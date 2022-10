Informace nad zlato? Dataddo získává od zakladatele Centrum.cz dalších 50 milionů, aby překonalo ztráty

Napřed jeden milion, teď další dva. Miliardář Ondřej Tomek se téměř přesně po roce od poslední velké investice rozhodl znovu podpořit českoamerický startup Dataddo částkou, která odpovídá v přepočtu bezmála 50 milionům korun. Firma dataře Petra Nemetha a Zdeněk Pecha má za sebou pět let činnosti a její tržní hodnota loni i přes citelné ztráty překročila půl miliardy korun. Oba podnikatelé se v rámci projektu zabývají správou firemních dat, tedy jejich sběrem, zpracováním a distribucí.

Čeští zakladatelé hned v začátku přibrali do týmu amerického podílníka Joela Thoma, jenž vzápětí vybudoval pobočku v Kalifornii. Zákazníci v Novém světě nadále startupu zajišťují většinu příjmů, konkrétně 60 procent. Produktové portfolio i geografická působnost firmy se však díky investici od Impulse Ventures rozšíří.

Kromě oblasti středně velkých a velkých společností, na které začínala, teď nabídne své služby jak jednotlivcům, tak především takzvaným enterprises, mezi něž spadají nadnárodní giganti, kteří služby Dataddo používají napříč svými trhy. Další novinkou bude otevření pobočky v Jižní Americe.

„Impulse Ventures vkládá do projektu již třetí investici, protože věří, že se Dataddo stalo etablovaným světovým hráčem v datových integracích a má šanci svoji pozici nadále posilovat. Poskytujeme flexibilní investování dle potřeby firmy, tak aby měli peníze k dispozici kdykoli to pro ně dává smysl,“ říká zakladatel investičního fondu Tomek. Za Impulse Ventures jakožto akcionáře sedí v dozorčí radě společnosti Matěj Matolín.

Nenechat prostor pro chyby

Investor Tomek IT projektům fandí – své jmění získal založením a následným prodejem domény Centrum.cz. Investicemi do širokého spektra akcií vlastní profit posléze zdesetinásobil. Loni si na vklady do mladých projektů a rizikového kapitálu vyhradil čtyři miliardy a mimo datového startupu vložil finance například do Shoptetu a Safeticy. Velmi úspěšná byla také jeho investice do Kiwi.com.

Cílem Nemetha je dostat se za pomoci financování do provozní profitability během prvního čtvrtletí příštího roku. Podle poslední zveřejněné účetní uzávěrky z roku 2020 totiž startup vykázal tržby v hodnotě 956 tisíc korun, ale také ztrátu překračující čtyři miliony. Ke konkrétním plánům na příští rok se zatím šéf společnosti nevyjádřil.

„Trh správy firemních dat dynamicky roste a aktuálně se potýká s nedostatkem datových analytiků nebo jinak kvalifikovaných lidí. Naší misí je proto práci s daty zjednodušit tak, aby ji zvládl jakýkoliv i netechnicky orientovaný uživatel. Stejně tak i firmy bez nutnosti dalších investic,“ vysvětluje namísto toho Nemeth a dodává, že jednou z funkcí, které dostávají uživatelé při zpracování dat od Dataddo do ruky, je i detekce anomálií. Ta je klíčová pro datovou kvalitu, tedy aby při zobrazení výsledků a jejich interpretaci nedocházelo k omylům na základě chybných vstupů.

„Firmy rozhodování na základě dat považují za správné a nezpochybnitelné. Práce s daty má ale háček. Závisí totiž na jejich kvalitě a bezchybnosti. V důsledku tak nastává situace, že čím více se firma snaží být data-driven, tím širší je prostor pro chybovost, a proto nelze kvalitu zpracovaných dat zanedbávat. Nejsnazším řešením je automatizace kontroly datové kvality, která umí odhalit anomálie a upozornit na riskantní místa. Zde pak lze již navázat ruční kontrolou a odhalením problému,“ napsal redakci Demuth v lednu.

Od fotbalu po módu

Onu automatizaci plánuje Dataddo nabízet i na zcela novém trhu – v Brazílii. Zmíněnou pobočku dataři založí v Sao Paulu z důvodu, že v Latinské Americe nyní dochází k rozvoji cloudových aplikací a místní podnikatelé se snaží na novou situaci adaptovat.

„Lokální zastoupení, a tudíž fyzickou blízkost k zákazníkům vnímáme jako jednu z podmínek úspěchu na tomto pro nás velmi atraktivním, ale jinak náročném trhu,“ popisuje zakladatel Datadda. „Být data-driven totiž není jen o práci s daty, ale hlavně o rozhodování na základě dat správných, jejichž celý proces přenosu a zpracování máme pod kontrolou,“ vysvětlil v komentáři pro Euro.cz

S českým startupem dlouhodobě spolupracují například Uber, kanadský L’Oreal nebo Epic Games. Nedávno se k nim přidaly korejská centrála LG, marketingová agentura Ogilvy, ale i Francouzská fotbalová federace a televize Prima.