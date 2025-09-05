Menu Zavřít

Jak zrecyklovat větrné elektrárny? Nizozemská firma Blade-Made z nich vytváří dětská hřiště, lavičky i malé domy

Energetika
Jan Boháč
Dnes
Dětské hřiště Blade-Made
Lyže od společností Gjenkraft a EVI
Dětské hřiště Blade-Made
Lyže od společností Gjenkraft a EVI
  • Větrné elektrárny sice vyrábějí ekologickou energii, jejich životnost se ale pohybuje jen okolo 20 let a následná recyklace je poměrně složitá
  • S inovativními způsoby, které starým elektrárnám zajistí nové využití, přišla nizozemská společnost Blade-Made
  • Po úpravě takzvaných gondol z nich lze vyrobit třeba miniaturní domek, ale i autobusové zastávky či dětská hřiště

Interiér malého a moderně vybaveného domku jménem Nestlé na první pohled nevypadá nijak zvláštně. Stavba zevnitř asi nejvíce připomíná karavan, ale se svou rozlohou 35 metrů čtverečních je přeci jen o poznání prostornější, takže by v případě, že člověk žije sám, mohla bez problémů posloužit i k dlouhodobému bydlení.

Že se jedná o skutečně výjimečný dům, napoví až pohled zvenčí. Vznikl totiž z vyřazené gondoly větrné turbíny, což je část, která za provozu obvykle obsahuje motor. Právě využití vysloužilých větrných elektráren přitom představuje poměrně závažný problém jejich jinak ekologického provozu, jelikož recyklace gondol i mnoha dalších částí bývá velmi obtížná.

Celou situaci navíc ještě zhoršuje fakt, že kvůli současnému boomu větrných elektráren na pevnině i na moři lze očekávat, že v nadcházejících desetiletích se množství vyřazených turbín podstatně zvýší. Naštěstí, nerudovskou otázku „kam s nimi?“ se podle CNN rozhodla vyřešit nizozemská společnost Blade-Made, která přišla s několika inovativním způsoby, jak těmto zařízením zajistit druhý život.

Upcyklace je nezbytná

Asi nejpůsobivějším projektem Blade-Made je bezpochyby zmíněný dům Nestlé, který vznikl z 20 let staré gondoly, jež byla součástí větrné elektrárny v Rakousku. Díky spolupráci se švédskou energetickou firmou Vattenfall byla gondola snesena, dopravena do Nizozemí a zde přebudována tak, aby poskytovala vše potřebné k bydlení.

Dům o výšce tří metrů, šířce čtyř a délce deseti metrů je kromě stylového nábytku vybaven i tepelným čerpadlem, solárními panely a solárním ohřívačem vody. Celý projekt navíc splňuje nizozemské stavební předpisy, takže jeho tvůrci doufají, že by se z něj mohl stát běžný způsob, jak gondoly využít.

Přečtěte si také:

„Nestlé je skutečně ambiciózní demonstrací současných možností upcyklace, jelikož je to v podstatě to nejsložitější, co lze s gondolou udělat. Přijde mi důležité se takovýmto projektům věnovat, jelikož vše, co vidíme kolem nás, se jednou dostane na konec své životnosti, a my to nemůžeme jen hodit na skládku nebo spálit,“ řekl spoluzakladatel společnosti Blade-Made Jos de Krieger.

Lyže s lepší odolností i výkonem

Projekt Nestlé není jediným způsobem, jímž se Blade-Made snažíbývalé větrné elektrárny využít. Už v minulosti firma ze starých gondol vybudovala třeba dětská hřiště, lavičky, autobusové zastávky, nebo dokonce sousoší. Všechny tyto realizace lze dodnes najít v mnoha městech po celém Nizozemsku.

S dalším zajímavým projektem pak přišel i samotný Vattenfall, který ve spolupráci s norskými společnostmi Gjenkraft a EVI vytvořil unikátní lyže vyztužené uhlíkovými vlákny, jež byly extrahovány z vyřazených lopatek větrných turbín. To by mělo podle tiskové zprávy výrazně zvýšit odolnost, výkon a celkovou kvalitu lyží.

Přečtěte si také:

„Je nezbytné nacházet různé inovativní způsoby, jak lze co nejvíce opakovaně využít materiály z vysloužilých větrných elektráren. Chceme z nich vyrábět něco nového, ale zároveň s co nejmenším počtem úprav, což má šetřit suroviny i spotřebu energie. Navíc tímto způsobem zajišťujeme, aby byly materiály užitečné ještě mnoho let poté, co skončí jejich první způsob využití,“ uzavřel ředitel pro inovace ve společnosti Vattenfall Thomas Hjort.

