Jak tráví miliardáři svůj volný čas? Někdo trekkingem po národních parcích, další na jachtě, zatímco jiní ,utíkají‘ na vlastní ostrov

Štěstí si člověk za peníze nekoupí. Koupí si za ně však luxusní sídla, ještě luxusnější jachty, nebo dokonce rovnou celé ostrovy. Tedy pokud naplňuje definici dolarového miliardáře. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook a několik ostatních uvedené kritérium splňují dokonale a své vydělané peníze si dokážou ve volném čase náležitě užít. Kde jej nejraději tráví?

Šéf Applu Cook je v tomto ohledu ve srovnání s ostatními poněkud výstřední. Výstřední v tom smyslu, že své volno tráví docela běžným způsobem, tedy stejně jako lidé, jejichž konto je o několik nul kratší. Dvaašedesátiletý ředitel společnosti z Cupertina, jehož jmění dle Forbesu dosahuje hodnoty 1,7 miliardy dolarů (přibližně 38,8 miliardy korun), si nejlépe odpočine během treku po některém z amerických národních parků.

„Svědomitě se snažím, abych každý rok nějaký navštívil,“ řekl Cook před dvěma lety v jedné z epizod Outside podcastu. Tehdy měl prý podle serveru Business Insider konkrétně namířeno do Glacier National Park, jenž se rozkládá v Montaně u hranic s Kanadou. Covidová pandemie ho ale nakonec o tento záměr připravila.

Musk je odkázán na pronájem

Elon Musk má v současné době plné ruce práce se sháněním svého nástupce v pozici šéfa Twitteru, z něhož se chystá odejít poté, co se pro tuto variantu vyslovila v jím iniciované anketě většina hlasujících. Když ale zrovna neřeší trable s nově koupenou sociální sítí, padající akcie své Tesly nebo geopolitické záležitosti na druhém konci planety, i on si tu a tam zajede na dovolenou.

Oproti ostatním miliardářům má rodák z jihoafrické Pretorie jednu velkou nevýhodu – byť je faktem, že k ní přišel zcela dobrovolně. Před časem se totiž rozhodl de facto veškerého svého nemovitého i movitého majetku zbavit, a tak musí vzít za vděk to, co si kde zrovna pronajme. Letos v létě byl například dle Insideru spatřen na dovolené na řeckém ostrově Mykonos ležícím v Egejském moři, kde se společně s přáteli plavil na vypůjčené jachtě Zeus. Uplynulou neděli si pak dle uvedeného webu zase udělal výlet na finále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Francií.

Magnet jménem Havaj

O poznání honosnější jachtou se může pyšnit bývalý šéf Googlu Eric Schmidt. Dnes sedmašedesátiletý byznysmen zakoupil svoji loď, jež nese jméno Oasis, v roce 2009, a to za částku 72,3 milionu dolarů. Na palubě tohoto bezmála šedesátimetrového plavidla se nachází vše, co by každá takto okázalá loď měla nabízet, včetně bazénu nebo nočního klubu. A kdyby snad Schmidta takováto plavba již nebavila, může se ,uklidit‘ třeba do svého přepychového proskleného sídla na pláži v kalifornském Malibu, které za 22,6 milionu dolarů koupil letos v dubnu.

Přestože má západní pobřeží Spojených států dozajista své nezaměnitelné kouzlo, najde se mezi americkými miliardáři jiné místo, kde s oblibou tráví volné chvíle. A sice Havaj. Na tomto odlehlém souostroví, konkrétně na ostrově Kauai, má své sídlo například šéf Mety Mark Zuckerberg. Jde o pozemek, který se rozkládá na ploše 607 hektarů a který mu umožňuje oddávat se jeho oblíbené kratochvíli – surfování ve vodách Tichého oceánu.

Kromě Zuckerberga Havajské souostroví okouzlilo rovněž zakladatele počítačové společnosti Dell Michaela Saula Della i bývalého šéfa Amazonu Jeffa Bezose. Prvně jmenovaný vlastní nemovitost na hlavním ostrově, tedy přímo na Havaji, zatímco Bezos preferuje menší Maui. Osmapadesátiletý podnikatel z novomexického Albuquerque si na jeho jižním pobřeží vloni se svou přítelkyní Lauren Sanchézovou zakoupilnemovitost v hodnotě 78 milionů dolarů. Ta se nachází v těsném sousedství všudypřítomných lávových polí.

Proč se spokojit s luxusním sídlem, když můžete mít rovnou celý ostrov

Mezi nejbohatšími lidmi světa se najdou i tací, kterým vlastnit nemovitost na nějakém exotickém ostrově nestačí, a proto si v minulosti pro jistotu takový ostrov dokonce celý koupili. To je ostatně i případ britského miliardáře a majitele skupiny Virgin sira Richarda Bransona.

Jeho Necker Island je součástí Britských panenských ostrovů, tedy zámořského území Spojeného království, které leží ve východním Karibiku. Má rozlohu necelých 30 hektarů a pronajmout si ho může teoreticky kdokoliv. Sám Branson má na ostrově vlastní kancelář, do níž dle Insideru s oblibou zve některé obchodní partnery, aby zde ladili své další podnikatelské plány.

Vlastním ostrovem disponuje vedle britského vizionáře rovněž sedmý nejbohatší muž současnosti Larry Ellison. Zakladatel Oraclu, jehož majetek Bloomberg odhaduje na rovných 92 miliard dolarů (přibližně 2,1 bilionu korun), v minulosti zakoupil 98 procent půdy havajského ostrovu Lanai. Díky třísetmilionovému obchodu tak získal k dispozici 364 kilometrů čtverečních země, a to včetně jednoho více než třítisícového města a dvou resortů hotelového řetězce Four Seasons.