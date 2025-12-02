Čeští MoroSystems vylepší platformu pro financování dodavatelských řetězců, přes kterou tečou miliardy

Problémy s cash flow – noční můra nejednoho finančního manažera. Podniků, které čas od času bojují s až příliš dlouhou splatností faktur, existuje celá řada. A to jak u nás v Česku, tak za jeho hranicemi.
Komplikovanou situaci se před několika lety pokusil vyřešit britský finanční gigant Orbian, pod nějž spadá nejen tuzemský fintech Roger, ale také švýcarsko-německá společnost KildeQ. A právě ta má na starosti vývoj moderní technologické platformy Liquidity Hub, která slouží pro financování dodavatelských řetězců.
Její systém umožňuje především komplexní interakci mezi klíčovými subjekty, tedy odběrateli, dodavateli a organizacemi poskytujícími financování. Zároveň zajišťuje nahrání faktur, jejich kontrolu, automatizaci, proces plateb, platební příkazy a reporting.
Silné konkurenci navzdory
Nyní, po více než dvou letech provozu Liquidity Hubu, potřebuje celý systém pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti a stability důkladnou revizi architektury. Za tímto účelem se vedení KildeQ rozhodlo zahájit spolupráci s brněnskou technologickou společností MoroSystems, která získala zakázku na modernizaci a dokončení platformy.
Pro MoroSystems jde o jeden z jejich nejdůležitějších projektů vůbec, neboť Liquidity Hub bude zpracovávat obchodní transakce pro nejvýznamnější firmy z žebříčku Global 500. „Velmi mě těší, že jsme uspěli v náročném výběrovém řízení v globální konkurenci německých a portugalských firem. Zákazníka jsme dokázali přesvědčit o své schopnosti dodávat složitá IT řešení, jimiž tečou miliardy korun a velké objemy dat, a stejně tak o své technické odbornosti. KildeQ i zástupci Orbianu, kteří se výběrového řízení rovněž zúčastnili, ocenili náš velmi stabilní interní tým, který má dlouholeté zkušenosti a dokáže efektivně řešit ty nejsložitější problémy. Na to jsem velmi pyšný,“ řekl šéf MoroSystems Tomáš Páral.
„Na základě vzdáleně vedeného výběrového řízení a předložených referencí jsme si byli jistí, že MoroSystems odborně zvládne dodat, co potřebujeme,“ doplnil výkonný ředitel KildeQ Saeed Rezavi s tím, že jeho firma hledala silného a spolehlivého technologického partnera, jenž poskytne nejen odbornou vývojářskou kapacitu, ale s nímž se také bude dobře spolupracovat.
Platforma bude připravená na růst
Snahou MoroSystems je přinést na stávající řešení Liquidity Hubu zcela nový pohled. Jejím cílem bude především optimalizace platformy podle globálních standardů a dokončení systému dle byznysových potřeb. Spolupráce má zároveň umožnit efektivní rozvoj platformy, která se přizpůsobí širšímu spektru uživatelů a bude připravena na další růst a expanzi.
„KildeQ se aktuálně potýká s technickými výzvami, jako jsou problémy s výkonem, architekturou platformy a rychlostí dodávek nových modulů. Naší ambicí je systém převzít, standardizovat klíčové procesy a následně upravit architekturu platformy takovým způsobem, aby byla dlouhodobě udržovatelná a rozšiřitelná. Budeme rovněž optimalizovat a implementovat řadu API rozhraní, a to vše s důrazem na bezpečnost a uživatelskou přívětivost,“ dodal technický ředitel MoroSystems Radek Teichmann.
KildeQ není zdaleka jediným významným klientem brněnské technologické společnosti. Jejích služeb už stihly využít mimo jiné globální internetové tržiště eBay, pojišťovna UNIQA, platforma pro správu a poskytování zaměstnaneckých benefitů Benefit Plus, investiční společnost CYRRUS, farmaceutická firma AstraZeneca či fintechová platforma AEVI.