Budou mít „sekuriťáci“ co žrát? Robopsi přebírají dohled nad datovými centry, šetří peníze a pracují 24/7

Pro záchranné složky či armádu nejsou robotičtí psi ničím novým. Lidé pracující v jiných odvětvích se s nimi ale mnohdy teprve sžívají. Výjimkou v tomto ohledu přitom nejsou ani provozovatelé rozsáhlých průmyslových areálů pro cloud a umělou inteligenci.
Výstavba datových center probíhá v současnosti po celém světě, přičemž jen v Severní Americe by se v brzké době měla jejich kapacita navýšit o dalších 35 gigawattů výkonu. A protože tyto objekty musí fungovat nepřetržitě a často zabírají plochu desítek akrů, jsou pro testování takových zařízení doslova ideální.
Že se hlídací roboti podobní nejlepšímu příteli člověka skutečně hlásí o slovo, potvrzuje i Merry Frayneová, šéfka produktového managementu společnosti Boston Dynamics, výrobce „psa“ jménem Spot. „V posledním roce jsme zaznamenali raketový nárůst zájmu ze strany datových center, což vzhledem k investicím v tomto odvětví není překvapivé,“ říká v rozhovoru pro Business Insider.
Rychlá návratnost
Z hlediska provozovatelů datových center je záměr zcela zřejmý. Pídí se po rychlé návratnosti své investice, a tedy i minimalizaci dodatečných nákladů. A v tomto ohledu psí roboti do značné míry vynikají. Už třeba jen proto, že nepotřebují na rozdíl od lidských pracovníků žádnou pravidelnou mzdu. A navíc se hned tak neunaví.
Nezpochybnitelnou výhodou Spota je, že může fungovat jak venku, tak uvnitř budov, kde dokáže odhalit teplotní anomálie, úniky kapalin, kaluže, neobvyklé zvuky nebo otevřené dveře. Jeho cena se podle výbavy pohybuje zhruba od 175 do 300 tisíc dolarů (přibližně 3,72 až 6,39 milionu korun), přičemž zákazníci obvykle dosahují návratnosti investice do 18 až 24 měsíců, bez započtení hodnoty dat.
Podobným způsobem se využívá v několika datových centrech i robot konkurenční společnosti Ghost Robotics s názvem Vision 60. Jeho předností je ochrana vnějšího perimetru, kdy hlídkuje podél plotů, hledá narušení nebo podezřelé věci a přenáší obraz do kontrolní místnosti. Co se ceny týče, ve srovnání se Spotem je o něco levnější, neboť jej lze pořídit už od 165 tisíc dolarů (3,5 milionu korun).
Další pár očí
Pro provozovatele datových center může být zapojení robopsů výhodné i s ohledem na jejich mobilitu. Tyto areály totiž bývají poměrně rozsáhlé, v důsledku čehož zde vzniká spousta „slepých míst“, které pevné kamery či senzory pokrýt nedokážou. Na jedno nabití navíc zvládnou nachodit hned několik kilometrů a fungují v různých klimatických podmínkách.
Podle Michaela Subhana, ředitele pro růst v Ghost Robotics, čítají náklady na jednoho lidského pracovníka bezpečnostní služby zhruba 150 tisíc dolarů (3,2 miliony korun) ročně. Kombinace jednoho strážného a robota tak může být ve výsledku finančně efektivnější než nasazení dvou lidí – zvlášť vezme-li se v úvahu fakt, že přístroj neonemocní, nebere si dovolenou a pracuje bez přestávek. „Roboti tak fungují jako ‚další mobilní pár očí‘, zatímco lidé sledují jejich přenosy z kontrolních místností,“ dodává Subhan s tím, že i navzdory rostoucímu zájmu o autonomní robotické pomocníky se „sekuriťáci“ o svoji práci prozatím bát nemusí.
Na druhou stranu platí, že díky současnému technologickému boomu se pro Boston Dynamics a další velké hráče v oboru na trhu otevírá obrovská příležitost, která jim může zajistit příjmy na mnoho let dopředu. Nová datová centra se budují ve velkém nejen v USA, ale i v Evropě, Asii a dalších koutech světa. Za jejich rozvojem navíc často stojí, nebo jej podporují velké technologické firmy, jako jsou Google či Microsoft, ale také vlády, které se snaží posílit konkurenceschopnost své země.