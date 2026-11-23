Firma počítá s využitím například pro solární elektrárny nebo noční pátrací a záchranné operace. Nápad však vyvolává značné obavy mezi astronomy, kteří varují před zásadním narušením pozorování noční oblohy. Vědci se obávají také dopadů na nové teleskopy moderních observatoří v Chile.
Satelity přitom astronomům komplikují práci už dnes. Od vypuštění první družice Sputnik v roce 1957 se jejich počet dramaticky zvýšil, přičemž velký problém nastal v roce 2019, kdy firma SpaceX začala budovat svoji síť Starlink. Její družice svou početností a jasností narušují pozemní astronomická pozorování, okolo Země jich totiž obíhá více než 11 tisíc.
Deset miliard kilometrů a téměř osm let na cestě. Mise BepiColombo začne odhalovat tajemství Merkuru
Projekt Reflect Orbital by ale mohl situaci podle Popular Mechanics ještě výrazně zhoršit. Firma zatím nemá ve vesmíru ani jednu družici, ale její plány už některé vědce přiměly k výzvám, aby zasáhly regulační úřady. „Tohle není jen nějaká obava. Je to, jako by vám někdo namířil kulku na hlavu. Znamenalo by to konec pozemní astronomie,“ varuje astrofyzik Gaspar Bakos z Princetonské univerzity.
Obchod s denním světlem
Reflect Orbital svůj obchodní model označuje jako „sluneční světlo jako službu“. Každá z plánovaných družic ponese rozměrné zrcadlo, které zachytí sluneční záření a nasměruje ho na konkrétní místo na Zemi. Zákazníci by si tak mohli objednat osvětlení solárních panelů nebo třeba oblasti, kde právě probíhá pátrací akce. Hodina takového světla má přitom stát pět tisíc dolarů, tedy přibližně 111 tisíc korun. Pro většinu záchranných organizací by to byla obtížně dostupná služba, astronomové proto upozorňují i na možné výnosnější využití, například pro armádu.
Nicméně obavy se netýkají jen vědeckého výzkumu. Umělé osvětlení může narušit přirozené střídání dne a noci, na němž závisejí biologické rytmy lidí, zvířat i rostlin. Šéf startupu Ben Nowack ale kritiku odmítá a připomíná, že podobné obavy provázely mimo jiné zavádění elektrických žárovek. Podle něj je strach z nových technologií přirozený a projekt označuje za důležitý technologický posun.
Protože Reflect Orbital zatím nemá družice na oběžné dráze, využil pro simulaci jejich fungování velké nakloněné reflektory. Pro astronomy však tato první ukázka fungování znamenala potvrzení jejich obav. Ty zesílily i poté, co americká Federální komise pro komunikace v polovině července schválila žádost o vybudování demonstrační družice Earendil-1.
Čtyřicetkrát jasnější než Měsíc
Problém podle vědců spočívá také v tom, že odražené světlo nelze udržet přesně na jednom místě. Zemská atmosféra ho rozptyluje, takže zasáhne i širší okolí. Představa, že zrcadlo osvítí například solární farmu, aniž by ovlivnilo okolní prostředí, podle astrofyziků naprosto neodpovídá skutečnému chování světla.
Muskův sen o kolonizaci Marsu může zhatit toxický prach. Je to větší problém než rakety nebo vzdálenost, tvrdí odborníci
Například studie, o níž informoval odborný web Space.com, ukázala, že družice s plánovaným zrcadlem o průměru 54 metrů by byla viditelná jasněji než Měsíc dokonce i ze vzdálenosti zhruba 13 kilometrů od osvětleného paprsku. Přímo v jeho dosahu by pak světlo dosahovalo až čtyřicetinásobku jasu našeho vesmírného souputníka v úplňku a obloha by připomínala soumrak krátce po západu slunce. A pokud by zmíněný startup skutečně vybudoval síť 50 tisíc družic, noční obloha by mohla být celkově třikrát až čtyřikrát jasnější než za normálních okolností.
Firma přesto pokračuje v přípravách a první družice chce vypouštět ve spolupráci s indickou společností Skyroot Aerospace, přičemž bude potřebovat povolení indického Národního centra pro podporu a autorizaci kosmických aktivit. Teoreticky tak může postupovat i mimo americký regulační rámec. Otevírá se tak širší otázka, komu vlastně noční obloha patří. „Myslím, že o tom, jak noční obloha vypadá, by měli mít možnost rozhodovat lidé, ne nějaká firma,“ uzavírá astronomka Michelle Wootenová z Alabamské univerzity.