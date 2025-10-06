Jak zdolat náročnou horu bez námahy? Číňané vytvořili robotické exoskelety na bázi umělé inteligence

Všichni, kdo někdy vystoupili na horu Tai na východě Číny, údajně na vrcholu necítili nohy. V poslední době na to upozorňují i videa na sociálních sítích, zejména na čínské obdobě TikToku známé jako Douyin. I ti nejzdatnější turisté se během cesty třesou, padají nebo se snaží horu vylézt po čtyřech. Případně si najímají profesionální horolezce, kteří jim při zdolávání sedmi tisíc schodů asistují.
Úřady v provincii Shandong ale přišly s řešením v podobě robotického exoskeletu. 29. ledna 2025, tedy v den čínského Nového roku, se na hoře Tai poprvé představilo deset exoskeletů poháněných umělou inteligencí. A podle agentury Xinhua News Agency během týdenního zkušebního provozu přilákaly přes 200 lidí, přestože bylo nutné za jedno použití zaplatit 60 až 80 juanů (zhruba 170 až 230 korun).
Moderní pomocník
Podle zpravodajské stanice CNN, která nyní novinku popsala, zařízení společně vyvinuly společnosti Taishan Cultural Tourism Group a technologická firma Kenqing Technology. Navržené je tak, aby se ovinulo kolem pasu a stehen uživatelů a váží pouhých 1,8 kilogramu. Alespoň to tvrdí produktová prezentace firmy.
Vrchol hory Tai
„Díky algoritmům umělé inteligence dokáže exoskelet snímat pohyby uživatelů a poskytovat synchronizovanou pomoc k ulehčení zátěže nohou,“ uvádí v prohlášení Kenqing Technology.
Každý robotický exoskeleton je napájen dvěma bateriemi, které vydrží až pět hodin, což potvrzuje i Wang Houzhe, zástupce tajemníka stranického výboru společnosti Taishan Cultural Tourism Group. Výstup na vrchol ale obvykle trvá šest hodin.
„Opravdu to funguje!“ řekl 68letý turista Li Chengde z hlavního města Jinan státní agentuře Xinhua News Agency poté, co zařízení vyzkoušel. A byl nadšený, jako ho do schodů táhlo. Na horu Tai se tak podle něj dostane více lidí, kteří si užijí nádherné výhledy, aniž by to pro ně bylo namáhavé.
Prostor pro zlepšení
Ohlasy na nové zařízení jsou veskrze pozitivní, ale objevují se i připomínky. Stoprocentně spokojený nebyl například tvůrce digitálního obsahu ze Shandongu, který z důvodu ochrany soukromí požádal o pseudonym Jacky. Ten zařízení v minulých dnech testoval přibližně půl hodiny na stovkách schodů. A na základě toho CNN řekl, že je stále co zlepšovat.
„Tento způsob je rozhodně snazší,“ řekl o pohybu s nasazeným zařízením. „Ale jakmile jsem si ho sundal, cítil jsem se při chůzi trochu neohrabaný,” popsal 29letý muž, který si údajně připadal jako loutka, protože veškerou práci za něj dělal exoskelet. Jakmile si ale zvykl, že se nemusí namáhat, bylo opravdu náročné si zařízení sundat a vrátit se ke klasické chůzi.
Zároveň mu připadalo nepohodlné jít se zařízením na toaletu nebo si zavázat tkaničky. Exoskelet totiž vyžaduje další ruce k nasazení a sundání a při úplném dřepu hrozí přetržení těsných popruhů. Nakonec pak Jacky kritizoval výdrž baterie. Podle čínských státních médií ale Wang z Taishan Cultural Tourism Group uvedl, že jeho tým životnost baterie prodlouží a zřídí místa pro výměnu podél turistických stezek. V současné době jsou exoskelety v beta testování a do prodeje by měly jít na začátku března příštího roku.
Další využití
Navzdory drobným problémům považuje Jacky exoskeletové roboty za „dobrý produkt“, který využijí hlavně senioři, děti a návštěvníci s omezenou pohyblivostí. Polovina turistů, kteří se rozhodli vyzkoušet prototyp exoskeletů na hoře Tai, byli právě senioři. Je proto pravděpodobné, že tato „chodítka“ nenajdou uplatnění jen v horolezectví. Naopak už nyní vyvolávají diskuze o širším využití a nahrává jim i to, že se Čína potýká s rychle stárnoucí populací.
V loňském roce bylo 22 procent tamní populace starší 60 let a podle čínského Národního statistického úřadu vzroste do roku 2035 tento podíl na 30 procent. Nehledě na to, že počet seniorů v zemi překročí 400 milionů a velikost trhu s inteligentní péčí o ně byla už v roce 2024 odhadnuta na 6,8 bilionu juanů (necelých 20 bilionů korun). To potvrzuje i čínská státní televize CCTV.
Společnost Kenqing Technology, která je jedním z vývojářů zmiňovaného zařízení, se navíc už na péči o seniory zaměřuje. Na čínském e-commerce tržišti Taobao nabízí exoskelet speciálně navržený pro starší uživatele, který váží 2,4 kilogramu a stojí 17 tisíc juanů, tedy téměř 50 tisíc korun.
Aby se ale plně využil potenciál robotů pro péči o seniory, je podle odborníků z oboru zapotřebí silnější politická podpora, která umožní zvýšit jejich produkci a zároveň udržet ceny dostupné pro všechny.