Investoři jsou připraveni, české firmy ale se vstupem na burzu otálejí. Brzdí je neznalost procesu i přístup bank

Získat peníze na další rozvoj společnosti lze mnoha různými cestami, a jednou z nich je právě i veřejná nabídka akcií. Ta může firmám přinést nejen nový kapitál, ale také větší známost mezi investory, snazší přístup do jejich komunity a v neposlední řadě i cenné zkušenosti s řízením a potenciální expanzí. Důkazem budiž pár tuzemských IPO (z anglického Initial Public Offering čili první veřejná nabídka akcií) z poslední doby.
Například společnost Doosan Škoda Power získala při vstupu na pražskou burzu v únoru 2025 novým úpisem akcií 696 milionů korun. O čtyři měsíce později ji následovala firma M2C, jež si došla pro bezmála čtvrt miliardy na svůj další rozvoj.
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Loňský rok byl i díky tomu pro pražskou burzu mimořádně úspěšný. Hlavní index PX-TR, který zohledňuje také dividendy, vzrostl o více než 60 procent, zásluhou čehož patřil tuzemský trh k nejvýkonnějším v Evropě. Firmy zároveň získaly prostřednictvím nových emisí korporátních dluhopisů přes 50 miliard korun, což představuje nový rekord.
Ještě výrazněji se možnosti kapitálového trhu ukázaly v případě CSG. Skupina Michala Strnada vstoupila v lednu 2026 na burzu v Amsterdamu, kde celková nabídka akcií dosáhla přibližně 3,8 miliardy eur. Samotná společnost z nově vydaných akcií získala 750 milionů eur, tedy zhruba 18 miliard korun, zbytek tvořily především akcie prodávané dosavadním vlastníkem. CSG tak jasně ukázala, že české firmy si mohou dojít pro vysoké ohodnocení i za hranicemi naší republiky.
Získat financování a podělit se o úspěch
Navzdory výše uvedeným příkladům zůstává počet českých firem, které se rozhodnou pro vstup na český akciový trh, poměrně nízký. Podle Koblice však důvodem není nedostatek peněz nebo investorů. „Všechny významné a dostatečně velké firmy obchodované na našem trhu mají pestrou škálu investorů ze zahraničí. Zahraniční investor nemá problém jít si k nám pro českou firmu, naopak má problém chápat, proč je tuzemská společnost na zahraničním trhu,“ říká pro Euro.cz. Klíčové tedy podle něj je, aby byly podniky ochotny kapitál od investorů přijímat.
Jednou z hlavních překážek je neznalost samotného procesu IPO i toho, jak veřejně obchodovaná firma následně funguje, soudí Koblic. Podnikatelé se často obávají, že zveřejňováním výsledků a dalších informací poskytnou výhodu konkurenci, případně že přijdou o příliš velkou část kontroly nad firmou. Problém ale je i v přístupu zdejších podnikatelů k externímu kapitálu. Zatímco v USA je celkem běžné, aby zakladatelé financovali růst firmy prostřednictvím investorů a následně se s nimi podělili o úspěch, v Česku tato možnost zatím jako standardní cesta rozvoje vnímána není.
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Svoji roli podle šéfa pražské burzy navíc hrají také banky. „Jejich aktivita v oblasti uvádění firem na trh je slabá. Mluvíme s nimi, ale jejich priority jsou úvěr a případně poradenství při prodeji celé firmy. IPO v jejich rejstříku buď vůbec není, nebo jde o poslední možnost, pokud na tom firma trvá,“ doplňuje Koblic. Větší počet vstupů na burzu tedy dle jeho názoru vyžaduje nejen změnu přístupu podnikatelů, ale rovněž aktivnější zapojení finančního sektoru.
Pražská burza letos těží z dluhopisů
Ačkoliv je počet IPO na pražské burze, jak již bylo nastíněno, v poslední době spíše nižší, čistě z pohledu ekonomických ukazatelů se letošek podle jejího vedení vyvíjí pozitivně. Objem nových emisí korporátních dluhopisů už překonal celý loňský rok, kdy přesáhl 50 miliard korun. Koblic navíc oceňuje, že na trh přicházejí také emitenti, kteří počítají se zapojením drobných investorů. Vedle získání kapitálu tím firmy zvyšují svoji známost mezi touto skupinou lidí, což jim může později pomoci i při případném IPO.
Zatímco v roce 2025 vstoupily na pražskou burzu dvě nové české společnosti, letos se k nim zatím přidal pouze Doornite. Jihlavský výrobce interiérových dveří a zárubní nabídl investorům v rámci IPO až 200 tisíc akcií, nakonec jich ale upsal jen 65 270 za cenu 400 korun za kus. Firma tak získala 26,1 milionu korun, výrazně méně než původně plánovaných 80 až 100 milionů.
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Tedy řečeno jinými slovy, v Česku se zatím žádná širší vlna IPO nerozbíhá, výsledek nabídky Doornitu navíc naznačuje, že ani zavedená firma nemusí získat celou plánovanou částku. Pro další rozvoj tuzemského akciového trhu proto bude zásadní, aby se vstup na burzu stal běžnější možností financování a podnikatelé jej začali vnímat jako standardní součást růstu společnosti, nikoli až jako poslední možnost.