Investoři přehlížejí jedno významné riziko. Elon Musk je jen těžko nahraditelný

Musk dokázal opakovaně prosadit projekty, jejichž úspěch byl zpočátku nejistý. Jeho firmy se navíc už dávno nedrží jen oblastí, ve kterých původně začínaly. Tesla kromě elektromobilů rozvíjí autonomní řízení nebo robotiku, SpaceX zase vedle raketových letů buduje satelitní síť Starlink a současně pracuje na dalších vesmírných projektech.
Šíře těchto aktivit se pochopitelně promítá i do ocenění obou společností, a to ve chvíli, kdy je část jejich tržní hodnoty přímo spojená s Muskem samotným. Ostatně, vznikl pro to i příhodný termín, takzvaný „Musk multiple“, jenž označuje prémii, kterou jsou investoři ochotni zaplatit kvůli jeho dosavadním úspěchům a schopnosti prosazovat ambiciózní plány.
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Jenže právě proto platí, že čím větší roli Musk hraje, o to zásadnější problém by mohl představovat jeho potenciální odchod. „Elon Musk je jen jeden. Druhého podobného nenajdete,“ řekl CNN technologický analytik Dan Ives. Investoři podle něj nevkládají důvěru jen do miliardářových firem, ale ve velké míře právě i do jejich lídra.
Závislost na Muskovi dopadá i na pasivní investory
Pro výše nastíněnou situaci existuje ještě jedno další označení, a sice „key person risk“, tedy riziko spojené se závislostí firmy na konkrétní osobě. SpaceX toto nebezpečí sama popsala v dokumentech zveřejněných před červnovým vstupem na burzu, kde upozornila na svoji výraznou závislost na dalším Muskově působení. Konkrétně management zmínil, že jeho vedení, vizi a zkušenosti považuje za důležité jak pro vývoj technologií, tak pro i naplňování obchodní strategie.
Rozměr uvedeného rizika navíc zvyšuje hodnota obou podniků. Tesla má podle CNN tržní kapitalizaci kolem jednoho bilionu dolarů, SpaceX se po IPO dostala k hranici dvou. Dohromady tak jde o přibližně tři biliony, přičemž část tohoto ocenění stojí na důvěře, že Musk dokáže proměnit ambiciózní projekty ve fungující byznys.
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„Jeho odchod by měl obrovský dopad, protože spousta lidí věří, že celé jeho impérium je jen on sám,“ uvedl profesor strategického vedení a správy na Mezinárodním institutu pro rozvoj managementu Tim Quigle s tím, že případné důsledky se neomezují pouze na skupinu investorů, kteří Muskovým projektům věří a jejich akcie nakupují cíleně. Tesla je součástí indexů S&P 500 i Nasdaq 100. Tam se po vstupu na burzu zařadila také SpaceX, takže expozici vůči oběma firmám mají i investoři, kteří si jejich akcie sami nevybírají.
Nástupce zatím není známý
Nutno zdůraznit, že jak Tesla, tak SpaceX jsou samozřejmě řízeny zkušenými manažery, kteří zvládají každodenní provoz v době, kdy se Musk věnuje dalším aktivitám. Otázkou ale zůstává, zda by ho někdo z nich dokázal nahradit i při určování směru celého podnikání.
Vedení SpaceX ve zmíněných dokumentech k IPO připustilo, že hledání nástupce s odpovídající kombinací schopností a zkušeností by mohlo být dlouhé a nejisté. Zároveň společnost nemá veřejně známý formální plán nástupnictví, podobně jako Tesla. Musk pouze v roce 2023 řekl pro The Wall Street Journal, že představenstvu sdělil jména lidí, které by si dokázal představit jako své nástupce v případě nečekané události.
Obsazení nejvyšší manažerské pozice by ale možná problém nevyřešilo. V případě nejbohatšího člověka světa je s vedením společností spojená i schopnost přitahovat kapitál a pozornost trhu nebo přesvědčovat investory o projektech, jejichž návratnost je otázkou daleké budoucnosti. Nejde tedy jen o to, kdo by po něm převzal funkci, ale také zda by dokázal udržet podporu trhu a navázat na jeho způsob vedení.
Apple se na odchod Jobse připravoval
Podobnou závislost na výrazné osobnosti v minulosti řešil Apple. Steve Jobs byl dlouhá léta s firmou spojený natolik, že zprávy o jeho zdravotním stavu ovlivňovaly i hodnotu jejích akcií. Když se tedy v roce 2008 na internetu objevila falešná informace o jeho úmrtí, akcie krátce zlevnily o devět procent.
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Apple se však na Jobsův odchod připravoval s předstihem. Ještě za jeho působení vznikl interní vzdělávací program Apple University, který měl dalším generacím manažerů předávat principy, podle nichž firma fungovala. Když pak Jobs v srpnu 2011 odstoupil, jeho nástupce Tim Cook už byl na Wall Street dobře známý a trh ho vnímal jako zkušeného a stabilního lídra.
U Tesly a SpaceX zatím podobně připravený scénář chybí. Oproti Applu tak není jasné, kdo by Muska dokázal nahradit a jaký dopad z hlediska důvěru trhu by to na obě firmy mělo. „Otázku nástupnictví nicméně bude v určitém okamžiku potřeba řešit,“ uzavřel Ives.