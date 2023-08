Jak vybudovat komunitu? Vylezte před kameru, radí marketingový šéf Raynetu Prak

Co se vám vybaví, když slyšíte slovo marketing? Vsadím se, že reklamní spoty, vizuály, výkonnost nebo obsah na sociálních sítích, že? V Raynetu jsme šli směrem mixu, kde kromě reklamy a dalších osvědčených metod tlačíme hlavně videomarketing. Vlézt sám před kameru a prodávat produkt přirozeně, jak člověku ústa narostla, vypadá možná trochu punkově, ale je to nejlepší způsob, jak částečně nahradit osobní kontakt se zákazníky. A jestli to zvládneme my, zvládnete to i vy!

Pro vybudování úspěšné firmy je potřeba mít silné vztahy se svými zákazníky. Jak na to? Reklama je super, ale to je jen polovina úspěchu. Důležité je vytvořit živou komunitu, která bude milovat vaši značku a bude se k ní vracet znova a znova. A komunitu nevytvoříte bez osobní komunikace. Jak ale komunikovat k třem tisícům firmám najednou a nezbláznit se?

V tomto momentě přichází na řadu právě onen videomarketing. Je to skvělý způsob, jak jít s kůží na trh a ukázat, kdo za vaší značkou stojí. Videomarketing umožňuje mluvit s vašimi zákazníky, jako byste mluvili s přáteli. Na to reklama nestačí. Ať už najmete Kozuba, Bartošku nebo Bohdalovou, nikdy vás nedokážou ztvárnit tak dokonale, jako to dokážete vy sami. A nikdo také nerozumí lépe vašemu produktu.





Autenticita ale není jediná výhoda videomarketingu. Video umožňuje sdílet emoce, ukázat firemní kulturu a poskytnout další informace, které chcete sdělit. Když jsme to pochopili, koupili jsme si kameru, světla, mikrofony a software na střih a založili jsme vlastní studio. Občas to bylo peklo, ale výsledky za to stojí.

Co si budem, první videa nebyla nejlepší. Ale s každým dalším jsme viděli, že zákazníky naše tvorba zajímá. A co je důležité – poskytli nám cennou zpětnou vazbu, která nám pomohla videa vylepšit. Což bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsme mohli udělat.

Videomarketing nám pomohl vybudovat komunitu lidí, se kterými můžeme efektivně komunikovat, aniž se musíme osobně setkat. A nejen to: zákazníci se dívají na videa mnohem častěji než na jakýkoli jiný typ obsahu. Takže, pokud to funguje pro nás, proč by to nemohlo fungovat i pro vás?

Jestli jste vytrvalí a dokážete překonat porodní bolesti, videomarketing může vaší firmě přinést obrovskou přidanou hodnotu. Jakou konkrétní? ,Raynetí‘ CRMko používá zmíněných tři tisíce firem. Kdybychom měli s každým klientem mluvit aspoň jednou za kvartál, vyšlo by nás to v hodinách na interní konzultanty na zhruba 12 milionů korun ročně. Video sice osobní kontakt nahradit nemůže, ale je osobnímu vztahu nejblíž a dokáže mít podobný efekt – lidé vás díky tomu opravdu poznají a dokonce si k vám můžou vytvořit vztah. Stačí se jen nebát vylézt před kameru a světla. Ale jak se říká: kdo se bojí, nesmí do reklamy.