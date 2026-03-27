Jak umělá inteligence mění svět e-shopů? Méně kliků, ale kvalitnější zákazníci

Dnešní uživatelé už nehledají jen přes klasické výsledky vyhledávání. Stále častěji používají AI asistenty, kteří jim odpověď rovnou „naservírují“. Místo deseti odkazů dostanou jedno doporučení, shrnutí nebo odkaz na konkrétní produkt.
To má zásadní dopad jak na návštěvníky, tak na majitele e-shopů. Uživatel totiž nemusí klikat na desítky webů, svá rozhodnutí dělá rychleji a navíc více důvěřuje tomu, co mu umělá inteligence vybere.
Ukazují to i dostupná data z posledních měsíců. CTR (míra prokliku) z klasických výsledků vyhledávání klesá v některých segmentech až o 20 až 40 procent. Zároveň ale roste konverzní poměr návštěvníků, kteří přicházejí z různých AI asistentů nebo z AI vyhledávání, například Google AI Overviews.
Jinými slovy: méně lidí kliká, ale ti, kteří přijdou, už často ví, co chtějí a mají vyšší tendenci nakupovat.
AI SEO: méně návštěvnosti, ale vyšší kvalita
Objevuje se nový pojem: AI SEO. AI SEO je nová disciplína, která zásadně mění pravidla hry. Už nejde jen o to „být první na Googlu“, ale především o to stát se zdrojem, kterému umělá inteligence důvěřuje natolik, že ho použije ve své odpovědi. Jinými slovy – největší výhra dnes není proklik, ale to, že se váš obsah stane součástí samotného doporučení. AI totiž neukazuje seznam deseti odkazů jako Google, ale vybírá několik málo zdrojů, které považuje za nejrelevantnější. A právě mezi nimi chcete být.
S tím přichází i zásadní změna toho, jak bychom měli přemýšlet o marketingu e-shopu. Dříve šlo hlavně o objem – co nejvíce návštěvnosti, správně doplněná klíčová slova a obsah často natažený tak, aby vyhovoval algoritmům. Dnes je to přesně naopak. AI upřednostňuje kvalitu před kvantitou, kontext před izolovanými frázemi a autoritu před technickými triky. Obsah musí být konkrétní, srozumitelný a skutečně odpovídat na otázky uživatelů. Nejde už o to být vidět – jde o to být vybrán. Výsledkem je pak méně návštěv, ale vyšší tržby.
Co to znamená pro e-shopy
AI mění e-commerce ve třech klíčových rovinách:
1. Zkracuje nákupní cestu
Zákazník už při výběru produktu nemusí procházet 10 různých webů a složitě si skládat informace dohromady. Díky AI dostane okamžitě doporučení na konkrétní produkt, uvidí rychlé porovnání variant a zároveň získá jasné důvody, proč koupit. Celý rozhodovací proces se tím výrazně zkracuje.
Pro e-shop to znamená, že částečně přichází o klasickou „informační fázi“, kdy si zákazník dělá průzkum, ale na druhou stranu získává návštěvníka, který je mnohem blíž finálnímu nákupu a má výrazně vyšší pravděpodobnost konverze.
2. Posiluje vítěze
AI má přirozenou tendenci upřednostňovat silné značky, které už mají vybudovanou reputaci, dále důvěryhodné zdroje, ze kterých čerpá ověřené informace, a samozřejmě kvalitní obsah, který dává smysl a odpovídá na konkrétní dotazy uživatelů. V praxi to znamená, že e-shopy, které tyto faktory splňují, budou viditelnější a častěji doporučované, zatímco slabší hráči mohou postupně ztrácet prostor. Rozdíly mezi e-shopy se tak mohou ještě více prohlubovat – nejen v návštěvnosti, ale hlavně v reálných tržbách.
3. Mění hodnotu obsahu
Samotný produktový popis dnes přestává stačit. Do popředí se dostává vysvětlující obsah, který pomáhá zákazníkovi pochopit, jak produkt funguje a pro koho je vhodný, dále recenze a zkušenosti, které budují důvěru, a také odborný kontext, který dává celému rozhodování hloubku. AI totiž nehledá jen odpověď na otázku „co prodáváte“, ale především „proč by si to měl zákazník koupit právě u vás“.
Paradox: méně kliků, více peněz
Na první pohled to může znít jako problém: „Máme méně návštěvnosti.“ Jenže v kontextu AI se kvalita samotné návštěvnosti mění. Uživatel, který přichází přes AI, už má za sebou fázi hledání i porovnávání – často dostal doporučení, vybral si variantu a přichází s jasnějším záměrem. Je rozhodnutější, více důvěřuje zdroji a netráví tolik času srovnáváním alternativ jen podle ceny.
Výsledkem je zajímavý paradox: i při nižší návštěvnosti může e-shop vydělávat více. Roste konverzní poměr, protože přichází relevantnější publikum, klesá míra okamžitého odchodu a zvyšuje se průměrná hodnota objednávky. Jinými slovy – méně kliků, ale výrazně vyšší obchodní efektivita. A právě to je metrika, na kterou by se měli majitelé e-shopů v nové éře zaměřit.
Budoucnost: e-shopy jako zdroje informací , nikoli pouze prodejci
Směr je poměrně jasný. E-shopy se postupně posouvají z role pouhých katalogů produktů do pozice zdrojů informací a doporučení, které zákazníkovi pomáhají se rozhodnout. Už nejde jen o to vystavit zboží a čekat na objednávku, ale aktivně vstupovat do rozhodovacího procesu – vysvětlovat, porovnávat a doporučovat. Ten, kdo tuto změnu pochopí včas, získá výrazný náskok.
Velkou roli v tom hraje samotná AI, která bude čím dál více filtrovat obsah, vybírat „nejlepší odpovědi“ a postupně nahrazovat klasické procházení webů, jak ho známe dnes. Uživatel se tak nedostane ke stovkám možností, ale jen k omezenému výběru toho, co algoritmus vyhodnotí jako nejrelevantnější. Boj o pozornost zákazníka se tím výrazně zostří.
Právě proto budou nejvíce profitovat e-shopy, které mají kvalitní obsah, dlouhodobě budují značku a dokážou předávat zákazníkům smysluplné informace, ne pouze prodávat. V novém prostředí už nestačí být levný nebo mít široký sortiment. Zásadní bude, jestli vás AI „vybere“ jako důvěryhodný zdroj. A to je hra, kterou nevyhrávají největší, ale nejrelevantnější.
Vlastimil Malík
Autor pracuje jako SEO manažer ve společnosti SEO Consult. Problematice se věnuje už od roku 2001. Radí e-shopům, jak mohou nejlépe obstát proti konkurenci.