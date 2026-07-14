Menu Zavřít

Od žárovky po internet. Deset amerických vynálezů, které změnily svět

Light
Jana Chuchvalcová
Dnes
Astronaut mise Apollo 11 Buzz Aldrin na Měsíci
Letadlo bratří Wrightů
Telefon Alexandera Grahama Bella
Internet
Edisonova žárovka
Ford T
Montážní linka Henryho Forda
Počítač Altair 8800
Jonas Salk vyvinul vakcínu proti dětské obrně
Satelit Globálního polohového systému (GPS)
Laboratoře v Los Alamos v Novém Mexiku
Astronaut mise Apollo 11 Buzz Aldrin na Měsíci
Letadlo bratří Wrightů
Telefon Alexandera Grahama Bella
Internet
Edisonova žárovka
Všechny fotografie

Spojené státy si letos připomínají 250 let od přijetí Deklarace nezávislosti, která v roce 1776 stála u zrodu nové republiky. Čtvrt tisíciletí americké historie ale není jen příběhem politických zlomů, válek či ekonomického vzestupu. Stejně významnou součástí odkazu země jsou objevy a technické inovace, které ovlivnily život miliard lidí po celém světě.

Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Od prvních leteckých pokusů přes telefon a internet až po vakcínu proti dětské obrně nebo navigaci GPS – řada technologií, bez nichž si svůj každodenní život už jen stěží dokážeme představit, vznikla právě v USA. Deník The Wall Street Journal (WSJ) při příležitosti zmíněného výročí sestavil přehled nejvýznamnějších amerických vynálezů. Vybrali jsme deset z nich, které zásadním způsobem změnily fungování moderní civilizace.

Když se svět zmenšil

Za jeden z největších technologických milníků moderní historie je považován první řízený let letadla, který se podařil v roce 1903 bratrům Orvillovi a Wilburovi Wrightovým na pobřeží Severní Karolíny. Jejich stroj vydržel napoprvé ve vzduchu pouhých 12 vteřin, přesto právě on odstartoval éru civilního i vojenského letectví. Symbolicky se historie (alespoň zčásti) uzavřela o 66 let později, když astronaut Neil Armstrong vzal na Měsíc drobné fragmenty z původního Flyeru, jak sourozenci svůj stroj těžší než vzduch pojmenovali.

Zdroj: Youtube.com

Dalším bezpochyby převratným vynálezem se již v 19. století stal telefon. Alexander Graham Bell v roce 1876 v bostonské laboratoři uskutečnil první úspěšný hlasový přenos a během několika desetiletí změnil způsob, jakým spolu lidé komunikují. To, co dnes považujeme za samozřejmost, tehdy znamenalo konec závislosti na dopisech a telegrafu. Bez Bellova telefonu by také nevznikly dnešní smartphony, které rovněž během posledních dvou desetiletí změnily náš každodenní život k nepoznání – od práce a nakupování až po sledování filmů či orientaci v terénu.

Na Bellovu revoluci navázal téměř o sto let později internet. Když byla v roce 1969 mezi počítači UCLA a Stanfordovy univerzity odeslána první zpráva, měla obsahovat slovo LOGIN. Síť se ale zhroutila už po prvních dvou písmenech „LO“. I z tohoto nenápadného experimentu každopádně nakonec vznikla infrastruktura, na níž dnes stojí světová ekonomika, komunikace i zábava.

Motory moderní ekonomiky

K zásadním americkým inovacím patří také žárovka, kterou Thomas Alva Edison v roce 1879 dovedl do podoby vhodné pro běžné používání. Ještě důležitější než samotné svítidlo byl nicméně celý systém výroby a distribuce elektřiny, který umožnil rozsvítit domácnosti, továrny i ulice velkých měst.

O více než tři desetiletí později, v roce 1913, změnila svět průmyslu montážní linka Henryho Forda v Detroitu. Pohyblivý pás výrazně zrychlil výrobu automobilů a proměnil je z luxusního zboží v dopravní prostředek dostupný široké veřejnosti. Stejný princip dodnes využívají výrobní závody od USA po Čínu.

Největší technologicko-vědecké úspěchy za rok 2025: Materiál na čištění ovzduší, posun v léčbě cukrovky i lepší fotovoltaické panely
Přečtěte si také:

Největší technologicko-vědecké úspěchy za rok 2025: Materiál na čištění ovzduší, posun v léčbě cukrovky i lepší fotovoltaické panely

Do digitální éry pak lidstvo vstoupilo díky osobnímu počítači. V roce 1975 zaujal model Altair 8800 dva mladé programátory – Billa Gatese a Paula Allena – natolik, že pro něj napsali software a následně založili společnost Microsoft. Právě tehdy odstartovala éra osobních počítačů.

Od zdraví až ke hvězdám

Ne všechny přelomové americké objevy souvisely s technikou. Obrovský dopad měla také vakcína proti dětské obrně, kterou Jonas Salk vyvinul na Pittsburghské iniverzitě a jež byla v roce 1955 po úspěšných klinických zkouškách schválena k použití. Nemoc každoročně ochromující desetitisíce dětí, začala během několika let z vyspělých zemí mizet. Salk navíc odmítl vakcínu patentovat se slovy, že „patří lidem“.

Nenápadnou, ale dnes prakticky nepostradatelnou technologií, se stala satelitní navigace GPS. Projekt vznikl v 70. letech pro potřeby americké armády, postupně se ale otevřel civilnímu využití. Dnes pomáhá nejen řidičům, nýbrž i letecké dopravě, záchranným složkám, bankám nebo mobilním sítím.

Významnou kapitolou amerických inovací je rovněž atomová energie, jejíž vývoj vyvrcholil v roce 1945 v tajné laboratoři v Los Alamos v Novém Mexiku v rámci projektu Manhattan. Technologie, která přispěla k ukončení druhé světové války, zároveň otevřela zcela novou kapitolu lidských dějin. Vedle ničivé síly jaderných zbraní přinesla možnost vyrábět elektřinu v jaderných elektrárnách a dodnes patří k nejdiskutovanějším vynálezům vůbec.

Zdroj: Youtube.com

Symbolickou tečku za americkými technologickými úspěchy představuje přistání člověka na Měsíci v roce 1969. Mise Apollo 11 odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě, které se stalo pomyslnou pozemskou branou k „obrovskému skoku pro lidstvo“. Nešlo o jediný vynález, ale o vyvrcholení tisíců inovací, které posunuly hranice výzkumu materiálů, výpočetní techniky i kosmického inženýrství. Dodnes patří k největším technickým projektům v dějinách naší planety.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Jsou podle vás kvóty na podíl žen ve vedení velkých firem dobrým řešením?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kvíz: Nejen Hluboká či Karlštejn. Poznáte i méně známé české hrady a zámky?
1/12 otázek
Spustit kvíz