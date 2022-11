Sázka na lodní kontejnery. Zakladatel Fruitisima je chce přeměnit v automatizované sklady

Sůl že má být nad zlato? Možná, ale železo také není k zahození, zejména když je opracované do podoby něčeho užitečného. Třeba námořního kontejneru. Kovové kvádry už dávno neslouží jen k přepravě cenného zboží přes mořské vlny, ale čím dál častěji se objevují i na zahrádkách nebo v areálech firem, kde plní funkci kůlny či skladovacího prostoru.

Někteří nadšenci zašli dokonce tak daleko, že v kontejnerech i bydlí. Používat je jako investiční komoditu však představuje dosud neotřelý nápad. Nápad, s nímž přišel český startup Cooltainers, který své bezobslužné sklady poskytuje obcím a zároveň využívá toho, že kontejnery samotné jsou zajímavým aktivem.

Firma Tomáše Lichtenberga, jenž stál mimo jiné u zrodu sítě salátových barů Fruitisimo, provozuje v Praze a blízkém okolí pět skladových lokalit s širokou nabídkou lodních nákladových kontejnerů. To by nebylo nic výjimečného, kdyby ony kontejnery formálně nepatřily drobným investorům, kteří si je nakupují ve snaze uchránit své úspory před hladovou inflací. Ta v říjnu dosáhla hranice 15,1 procenta.

„Investice do železa v podobě kontejnerů je stabilnější a jistější než investice do zlata. Skladové prostory potřebují lidé neustále, ať už jde o jednotlivce, nebo větší firmy,“ jmenuje výhody svého netradičního zboží Lichtenberg. Podnikatel po odvolání Tomáše Vrby z této pozice vystupuje jako jednatel firmy a její vlastnictví spadá do jeho TL holdingu, jenž se věnuje všem myslitelným oblastem byznysu.

„Nákladové kontejnery jsou reálný majetek, jehož hodnota je stabilní, nebo dokonce roste. Jsou totiž dlouhodobě nedostatkovým zbožím. I z toho důvodu je aktuální nabídka Cooltainers do konce roku limitovaná a zájem o investice velký,“ dodává podnikatel, ač v tomto případě má pravdu jen zčásti.

Zpomalení poptávky

Ze stejného důvodu, z jakého se lidé vydávají do světa investic – tedy především kvůli zmíněné inflaci –, zájem o kontejnery ze strany lodních dopravců klesá a přístavy jich v současnosti mají naopak nadbytek. Největší světová rejdařská společnost Maersk minulý týden varovala před zpomalením poptávky po logistice v souvislosti s blížící se globální recesí. Firma zároveň snížila svoji letošní prognózu zájmu o kontejnery, a to navzdory faktu, že její zisk za třetí čtvrtletí překonal očekávání. Dle generálního ředitele dánské firmy Soerena Skoua bude nyní poptávka po těchto přepravních boxech spíše klesat.

Ani to však Lichtenbergovi nebránilo vložit do vlastní společnosti štědrých 15 milionů korun, jež padly na právní zajištění systému placení za pronájem, nalezení vhodných lokalit a vývoj řešení, které umožňuje pronajímat kontejnery automaticky, a v neposlední řadě na oslovení prvních zákazníků. K nim jsou Cooltainers shovívavější – jako minimální vklad požadují 150 tisíc korun. To odpovídá ceně kontejneru o rozměrech 20 stop, tedy zhruba šest krát dva a půl metru.

Zájemci smějí investovat pouze násobky této částky, aby bylo možné každý podíl zajistit konkrétním kusem železa. Firma na oplátku slibuje až dvanáctiprocentní roční zhodnocení a návratnost investice do pěti let. Jednatel je o tom přesvědčen navzdory skutečnosti, že objem lodní dopravy nyní klesá, zatímco volných kontejnerů naopak přibývá a nic nenasvědčuje tomu, že by se trend měl obrátit.

Finance plánuje podílníkům posílat formou čtvrtletních splátek, výpovědní lhůta pak činí půl roku. Lichtenberg zájemcům o skladování účtuje za využívání kontejneru v základu 1800 korun měsíčně, kompletní ceník by měl být uveden na webových stránkách společnosti, které však v době psaní tohoto článku nebyly v provozu.

Sklady bez skladníků

Cooltainers jsou na trhu už více než dva roky, přičemž během toho prvního otevřely dvě skladové lokality a ve druhém tři. Více než 85 procent z celkového počtu 202 nájemních jednotek ve 175 nákladových kontejnerech, z nichž některé jsou rozděleny na pět až deset jednotek, je dlouhodobě pronajatých. Meziroční obrat firmy vzrostl dle tiskové zprávy o 90 procent, nicméně své účetní závěrky dosud nezveřejnila.

Na nadcházející rok plánuje někdejší spoluzakladatel Fruitisima další expanzi. Stávající počet kontejnerů chce minimálně zdvojnásobit, aby mohl zaplnit pozemky, které již k pronajímání skladů využívá, a opatřit si další i v zahraničí. Ač je ve stavebnictví z úsporných a ekologických důvodů běžné, že se použité kontejnery recyklují, Lichtenberg má tak velké ambice, že je kupuje přímo od výrobců.

„Naše komodita představuje absolutní jistotu – nejen jednotlivci, ale i firmy hledají další skladovací prostory. My jsme schopni jim nabídnout možnost mít sklad přístupný 24 hodin denně, s krátkodobým nebo dlouhodobým pronájmem a bez nutnosti skládat nějaké rezervační poplatky,“ popisuje Lichtenberg typické důvody, kvůli nimž si firmy sklady pronajímají.

Cooltainers však od části konkurence odlišuje plně automatizovaný provoz. Firma kontinuálně vyvíjí vlastní software a online systém, který do budoucna zajistí kompletní bezobslužnost při využívání skladových prostor a maximálně usnadní obsluhu celých areálů. Současně nabízí také systém na klíč pro samosprávy. Mezi zákazníky totiž nechybí města ani menší obce.

Sám Lichtenberg se aktuálně mimo Cooltainers angažuje ještě v zemědělském startupu Farm Planet, jenž využívá aquaponie a souvisejícího propojení chovu ryb s pěstováním zeleniny. Vertikální farmu ve středočeských Lážovicích obhospodařují mimo kontejnerového krále ještě Michal Hrášek a Jan Dušek.