by spojila ekonomické reformy s dalším prohloubením transatlantických vztahů. Pokud evropské země provedou změny, které posílí jejich ekonomiku a obranu, Spojené státy by s nimi měly uzavřít těsnější obchodní partnerství.
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„Pokud Evropa uskuteční smysluplné hospodářské a vojenské reformy, včetně všeho, co považujeme za důležité pro bezpečnost a odolnost, měla by se Spojenými státy vyjednat dohodu o volném obchodu,“ řekl konkrétně šéf JPMorgan televizi CNBC.
Evropu brzdí roztříštěný trh
Kromě výše zmíněného dle Dimona v současnosti potenciální dohodu komplikuje i několik dalších překážek. V tomto směru upozorňuje především na dlouhodobou nejednotnost evropského trhu a množství regulací a bariér, které firmám ztěžují expanzi mezi jednotlivými státy. Podobná doporučení přitom před časem zmínil i bývalý šéf Evropské centrální banky Mario Draghi ve své zprávě zaměřené na konkurenceschopnost EU.
Dimon za důležité považuje například dokončení unie kapitálových trhů a bankovní unie. Propojenější finanční systém by mohl lépe využít evropské úspory, přilákat investice a usnadnit firmám růst napříč kontinentem. Dodává, že Evropa má dostatek schopných pracovníků i velké množství kapitálu, kvůli přetrvávajícím překážkám mezi jednotlivými trhy ale nedokáže svůj potenciál využít tak dobře jako Spojené státy nebo Čína.
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Reformy se navíc nemají týkat jen ekonomiky. Šéf JPMorgan zdůrazňuje také potřebu posílit evropskou obranu a snížit závislost na vnějších dodavatelích.
Obchodní dohoda má pomoci i Spojeným státům
Z užší spolupráce by podle Dimona pochopitelně netěžila jen Evropa. Oba regiony jsou už dnes hospodářsky silně propojené, takže na evropském růstu mají přirozeně zájem právě i americké firmy. Ostatně platí, že Washington a Brusel zůstávají navzájem největšími obchodními partnery na světě – celková hodnota jejich ekonomických vztahů dosáhla v roce 2025 rekordních 9,8 bilionu dolarů, uvedla banka ve své dubnové zprávě.
Dohoda by navíc mohla mít i širší geopolitický význam, soudí Dimon. Spojené státy a Evropa by díky ní získaly větší vliv na podobu globálních obchodních pravidel a současně posílily vazby mezi západními spojenci. Zároveň je možné, že by se k této spolupráci časem připojily také Kanada, Mexiko, Austrálie, Japonsko nebo Jižní Korea.
V minulosti to nevyšlo
Netřeba příliš zdůrazňovat, že cesta k dohodě o volném obchodu mezi USA a Evropou rozhodně není žádnou jednoduchou záležitostí. Obě strany se už před zhruba deseti lety pokoušely uzavřít Transatlantické obchodní a investiční partnerství známé jako T-TIP, jednání však skončila bez výsledku.
Také sám Dimon připouští, že by bylo potřeba nejprve vyřešit například spory kolem digitálních služeb, některých regulací a zemědělství. Přesto věří, že by přínosy nad překážkami nakonec převážily. „Obnovený závazek k americkým hodnotám a spojenectvím spolu s odvážnými reformami v Evropě by byl geopolitickým a ekonomickým úspěchem, který by zajistil sílu západního světa na dalších 250 let,“ uzavírá slavný bankéř.