Od žárovky po internet. Deset amerických vynálezů, které změnily svět

Od prvních leteckých pokusů přes telefon a internet až po vakcínu proti dětské obrně nebo navigaci GPS – řada technologií, bez nichž si svůj každodenní život už jen stěží dokážeme představit, vznikla právě v USA. Deník The Wall Street Journal (WSJ) při příležitosti zmíněného výročí sestavil přehled nejvýznamnějších amerických vynálezů. Vybrali jsme deset z nich, které zásadním způsobem změnily fungování moderní civilizace.
Když se svět zmenšil
Za jeden z největších technologických milníků moderní historie je považován první řízený let letadla, který se podařil v roce 1903 bratrům Orvillovi a Wilburovi Wrightovým na pobřeží Severní Karolíny. Jejich stroj vydržel napoprvé ve vzduchu pouhých 12 vteřin, přesto právě on odstartoval éru civilního i vojenského letectví. Symbolicky se historie (alespoň zčásti) uzavřela o 66 let později, když astronaut Neil Armstrong vzal na Měsíc drobné fragmenty z původního Flyeru, jak sourozenci svůj stroj těžší než vzduch pojmenovali.
Dalším bezpochyby převratným vynálezem se již v 19. století stal telefon. Alexander Graham Bell v roce 1876 v bostonské laboratoři uskutečnil první úspěšný hlasový přenos a během několika desetiletí změnil způsob, jakým spolu lidé komunikují. To, co dnes považujeme za samozřejmost, tehdy znamenalo konec závislosti na dopisech a telegrafu. Bez Bellova telefonu by také nevznikly dnešní smartphony, které rovněž během posledních dvou desetiletí změnily náš každodenní život k nepoznání – od práce a nakupování až po sledování filmů či orientaci v terénu.
Na Bellovu revoluci navázal téměř o sto let později internet. Když byla v roce 1969 mezi počítači UCLA a Stanfordovy univerzity odeslána první zpráva, měla obsahovat slovo LOGIN. Síť se ale zhroutila už po prvních dvou písmenech „LO“. I z tohoto nenápadného experimentu každopádně nakonec vznikla infrastruktura, na níž dnes stojí světová ekonomika, komunikace i zábava.
Motory moderní ekonomiky
K zásadním americkým inovacím patří také žárovka, kterou Thomas Alva Edison v roce 1879 dovedl do podoby vhodné pro běžné používání. Ještě důležitější než samotné svítidlo byl nicméně celý systém výroby a distribuce elektřiny, který umožnil rozsvítit domácnosti, továrny i ulice velkých měst.
O více než tři desetiletí později, v roce 1913, změnila svět průmyslu montážní linka Henryho Forda v Detroitu. Pohyblivý pás výrazně zrychlil výrobu automobilů a proměnil je z luxusního zboží v dopravní prostředek dostupný široké veřejnosti. Stejný princip dodnes využívají výrobní závody od USA po Čínu.
Do digitální éry pak lidstvo vstoupilo díky osobnímu počítači. V roce 1975 zaujal model Altair 8800 dva mladé programátory – Billa Gatese a Paula Allena – natolik, že pro něj napsali software a následně založili společnost Microsoft. Právě tehdy odstartovala éra osobních počítačů.
Od zdraví až ke hvězdám
Ne všechny přelomové americké objevy souvisely s technikou. Obrovský dopad měla také vakcína proti dětské obrně, kterou Jonas Salk vyvinul na Pittsburghské iniverzitě a jež byla v roce 1955 po úspěšných klinických zkouškách schválena k použití. Nemoc každoročně ochromující desetitisíce dětí, začala během několika let z vyspělých zemí mizet. Salk navíc odmítl vakcínu patentovat se slovy, že „patří lidem“.
Nenápadnou, ale dnes prakticky nepostradatelnou technologií, se stala satelitní navigace GPS. Projekt vznikl v 70. letech pro potřeby americké armády, postupně se ale otevřel civilnímu využití. Dnes pomáhá nejen řidičům, nýbrž i letecké dopravě, záchranným složkám, bankám nebo mobilním sítím.
Významnou kapitolou amerických inovací je rovněž atomová energie, jejíž vývoj vyvrcholil v roce 1945 v tajné laboratoři v Los Alamos v Novém Mexiku v rámci projektu Manhattan. Technologie, která přispěla k ukončení druhé světové války, zároveň otevřela zcela novou kapitolu lidských dějin. Vedle ničivé síly jaderných zbraní přinesla možnost vyrábět elektřinu v jaderných elektrárnách a dodnes patří k nejdiskutovanějším vynálezům vůbec.
Symbolickou tečku za americkými technologickými úspěchy představuje přistání člověka na Měsíci v roce 1969. Mise Apollo 11 odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě, které se stalo pomyslnou pozemskou branou k „obrovskému skoku pro lidstvo“. Nešlo o jediný vynález, ale o vyvrcholení tisíců inovací, které posunuly hranice výzkumu materiálů, výpočetní techniky i kosmického inženýrství. Dodnes patří k největším technickým projektům v dějinách naší planety.