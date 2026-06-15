Jde to i s pár stovkami. Zájem Čechů o crowdfundingové investování do nemovitostí roste

Nemovitosti jsou pro velkou část Čechů dlouhodobě jedním z nejoblíbenějších typů investic vůbec, vzhledem k jejich rostoucím cenám je ovšem pořízení vlastního investičního bytu čím dál těžší. I kvůli tomu v poslední době roste počet lidí, kteří hledají způsoby, jak na realitách vydělávat bez velkého počátečního kapitálu.
Jednou z alternativních forem investování do nemovitostí je třeba crowdfundingové financování realitních projektů. To lidem umožňuje podílet se na developerských projektech menšími částkami – takovými, které mohou začínat i na stovkách, potažmo nižších jednotkách tisíc korun. Odpadá tedy nutnost danou nemovitost vlastnit celou, avšak o pravidelné výnosy z nájmu, pohybující se obvykle mezi sedmi a desíti procenty ročně, člověk nepřijde.
Zajímáte se o crowdfundingové investování?
„Realitní projekty zajištěné nemovitostmi se řadí mezi investice s poměrně nízkou mírou rizika, a to například oproti investování do jednotlivých akcií. Právě proto je jejich obliba tak vysoká, přestože výnos okolo devíti procent ročně může být nižší než v případě investování například do firemních úvěrů,“ vysvětlil Alan Pock z crowdfundingové platformy Investown.
Investice obvykle přesahují sto tisíc korun
Že zájem Čechů o podobné investiční modely poslední dobou roste, potvrzují právě i data Investownu. Jen za prvních pět měsíců letošního roku si jeho uživatelé rozdělili na výnosech více než 230 milionů korun, přičemž od vzniku platformy získali už přes 1,15 miliardy. Rekordním měsícem byl v tomto ohledu letošní duben, kdy vyplacené výnosy poprvé překročily 50milionovou hranici.
Zmíněný trend dokládají rovněž údaje společnosti Upvest. Ta sice neumožňuje investorům přímé financování jednotlivých projektů, ale nabízí participaci na úvěru, který následně firma sama poskytuje – nejedná se tedy o crowdfundingovou platformu v původním významu, princip investic do nemovitostí je však podobný.
„Našim klientům jsme zprostředkovali už téměř 57 tisíc investic, přičemž na výnosech z nich získali zhruba 681 milionů korun. Průměrná výše investic na naší platformě aktuálně dosahuje přibližně 127 tisíc korun,“ sdělil redakci mediální zástupce Upvestu Ondřej Micka.
Další českou crowdfundingovou platformou je třeba CreditShare, který dříve spadal pod Banku Creditas, přičemž pod novými majiteli funguje od května tohoto roku. „Naším cílem je vytvářet investorům dlouhodobě atraktivní investiční příležitosti s odpovídajícím poměrem výnosu a rizika. První investiční projekty již byly úspěšně realizovány a postupně očekáváme růst jak objemu investic, tak vyplacených výnosů investorům,“ řekl pro Euro.cz marketingový ředitel CreditSharu Pavel Čihák. Zároveň doplnil, že průměrná výše investice na platformě se pohybuje kolem 150 tisíc korun.
Žen–investorek přibývá, jsou ale konzervativnější
Zájem Čechů o crowdfundingové investice do nemovitostí se samozřejmě liší podle věku a pohlaví. Nejpočetnější skupinu klientů Investownu tvoří lidé v produktivním věku mezi 25 a 44 lety, přičemž přibližně tři čtvrtiny z nich jsou muži. Ti navíc investují i výrazně vyšší objemy – zatímco průměrná hodnota ženského portfolia přesahuje 50 tisíc korun, v případě opačného pohlaví je to přibližně o polovinu víc. Zastoupení žen–investorek ale dlouhodobě stoupá.
Na Upvestu má nejpočetnější skupina investorů věk mezi čtyřiceti a čtyřiceti devíti lety, v těsném závěsu jsou pak lidé, kterým je od třiceti do devětatřiceti, respektive od padesáti do padesáti devíti let věku. Tyto skupiny tvoří přibližně tři čtvrtiny jeho klientů. CreditShare oproti tomu hlásí nejvíce investorů ve věku mezi pětačtyřiceti až pětapadesáti lety. Podle Čiháka jde o klienty, kteří již mají vybudované finanční zázemí, aktivně řeší správu svého majetku a hledají možnosti, jak své prostředky efektivně diverzifikovat. Stejně jako u konkurence má pak i tato platforma výrazně vyšší podíl mužských klientů.
„V současnosti tvoří ženy přibližně 32 procent našich investorů, ale u nových klientů už vidíme prakticky vyrovnaný poměr. To potvrzuje, že investování dnes rozhodně není pouze mužskou doménou. Zajímavé přitom je, že ženy k investování často přistupují jinak než muži. Z našich zkušeností vyplývá, že preferují konzervativnější investiční strategie, fixní výnos a jasně definovaný investiční horizont. Zároveň se ukazuje, že pokud se pro investici rozhodnou, bývají velmi disciplinovanými a stabilními investorkami,“ uzavřel Čihák.