Jak na hypotéku v roce 2019? Systematicky a strategicky!

Jak na hypotéku v roce 2019? To je otázka spousty klientů. Po regulaci ČNB spousta lidí ani pořádně neví, jaké všechny podmínky vlastně musí splňovat, aby na hypotéku dosáhli. Mnohé banky je odmítnou, normální rodiny či jednotlivci tak mají problém získat vlastní bydlení. Situace ovšem nemusí být tak bezvýchodná, jak se na první pohled zdá.

Základní problém spočívá v tom, že lidé už si po regulacích ČNB nemohou půjčovat takové částky. Vždy musíte mít něco našetřeno, nelze si půjčit 100% hodnotu nemovitosti. Kromě toho existují dvě omezující pravidla:

• objem všech úvěrů žadatele nesmí být vyšší než devítinásobek čistého ročního příjmu žadatele,

• měsíční splátka nesmí přesáhnout 45 % měsíčního příjmu.

Po pár výpočtech tak mnoho lidí dojde k závěru, že na vlastní bydlení prostě nedosáhnou. Nebo ano?

Banky se ne vždy snaží vyjít vstříc

V bance si můžete požádat o úvěr. Udělají pár výpočtů, podobně jako si je spočítáte vy, a pak vám sdělí verdikt. Málokde se budou snažit najít nějaké řešení a vymyslet, jak splnit podmínky, jež ukládá ČNB. Výjimkou je Matějova hypotéka, hypotéka od Ing. Matěje Kubrta a jeho týmu, který je držitelem prestižní certifikace The Master of Financial Planning. Už od roku 2007 pomáhá lidem v oblasti realit a financí. Nemá tedy v malíčku pouze hypotéky a přesně toho se využívá.

Při žádosti o Matějovu hypotéku můžete čekat víc, než jen že vám spočítají, zda máte či nemáte nárok na financování bydlení. Budou se snažit najít takovou cestu, abyste ten nárok získali. Proberou s vámi vaši finanční situaci, pomohou v ní najít skulinky, refinancují stávající úvěry apod. Prostě udělají maximum, abyste na hypotéku dosáhli. Přichází ale ještě s jednou zajímavou myšlenkou. Matějova hypotéka dbá na systematičnost a strategičnost.

Chcete jíst v důchodu suché rohlíky?

Hypotéka je pro většinu lidí největší úvěr, který si kdy v životě vezmou. To je v pořádku, protože pro běžného člověka je koneckonců právě bydlení tou největší životní investicí. Jenže vezměte si, že byste svou hypotéku měli splácet 30 let. Taková představa je děsivá. Během těch 30 let se téměř určitě něco pokazí. Nikdo si na tak dlouhou dobu nemůže být jistý stabilním příjmem. Kromě toho mohou v životě přijít různé těžké situace jako například vážná nemoc.

Zavázat se na 30 let je hodně těžké. Dobrý finanční poradce by vám tedy měl pomoct nejen hypotéku získat, ale i v pohodě ji splatit. Proto je třeba už při žádosti přemýšlet systematicky a strategicky, myslet na budoucnost. Jedině tak si budete ve stáří moct místo rohlíků kupovat zájezdy k moři.

Splatit hypotéku předem? I to se stává

Většina společností už dnes umožňuje splatit úvěr předem bez dodatečných poplatků, i když pravidlem to není. U hypoték sjednaných přes Matějovu hypotéku k tomu dochází. Konkrétně 21 % klientů splatí hypotéku již o 9 let dříve. Finanční poradci totiž klientům pomáhají po celou dobu trvání úvěru. Celý ten čas se snaží o jediné – pomoci jim co nejdříve hypotéku splatit. Mnozí klienti Matějovy hypotéky mají další nemovitosti, které pronajímají, a tím si vydělávají na splácení hypotéky. Jakmile hypotéku splatí, zůstane jim jen čistý samočinný příjem.

Hypotéka by vás neměla táhnout ke dnu

Na poradce z Matějovy hypotéky se ovšem obracejí také klienti, kteří už hypotéku zřízenou mají a nejsou s ní spokojeni. Velmi často se stává, že jsou půjčky neúnosné, člověk začíná cítit, jak ho úvěr táhne ke dnu. V takovém případě je třeba začít věc okamžitě řešit. A tím řešením je refinancování hypotéky.

U Matějovy hypotéky umí refinancovat až 3 roky dopředu, kromě toho peníze ušetřené na měsíčních splátkách dále investují. Pokud by tedy klient na splátce ušetřil 2 800 korun měsíčně, bude za 30 let, po splacení hypotéky, bohatší o dva miliony korun. Čísla zní rozhodně zajímavě. 2 349 klientů Matějovy hypotéky měsíčně šetří 1 752 100 korun.

Co tedy znamená strategické a systematické plánování?

Samozřejmě se do něj můžete pustit i sami a vzít si pak hypotéku v libovolné bance. Dobrý finanční poradce vám však bude při strategickém a systematickém plánování velkou oporou. Pomůže vám:

Myslet do budoucna. Opravdu se chcete zadlužit na 30 let?

Reinvestovat ušetřené peníze. Když se podaří šetřit, je hloupé nechat peníze jen tak ležet na účtu.

Zhodnotit vaši finanční situaci. Když si berete hypotéku, je třeba hledat úspory všude, kde jen je to možné.

Kromě toho od něj dostanete stálou podporu. Nejen při vybírání a zřizování hypotéky, ale i při jejím splácení. Bude tady pro vás dlouhé desítky let. Což je mimochodem důvod, proč si vybírat finanční poradce u společností, které jsou na trhu již nějakou dobu. Abyste si mohli být jistí, že během deseti let nezkrachují.

Takže jak na hypotéku v roce 2019? Hlavně se nebát. Na vlastní bydlení můžete dosáhnout i vy.