Investiční crowdfunding bez licence je už minulostí. Získaly ji tři české platformy, zbytku hrozí pokuty

Regulace crowdfundingu v Česku odstartovala. Licenci získaly jen tři tuzemské platformy, další zatím zůstávají v šedé zóně. V listopadu totiž skončilo přechodné období, během kterého směly crowdfundingové firmy podnikat i bez povolení od ČNB.

Nové nařízení se nicméně týká pouze platforem, jež provozují úvěrový nebo investiční crowdfunding, nikoliv těch charitativních. Opatření se tak vztahuje například na Investown, Roier a Fingood, které současně jako jediné oprávnění získaly. Díky němu mohou ve své činnosti plně pokračovat a nabízet nové možnosti skupinového financování. Nejznámější česká platforma HitHit pak slouží primárně právě pro dobročinné účely, a proto na svém podnikání rovněž nemusí měnit nic.

„HitHit je takzvaně reward-crowdfundingová platforma, kde přispěvatel dostane určitou nepeněžní odměnu, jako je například produkt nebo třeba zážitek. Ostatně sama Evropská komise v odůvodnění návrhu nařízení uvedla, že dárcovský a odměnový crowdfunding je mimo působnost nařízení,“ vysvětluje redakci Euro.cz expert na právo v oblasti fintechu a startupů Filip Murár z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

Hrozba i příležitost

Česká národní banka se zaměřila především na internetové portály, které nabízejí skupinové investice do nejrůznějších akcií a jiných aktiv. Funguje to tak, že každému investorovi díky síle davu stačí přispět na koupi akcií jen malou částku. Na podíl se pak všichni uživatelé skládají. V případě Fingoodu se jedná většinou o investice do českých firem, které slibují až 12procentní výnosy.





„I díky licenci počítáme s tím, že v příštím roce budeme pokračovat v rychlém růstu, rádi bychom pomohli dalším českým firmám v jejich rozvoji. Dokážu si představit, že v příštím roce přes nás čeští investoři poskytnou tuzemským firmám dvě miliardy korun,“ očekává Vít Endler, šéf Fingoodu.

První pokuty padly

Co se týče ostatních investičních platforem působících na zdejším trhu, ty se ocitly v takzvané šedé zóně a hrozí jim vysoké sankce od ČNB. Ta přitom letos pokutou udělenou jednomu z poskytovatelů jasně ukázala, že na dodržování pravidel crowdfundingu bude opravdu pečlivě dohlížet a bude chtít trh od neoprávněných poskytovatelů vyčistit. Za správu skupinových investic bez licence hrozí finanční postih ve výši 13 230 000 korun nebo pěti procent z ročního obratu, pokud je taková částka vyšší. Potenciálním potížím tak mohou čelit například i platformy Ocollo, Fundlift, Invester nebo Penězdroj – žádná z nich dosud potřebný souhlas nezískala.

„Kdo nyní nemá povolení ČNB a spadá do působnosti nařízení, nesmí na své platformě zveřejňovat žádné nové nabídky skupinového financování a musí také ukončit ty stávající. Může pouze spravovat existující smlouvy týkající se již ukončených nabídek,“ míní Luděk Chvosta, partner kanceláře Noerr.

Podle Murára mají problém především provozovatelé portálů, které nabízí svým uživatelům investice formou blížící se investičnímu fondu, jako je třeba Upvest, Crofungo, Rentier, Bondster, Ronda Invest, Nafirmy, Sypeto nebo BrikApp: „Jednomu z provozovatelů takové platformy udělila letos v lednu ČNB pokutu jeden milion korun. Zmíněná platforma se následně transformovala.“

Jaké doporučení tedy pro všechny inkriminované subjekty má? „Každý crowdfundingový provozovatel modelu postaveného na participacích by měl skutečně zvlášť důkladně zrevidovat, co vlastně dělá. Vzhledem k tomu, že pokuty za pokoutný investiční fond mohou být až 150 milionů korun nebo 10 procent z obratu, dávalo by smysl, aby se tyto platformy raději přetransformovaly na úvěrový crowdfunding a získaly příslušnou licenci,“ radí Murár.

Brána do Evropy

Na provozovatele crowdfundingu stát od listopadu klade podobné regulatorní požadavky jako například na obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele nebo poskytovatele platebních služeb. Zároveň ale nová zákonná regulace crowdfundingu zásadně usnadňuje českým platformám vstup na zahraniční trhy a umožňuje zdejším investorům snadnou účast na mezinárodních projektech.

„Se ziskem plné evropské licence se řadíme po bok několika desítek evropských platforem,“ podotkl Endler z Fingoodu. Splněním všech požadavků se podle něj jeho firmě „otevírají pomyslné brány do celé Evropy, které budou znamenat více investičních příležitostí v mnoha zajímavých lokalitách“. Na závěr pak dodal, že „jednoznačně největším crowdfundingovým trhem v Evropě je Německo následované Francií či Nizozemím“.