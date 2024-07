Izraelský startup Similarweb v Praze otevírá vývojářské centrum. Českou metropoli si vybral kvůli talentovaným odborníkům

V Praze vyrostlo nové vývojářské centrum izraelského startupu Similarweb. Firma, která je schopna analyzovat široké spektrum vlastností webových stránek, hodlá ve zdejší metropoli postupně zaměstnat 100 expertů a vybudovat zde stabilní zázemí. Její česká pobočka tak doplní dvě další, které již nějaký čas fungují v Tel Avivu a Kyjevě.

„Inženýrské centrum otevíráme v Praze především díky zdejším talentovaným odborníkům. Vzhledem k našemu zaměření i na oblast velkých dat a umělé inteligence (AI) jsme si tento region vybrali také pro vysokou úroveň českých škol s technologickým zaměřením,“ sdělil redakci Euro.cz jako první CTO Similarwebu Ron Asher s tím, že potenciál tuzemských IT specialistů se startupu již potvrdil, neboť dosud do svých řad už přijal 25 zdejších pracovníků.

„Similarweb klade důraz na hodnoty, jako je zvídavost, spolupráce, investice do rozvoje zaměstnanců a pospolitost. Na kandidáty klademe velké nároky, naši ideální zaměstnanci by měli být zvídaví lidé, kteří se na problém dívají ze všech různých úhlů,“ přiblížila Eva Málková, která se v pražské kanceláři Similarwebu stará o nábor.





Společnost dle ní zaměstnance povzbuzuje třeba k tomu, aby převzali odpovědnost za své úkoly, a to od začátku do konce: „Jedním z našich hlavních cílů je v našich kancelářích vytvářet vstřícné, nesoutěživé prostředí, které podpoří rozvoj jednotlivců i celé firmy.“

Miliarda kliků pod drobnohledem

Společnost stojí za komplexní platformou pro webovou inteligenci, která dokáže pochopit a analyzovat veškeré dění v prostředí internetu – od základních údajů o návštěvnosti po chování lidí na síti. V pražském centru chce Similarweb analyzovat přes miliardu internetových kliknutí denně, čímž svým obchodním partnerům poskytne náhled do běžného chování zákazníků v digitálním světě. Celý proces pak startup ještě zefektivní pomocí umělé inteligence.

Od svého založení v roce 2007 vyrostl Similarweb v globální společnost obchodovanou na newyorské burze, jež míří k obratu v rozmezí 242 až 246 milionů dolarů (přibližně 5,62 až 5,76 miliardy korun). Jen v loňském roce si přitom přišla na 218 milionů (zhruba 5,06 miliardy korun).

Společnost vybudoval podnikatel Or Offer, který svoji byznysovou cestu započal ve šperkařském rodinném podniku v Jeruzalémě, kde jeho rodiče provozovali malý obchod. Z něj chtěl Or vytvořit známou značku. Když si hledal informace o designérovi šperků Davidu Yurmanovi, všiml si díry na trhu. Došlo mu totiž, že neexistuje žádný online nástroj, který by vyhledal webové stránky prodávající podobné šperky jako on.

Za pomoci svých přátel proto vytvořil plugin do prohlížeče, jenž byl schopný analyzovat jeho historii a na jejím základě zákazníkovi doporučit vhodné stránky. Plugin si nakonec stáhly desítky milionů uživatelů a stal se základem pro další služby, které Similarweb postupem času nabídl.

Dnes tak tisícům firem umožňuje dělat rozhodnutí založená na datech a mezi její klienty patří mimo jiné giganti jako Google, eBay, Adidas, Zalando či Booking.com.