Český InvestBay láká na platební kartu krytou investicemi do nemovitostí. A rozšiřuje nabídku realit ve Španělsku a Chorvatsku

Jinde ve světě už je to běžné, v Česku se však stále jedná o poměrně nezvyklou věc. Řeč je o investicích do nemovitostí prostřednictvím tokenů, kterým se u nás věnuje společnost InvestBay. Takový způsob investic má podle ředitele dotčené firmy Daniela Rajnocha hned několik významných výhod. Patří mezi ně například skutečnost, že si jej může dovolit téměř kdokoliv.

„Prostřednictvím tokenů mohou lidé investovat do lukrativních realit již od nízké částky 100 eur (asi 2,5 tisíce korun). Klient za to získá odpovídající podíl na nemovitosti, kterou navíc může i fyzicky využívat a spojit investici například s rekreací. Roční výnos z tuzemských realit se pohybuje okolo sedmi až devíti procent, v zahraničí může být ještě mírně vyšší,“ shrnul Rajnoch.

Výnosy loni rostly i o 13 a více procent

Tuzemská firma nabídla zájemcům první možnosti investic teprve letos na jaře. Už teď se však může pochlubit několika stovkami klientů, kteří do vybraných realit vložili v průměru na 600 eur (přibližně 15 tisíc korun). Lidé své peníze investovali třeba do projektu Costa Planá u šumavské vodní nádrže Lipno nebo do Prosecké vyhlídky, což je rezidenční nemovitost na Praze 9.





A aby se klientská základna české společnosti rozšiřovala i nadále, přichází její vedení s dvěma významnými novinkami. Tou první je, že ve spolupráci s MasterCard začne svým klientům poskytovat platební karty kryté právě investicemi do nemovitostí.

Ještě zajímavěji ale může vyznít fakt, že se Rajnochova firma rozhodla vydat do zahraničí. Nově tak bude InvestBay vedle tuzemských realit nabízet i projekty ve Španělsku a v Chorvatsku. Konkrétně se jedná o nemovitosti na andaluském pobřeží Costa del Sol v golfovém resortu Royal v Marbelle, přičemž již brzy by měly být k dispozici také apartmány v chorvatské Zelene Puntě blízko Zadaru.

„V Chorvatsku máme jeden developerský projekt, který nabízí několik jednotlivých apartmánů. Ty můžeme postupně dávat do nabídky dle toho, jak rychlý bude zájem investorů. V predikcích výnosů zahraničních nemovitostí jsme přitom hodně konzervativní, loni ale výnosy rostly o 13 procent a více, proto překonaly naše očekávání,“ sdělil Rajnoch redakci Euro.cz jako první.

Aby nebylo zmíněných novinek málo, hlásí InvestBay posílení i na docela jiné frontě. Společnost totiž získala pro další rozšíření své činnosti nového investora, kterým se stal majitel a ředitel Albacon Holding Jaroslav Barták. Tento dodavatel bankovních technologií investoval částku deset milionů korun formou konvertibilní půjčky.

Žádná investice katastru neunikne

Ačkoliv jsou investice prostřednictvím tokenů v Česku stále relativní neznámou, dle Rajnocha nejsou obavy na místě. Dušuje se, že celý proces je z pohledu klienta bezpečný a komfortní zároveň.

„Každá investice je zajištěna pomocí zápisu v katastru a advokátní kanceláře v roli zástavního agenta. Investoři mají s nemovitostí spojena hlasovací práva a mohou se podílet na rozhodování o hlavních otázkách jejího fungování. Zároveň pak můžou s tokeny obchodovat na sekundárním trhu, což znamená zachování vysoké likvidity investice,“ vysvětlil podnikatel na závěr s tím, že spolu s kolegy se nyní soustředí především na to, aby se firma na českém trhu etablovala, přičemž až se tak stane, počítá i s expanzí na další zahraniční trhy.