Ovládání je celkem hračka, naučit se pravidla už tolik ne. Vyzkoušeli jsme si jednodenní kurz pro piloty dronů

Pořídit si dron není dnes nic složitého. Ty nejmenší se dají sehnat za nižší tisíce korun, a tudíž není divu, že jich nad našimi hlavami vídáme v posledních letech čím dál víc. S rozmachem těchto bezpilotních prostředků ale pochopitelně přibývá i incidentů, a tak jsou úřady nuceny reagovat a legislativní požadavky na jejich provoz postupně zpřísňovat.
Každý pilot, jehož dron váží více než 250 gramů nebo je vybaven kamerou, se proto musí registrovat u českého Úřadu pro civilní letectví a zároveň musí absolvovat minimálně online test pro kategorie A1 a A3, díky němuž dostane potřebné oprávnění létat. Úspěšné složení testu přitom vyžaduje nejen praktické znalosti o provozu dronů, ale i o evropských a českých pravidlech. Ta jsou sice obvykle poměrně logická, občas nicméně člověk musí vědět, jak přesně dané nařízení zní. Začátečníci tedy rozhodně nemohou počítat s tím, že zkoušku složí jen na základě zběžného přečtení několika stránek na internetu.
Právě z tohoto důvodu jsme se v redakci Euro.cz rozhodli, že vyzkoušíme jednodenní kurz pilota dronu od české společnosti DroneTech. Jeho cílem je zájemce připravit na samotné absolvování povinného státního testu, vysvětlit, na co si při letu dát pozor, a zároveň jim v praxi ukázat, jak se vlastně s malými i většími a výkonnějšími zařízeními létá.
Kurz poradí i s výběrem
DroneTech nabízí své osmihodinové prezenční kurzy několikrát měsíčně, a to v Praze a ve Zlíně. Kromě nás se jej účastnili ještě další dva zájemci, což bylo ideální, protože v takto malé skupince měl instruktor dostatečný prostor pro odpovědi na všechny naše dotazy.
Hned na začátek kurzu jsme se věnovali obecnému úvodu, tedy především tomu, jaké typy dronů existují, jaké mají výhody i zápory, jakými specifickými módy disponují a k čemu mohou posloužit. Vedle běžného rekreačního létání totiž lze tato zařízení využít v celé řadě odvětví – pakliže je dron vybaven termokamerou, hodí se například během senoseče, kdy pomůže odhalit v trávě se ukrývající zvířata, stejně tak jej ale lze nasadit k monitorování fotovoltaických elektráren, které je potřeba hlídat kvůli přehřívání, nebo v rámci policejního pátrání po pohřešovaných či uprchlých osobách.
Tento úvod je užitečný hlavně proto, že zájemcům pomůže s výběrem vhodného dronu podle toho, co přesně od něj potřebují. Zároveň je lektor upozorní, na co si mají dát při koupi pozor a zda náhodou nebudou potřebovat i nadstavbové zkoušky, které jsou typické pro větší drony a které musejí být složeny na Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) osobně.
Porušujete pravidla? Může přijít vysoká pokuta
Druhá část kurzu se již věnovala přípravě na samotné létání, a tedy i na složení povinného „základního“ testu. Nejprve jsme se dozvěděli, kde všude a za jakých situací je létání povoleno, kdy je naopak zakázáno, a na co si dát pozor, aby byl let bezpečný.
Seznam pravidel je poměrně široký. Při plánování letu je nutné zohlednit mnoho různých omezení, která se vztahují třeba na chráněná přírodní území, zastavěné oblasti, silnice, železnice či přehrady. Pravidla je přitom nutné dodržovat nejen z toho důvodu, abyste svým letem nikoho neohrozili, ale rovněž abyste nedostali pokutu, jež ve skutečnosti nejsou až tak výjimečné.
Dle našeho instruktora Erika se například celkem běžně stává, že lidé volají na pilota „problémového“ dronu policii, která celou situaci zdokumentuje a předá ÚCL. Ten obvykle uděluje sankce ve výši několika tisíců až desetitisíců korun.
Test jsme zvládli i přes problémový web
Po teoretickém školení přišel na řadu zmínění test na webu ÚCL. Na něj je potřeba se přihlásit pomocí Identity občana, k čemuž lze použít například účet u českých bank nebo službu MojeID. Samotná zkouška se skládá ze čtyřiceti otázek, u kterých je vždy na výběr ze čtyř možností, z nichž pouze jedna je správná.
Na absolvování testu má každý zájemce přesně hodinu času, což bohatě stačí. Co se týče obtížnosti, narazili jsme na poměrně jednoduché věci, ale zároveň i na ty složitější, na které nás instruktor ještě před začátkem testu upozornil. Tedy jinými slovy, bez předchozího školení bychom zkouškou určitě neprošli.
Nejtěžší byl samotný závěr. Web ÚCL se totiž po odeslání otázek zaseknul a odmítal je vyhodnotit. Test jsme tedy museli vyplnit znovu, avšak ani tentokrát se odeslání nezdařilo. Naštěstí, v průběhu několika následujících desítek minut přišel všem účastníkům e-mail, ve kterém jsme byli ujištěni, že jsme teorii absolvovali úspěšně. A tak jsme si mohli oddychnout.
I levný dron létá překvapivě dobře
Když už jsme měli test úspěšně za sebou, mohli jsme se konečně vydat do terénu a vyzkoušet si samotné pilotování. Pro tyto účely jsme se přesunuli z centra Zlína, kde se náš kurz odehrával, do polí kousek za městem. Podmínky, která tam panovaly, byly pro začátečníky ideální: téměř žádná auta ani lidé, dobrá viditelnost a jen omezené množství stromů.
Naším prvním testovacím dronem byl DJI Neo 2, který váží pouhých 151 gramů a stojí zhruba šest tisíc korun. Přiznáváme, že jsme při pohledu na jeho velikost čekali spíše hračku než plnohodnotný dron, avšak i tento „drobek“ má poměrně působivé vlastnosti, včetně všesměrového snímání překážek, schopnosti pořizovat video ve 4K kvalitě nebo funkce stabilního sledování člověka při běhu, jízdě na kole a dalších aktivitách.
Dron je možné ovládat i pomocí mobilního telefonu, my jsme ale měli k dispozici ovladač, což je podle našeho názoru pro začátečníky ta jednodušší varianta. Instruktor nám nejprve ukázal, jak stroj zapnout a spárovat s ovladačem, jak s ním vzlétnout, jak se pohybovat a na co si dávat pozor – přestože jsme věděli, že jde o malý rekreační dron, snažili jsme být při prvním vzletu obzvláště obezřetní. Nikdo totiž nechce stroj za několik tisíc korun poslat během pár vteřin letu do nejbližšího stromu.
K ovládání dronu se používá především výškový a směrový joystick. My jsme měli trochu smůlu, protože na poli zrovna dost foukalo, kvůli čemuž jsme měli prvních několik minut tendenci pohyby joystickem přehánět. Dron pak místo plynulého letu trochu poskakoval ze strany na stranu, takže jsme museli na naší plánované trase občas improvizovat. Už po několika minutách ale začalo být ovládání překvapivě intuitivní a my si mohli vyzkoušet rychlejší pohyby či dokonce průlet dronem obručí.
Kromě samotného řízení jsme ze začátku trochu bojovali i s odhadem vzdálenosti. Párkrát jsme si raději ověřovali u instruktora, jak daleko od stromů a dalších překážek se nacházíme, protože ze země se vzdálenost odhaduje podstatně hůř, než bychom čekali. Naštěstí se nám dařilo, takže se stroji ani nikomu z nás nic nestalo.
Nejlepší zážitek? FPV
Po vyzkoušení jednoho z nejmenších dronů na trhu jsme se postupně přesunuli k jeho mnohem větším sourozencům. Z nich jsme měli zpočátku přece jen respekt, ve vzduchu ale působily paradoxně klidněji než malý DJI Neo 2. Zásluhou vyšší hmotnosti se totiž nenechaly tolik rozhodit větrem a my po několika minutách zjistili, že se vlastně ovládají ještě o něco snáz. Jejich výhodou byla rovněž vyšší rychlost, a to jak při letu do výšky, tak do stran. Zároveň je člověk viděl na větší vzdálenost, díky čemuž s nimi mohl doletět dál, aniž by porušoval pravidla.
Na větších dronech jsme si také mohli vyzkoušet různé specializované technologie, jako je třeba několikanásobný optický zoom, jenž umožňuje podrobně sledovat i na vzdálené objekty, aniž bychom se k nim museli přiblížit. Kromě toho jsme si ověřili funkci automatického pořizování snímků pole podle předchozího nastavení či termokameru. A překvapilo nás, jak moc dnes moderní drony pilotovi pomáhají – příkladem je automatické přistání, které lze spustit stiskem jediného tlačítka, nebo se aktivuje samo ve chvíli, kdy dronu dochází baterie.
Kromě všeho zmíněného pak nechyběl ani test ovládání v režimu FPV (First person view), kdy jsme si nasadili speciální brýle, jež přenášejí obraz z kamery dronu, díky čemuž jsme si mohli vychutnat létání z pohledu první osoby. Tohle byl za nás asi ten úplně nejlepší zážitek z celého dne. Člověk totiž najednou nemá pocit, že řídí dron ze země, ale že opravdu letí několik metrů nad polem.
Poté, co jsme si všechny drony dostatečně vyzkoušeli, měli jsme na našeho instruktora Erika ještě několik dotazů, které vzápětí všechny zodpověděl. Bylo vidět, že drony jsou jeho koníčkem, takže o nich mluvil opravdu zasvěceně a zároveň zajímavě. I během samotného pilotování nám poskytoval cenné rady a celkově se díky němu kurz nesl v přátelské atmosféře.
My do něj šli s představou, že nejtěžší bude naučit se dron ovládat. Nakonec se ale ukázalo, že joystick je možná ta jednodušší část – větší výzvou je orientace v pravidlech a plánování bezpečného letu. Pokud si tedy člověk plánuje pořídit první dron a nechce se vše učit metodou pokus–omyl, dává podobný kurz podle nás rozhodně smysl.