IT sektor z umělé inteligence strach nemá. Průzkumy ukazují, že v této technologii vidí potenciál a nebojí se ho využít

Zatímco v jiných oborech se lidé obávají, že jim umělá inteligence (AI) vezme práci, v IT sektoru převládá optimismus a snaha využít nejmodernější technologie na maximum. Právě to je totiž podle odborníků způsob, jak se přizpůsobit dnešní ultrarychlé době a posouvat vlastní firmu i celý trh neustále dopředu. Už nyní pomáhají AI nástroje s náborem IT pracovníků, kterých je dlouhodobě nedostatek, a postupně začínají pronikat i do některých rutinních činností.

„Zatím se aktuální poznatky neliší od toho, co jsme viděli u dřívějších verzí umělé inteligence nebo technologických inovací. Lze očekávat, že generativní AI bude většinou automatizovat úkoly a dovednosti v rámci jednotlivých pracovních pozic, nikoliv nahrazovat celá pracovní místa. Měli bychom se těšit z možnosti outsourcovat rutinní úkoly – a uvolnit si tak čas pro kreativnější a intelektuálně náročnější činnosti,“ uvedl ředitel pro inovace společnosti ManpowerGroup Tomas Chamorro-Premuzic.

Integrace nových technologií mění priority a přináší nové výzvy

O tom, že umělá inteligence a virtuální realita pomohou nová pracovní místa vytvořit, je podle aktuálního průzkumu společnosti Experis Tech přesvědčeno na 58 procent z 5978 oslovených IT firem. Už nyní využívá AI více než třetina dotázaných společností, přičemž dalších šestatřicet procent podniků plánuje tyto nástroje zavést v nejbližší době. Stále častěji pak firmy do náborových procesů začleňují i strojové učení a rozšířenou nebo virtuální realitu.

Bojíte se toho, že vás v práci během příštích pěti let nahradí umělá inteligence? Ano Ne Zobraz výsledek

Se zaváděním pokročilých technologií ovšem souvisí i změna požadavků na zaměstnance. Nejčastěji tedy IT firmy hledají pracovníky technické podpory, vývojáře aplikací nebo ty, kdo mají zkušenost s kybernetickou bezpečností či správou databází. Nové pracovníky kvůli tomu každopádně nabírá jen 40 procent firem, o něco větší důraz je pak kladen na školení stávajících zaměstnanců (ze 45 procent).

„Vidíme, že společnosti tyto nové technologie přijímají, přičemž mnoho z nich se snaží najmout nebo zvýšit kvalifikaci stávajících talentů, aby využily potenciálního zvýšení produktivity. Chytří zaměstnavatelé vědí, že přijetí digitalizace a rozvoj talentů zvýší jejich připravenost uspět v této éře rychlého technologického pokroku,“ doplnila Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup.

První kolo přijímacího řízení jen s robotem?

Na nábory s pomocí umělé inteligence se specializují různé softwary i celé firmy. Například norská personální agentura TalentGroup, která má pobočku i v Brně, využívá AI pro rozpoznávání kompetencí jednotlivých uchazečů. Pracuje převážně s klíčovými slovy a nejvíce se uplatňuje v počáteční fázi přijímacího řízení. Podobně funguje i newyorská společnost Pymetrics nebo HireVue se sídlem v Utahu.

A ačkoliv je pravdou, že k dokonalosti mají tyto systémy ještě daleko, pomalu se učí rozpoznávat kromě základního sdělení i nuance, sémantiku a kontext. Otázkou nicméně zůstává jejich spravedlnost a rasová či genderová vyváženost. Názory sociologů a zástupců firem se v tomto ohledu totiž diametrálně liší. Podle vědců je problém v tom, že strojové učení funguje stále na stejném principu a z velké části pracuje s daty z minulosti, kdežto náboráři vidí u těchto technologií výhodu v nestrannosti.